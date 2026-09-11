Harry Potter bản truyền hình gây tranh cãi vì… một bữa ăn

Teaser trailer mới của Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy phiên bản truyền hình đang khiến người hâm mộ chú ý đến một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại mang nhiều ý nghĩa.

Mùa phim đầu tiên của series Harry Potter phiên bản truyền hình vừa tung teaser trailer mới, nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới bàn luận. Bên cạnh những hình ảnh cho thấy mức độ bám sát nguyên tác, một chi tiết rất đời thường lại bất ngờ thu hút sự chú ý: bữa ăn của học sinh Hogwarts.

Trong loạt phim điện ảnh trước đây, Đại Sảnh Đường Hogwarts luôn được nhớ đến với những bàn tiệc dài phủ đầy thức ăn. Từ các món mặn, món tráng miệng cho tới đủ loại bánh trái, những bữa ăn này góp phần tạo nên hình ảnh một ngôi trường phù thủy vừa tráng lệ vừa kỳ diệu.

Điều này cũng khá sát với những gì độc giả từng hình dung khi đọc tác phẩm của J.K. Rowling. Những bữa tiệc tại Hogwarts không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu ăn uống mà còn trở thành một phần tạo nên sức hấp dẫn của thế giới phù thủy.

Thế nhưng, hình ảnh xuất hiện trong teaser phiên bản truyền hình lại khiến nhiều người bất ngờ.

Thay vì những bàn tiệc đầy ắp như trong loạt phim điện ảnh, thức ăn trong Đại Sảnh Đường ở phiên bản mới trông có phần đơn giản và khiêm tốn hơn. Một số khán giả chú ý đến những lát bánh mì, trứng ốp la, bánh sừng bò, nước ép và một vài món ăn khác được bày trên bàn.

Trailer mới Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy

Sự khác biệt này nhanh chóng trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ hài hước cho rằng ngay cả thế giới phù thủy cũng không thể thoát khỏi áp lực kinh tế. "Ngay cả phép thuật cũng chẳng thể giải quyết được hóa đơn đi chợ", một bình luận viết.

Một số bình luận còn đặt vấn đề theo cách hài hước hơn: "Nếu ngay cả căn bếp của Hogwarts cũng phải thắt chặt chi tiêu, liệu ngôi trường phù thủy này còn giữ được vẻ tráng lệ và nhiệm màu vốn có?"

Cảnh ăn uống trong Harry Potter bản truyền hình. Ảnh: HBO Max

Tuy nhiên, không phải tất cả khán giả đều cho rằng đây là vấn đề đáng để chỉ trích.

Nhiều người cho rằng phim vẫn chưa chính thức lên sóng nên việc đánh giá cả series chỉ dựa vào một vài giây hình ảnh là quá sớm. Theo họ, thức ăn trên bàn không phải tình tiết quan trọng của cốt truyện và việc phiên bản truyền hình lựa chọn cách dàn dựng khác bản điện ảnh không đồng nghĩa với chất lượng phim sẽ thấp hơn.

Một bộ phận người hâm mộ thậm chí đánh giá cao những gì teaser đã thể hiện. Họ cho rằng phiên bản truyền hình đang có nhiều dấu hiệu bám sát nguyên tác và còn có cơ hội mở rộng những chi tiết mà loạt phim điện ảnh trước đây chưa thể khai thác hết.

Một cảnh trong Harry Potter bản điện ảnh. Ảnh: Pinterest

Dẫu vậy, cũng có một nhóm khán giả không hoàn toàn hài lòng với cách xây dựng Đại Sảnh Đường. Họ cho rằng bữa ăn tuy không phải yếu tố quyết định cốt truyện nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên không khí của Hogwarts.

Trong thế giới Harry Potter, những bữa tiệc thịnh soạn không chỉ để khoe sự giàu có. Chúng góp phần khiến Hogwarts trở nên khác biệt hoàn toàn so với một ngôi trường bình thường. Hình ảnh những chiếc bàn dài đầy món ăn, những món tráng miệng phong phú và khung cảnh hàng trăm học sinh cùng dùng bữa đã trở thành một phần ký ức đặc trưng của thương hiệu.

Vì thế, với một số fan lâu năm, việc thức ăn xuất hiện khá đơn sơ trong teaser không chỉ là chuyện "ăn gì". Nó vô tình làm giảm cảm giác xa hoa, kỳ ảo từng gắn với Hogwarts. Một khán giả bình luận rằng việc thức ăn được bày theo cách đơn giản khiến ngôi trường có cảm giác giống một cơ sở giáo dục bình thường hơn là một học viện phù thủy đầy phép màu.

Dù vậy, tranh luận này cũng cho thấy mức độ kỳ vọng rất lớn mà khán giả dành cho phiên bản truyền hình.