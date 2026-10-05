Hòn đảo Việt Nam đón hơn 8,5 triệu khách, thu gần 46.000 tỷ đồng sau 9 tháng: Expedia gọi tên trong Top 10 điểm đến mới nổi của thế giới, chuẩn bị hạ tầng cho APEC 2027

Biển đảo, thiên nhiên, ẩm thực và những trải nghiệm bản địa đang giúp Phú Quốc ngày càng được chú ý trên bản đồ du lịch quốc tế, trong khi hạ tầng của đảo tiếp tục được đầu tư để chuẩn bị cho APEC 2027.

Từ những bãi biển nổi tiếng đến hành trình khám phá thiên nhiên, làng chài

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,92 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch đạt gần 46.000 tỷ đồng. Phú Quốc hiện là địa bàn đóng góp nguồn thu du lịch lớn nhất của tỉnh An Giang.

Thị trấn Hoàng Hôn

Sức hút của đảo cũng được phản ánh qua sự quan tâm của du khách quốc tế. Tháng 7/2026, Expedia đưa Phú Quốc vào vị trí thứ 9 trong 2026 Island Hot List, bảng xếp hạng 10 hòn đảo có mức độ quan tâm tăng nhanh trên toàn cầu. Theo Expedia, mức độ quan tâm tới Phú Quốc tăng 25% so với cùng kỳ, và hòn đảo được xếp vào nhóm điểm đến nổi lên với lợi thế về giá trị nghỉ dưỡng.

Ảnh: DeltaOFF/Shutterstock

Điểm hấp dẫn của Phú Quốc không chỉ nằm ở những bãi biển mà còn có nhiều cảnh quan tự nhiên như suối Tranh, suối Đá Bàn, suối Tiên, Bãi Sao, Bãi Khem, Bãi Dài, cùng hệ thống các đảo thuộc quần đảo An Thới ở phía Nam.

Với du khách thích biển và các hoạt động ngoài trời, quần đảo An Thới là một trong những khu vực đáng chú ý. Phía Nam đảo có 12 hòn đảo lớn nhỏ thuộc quần đảo này, là nơi phù hợp cho các hoạt động như du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô, dã ngoại và khám phá đảo.

Bãi Sao thu hút du khách bởi bờ cát trắng mịn và nước biển trong xanh

Ở phía Đông, làng chài Hàm Ninh mang đến một góc Phú Quốc gần với đời sống biển đảo. Nơi đây nổi tiếng với nghề đánh bắt hải sản và những món ăn từ nguồn hải sản tươi, trong đó ghẹ Hàm Ninh là một đặc sản được nhiều du khách tìm đến. Bên cạnh cảnh biển, Hàm Ninh cũng là điểm đến để du khách cảm nhận nhịp sống của một làng chài lâu đời trên đảo.

Cáp treo Hòn Thơm

Nếu muốn tìm hiểu thiên nhiên thay vì chỉ nghỉ dưỡng ven biển, Vườn Quốc gia Phú Quốc là một lựa chọn khác. Cơ sở dữ liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giới thiệu nơi đây là khu vực còn giữ được rừng tự nhiên, với hệ sinh thái gồm rừng, biển, suối, thác và núi đồi.

Đáng chú ý, ngày 1/10, MICHELIN Guide chính thức công bố mở rộng tới Phú Quốc, đưa đảo trở thành điểm đến thứ tư tại Việt Nam được MICHELIN Guide lựa chọn, sau Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Danh sách nhà hàng được MICHELIN Guide tuyển chọn tại Phú Quốc sẽ được công bố trong năm 2027.

Ảnh: Yến Nhi

Theo MICHELIN Guide, các nhà hàng tại Phú Quốc đang được đánh giá ẩn danh, độc lập theo 5 tiêu chí gồm chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, sự hài hòa hương vị, cá tính của món ăn và tính nhất quán.

APEC 2027 tạo thêm một cột mốc mới cho đảo ngọc

Phú Quốc cũng đang đứng trước một dấu mốc đặc biệt khi được lựa chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Để chuẩn bị cho sự kiện, tỉnh An Giang đang đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình, dự án trên đảo.

Cầu Hôn với thiết kế độc đáo, lãng mạn - Ảnh: Sun Group

Các dự án phục vụ APEC bao gồm nhiều hạng mục liên quan tới giao thông, cơ sở hội nghị, lưu trú và các công trình phục vụ sự kiện. Việc đầu tư này diễn ra trong bối cảnh lượng khách tới Phú Quốc tăng mạnh và đảo ngày càng được chú ý trên thị trường quốc tế.

Với du khách, sự thay đổi của Phú Quốc không chỉ nằm ở những công trình mới. Sức hấp dẫn của đảo vẫn đến từ những thứ rất đặc trưng: những bãi biển như Bãi Sao, Bãi Khem; các đảo nhỏ ngoài khơi An Thới; làng chài Hàm Ninh; những con suối giữa rừng; cùng các món ăn và sản vật gắn với đời sống biển đảo.

Tháp đồng hồ Sunset Town

Khi APEC 2027 trở thành một cột mốc mới và MICHELIN Guide bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực tại đây, Phú Quốc đang có thêm những lý do để được nhìn nhận không chỉ như một điểm nghỉ dưỡng biển, mà còn là nơi du khách có thể tìm thấy thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực đặc trưng của một hòn đảo Việt Nam.