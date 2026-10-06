Đông nghịt khách đổ về Ba Vì săn mây từ mờ sáng

Vườn quốc gia Ba Vì thành lập năm 1991, diện tích gần 11.000 ha, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km. Giá vé vào cổng 60.000 đồng một lượt với người lớn, 20.000 đồng với sinh viên và 10.000 đồng với học sinh. Du khách từ Hà Nội có thể đi theo Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó vào tỉnh lộ 414 và rẽ trái theo biển chỉ dẫn để vào vườn. Ảnh: Quỳnh Ba Vì