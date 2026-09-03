MXH đang phát cuồng với trailer thứ hai của Harry Potter bản truyền hình.

Đêm ngày 2/9, HBO khơi dậy niềm háo hức trong lòng người hâm mộ toàn cầu khi thả xích đoạn trailer thứ hai cho mùa mở màn của loạt phim truyền hình rất được mong đợi Harry Potter And The Philosopher's Stone (Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy). Đoạn trailer dài hơn 2 phút lần này tái hiện trọn vẹn những bước chân đầu tiên của cậu bé phù thủy tại học viện Hogwarts, đồng thời được cho là đập tan mọi hoài nghi trước đó về quy mô và chất lượng của dự án.

Trailer đầu tiên của Harry Potter bản truyền hình

Mỗi thước phim mới lướt qua đều như một chiếc chìa khóa vạn năng, mở ra thế giới kỳ ảo vốn đã nằm lòng trong tâm trí độc giả của nữ nhà văn J.K. Rowling. Người xem sẽ được đồng hành cùng bộ ba Harry, Ron và Hermione khi các em lần đầu đặt chân đến lâu đài cổ kính, trải qua khoảnh khắc hồi hộp đến nghẹt thở dưới chiếc Mũ Phân Loại để cùng bước vào nhà Gryffindor. Trailer cũng khéo léo đan xen những ngày tháng học đường của các phù thủy nhỏ, từ những tiết học Thảo dược học xanh mướt, lớp Độc dược huyền bí cho đến những sải cánh tự do trên sân đấu Quidditch lộng gió.

Bên cạnh đó, bầu không khí kịch tính của phim dần được đẩy lên cao trào với cuộc điều tra bí ẩn về Hòn đá Phù thủy, nơi bộ ba phải đối mặt với con quỷ khổng lồ hung tợn, vượt qua bàn cờ phép thuật đầy áp lực, và chiêm ngưỡng những bảo vật huyền thoại như Áo choàng Tàng hình hay Chiếc gương Ảo ảnh.

Trong đoạn trailer này, người hâm mộ lần đầu tiên được lắng nghe giọng thoại của thế hệ diễn viên mới. Bộ ba phù thủy nhỏ được gửi gắm cho những tài năng nhí người Anh vừa trải qua cuộc tuyển chọn vô cùng gắt gao: Dominic McLaughlin hóa thân thành một Harry Potter đầy kiên nghị, Alastair Stout trong vai chàng Ron Weasley lém lỉnh và Arabella Stanton thủ vai cô nàng Hermione Granger thông thái. Trong đó, Hermione Granger bản truyền hình này hớp hồn hầu hết khán giả xem trailer khi được đánh giá là sát nguyên tác với vẻ lanh lợi, hoạt bát cùng gương mặt đáng yêu nhưng "búng ra kiến thức".

Dominic McLaughlin

Alastair Stout

Arabella Stanton

Cô bé được khen ngợi là casting chuẩn nguyên tác, nhìn thôi đã thấy thiện cảm vì vẻ đáng yêu, lanh lợi

Bên cạnh nét trong trẻo của các diễn viên nhí, dàn giáo sư gạo cội cũng lần lượt lộ diện. Tạo hình của Hiệu trưởng Albus Dumbledore thông tuệ qua nét diễn của John Lithgow, Giáo sư McGonagall nghiêm nghị của Janet McTeer cũng nhận phản hồi tích cực của khán giả. Cho đến khi trailer lia đến cái bóng uy quyền, lạnh lùng của thầy Snape, người xem vẫn phản đối gay gắt với màn casting bị đánh giá là "đi vào lòng đất" của Paapa Essiedu do quá khác nguyên tác. Không chỉ bởi màu da, nhân vật này cũng gặp nhiều nghi ngờ về diễn xuất từ khán giả bởi Alan Rickman đã thể hiện quá tốt trong bản điện ảnh trước đó.

Ngoài ra, những gương mặt quen thuộc như cậu ấm Draco Malfoy, người cha Lucius đầy kiêu ngạo hay lão giám thị Argus Filch khó tính cũng đồng loạt xuất hiện, dệt nên một bức tranh nhân vật vô cùng sống động.

Janet McTeer

John Lithgow

Paapa Essiedu vướng tranh cãi khi vào vai thầy Snape

Một điểm sáng của đoạn trailer lần này là chất lượng hình ảnh cùng kỹ xảo đỉnh cao, mang lại cảm quan hoành tráng không hề kém cạnh những bom tấn chiếu rạp kinh điển của Warner Bros. HBO đã chứng tỏ sự cầu thị khi lắng nghe những phản hồi từ công chúng. Họ hoàn toàn rũ bỏ tông màu tối và nhợt nhạt từng bị chỉ trích ở teaser trước, thay thế bằng một bảng màu rực rỡ, sống động, tràn ngập hơi thở kỳ diệu và đầy chất thơ của thế giới phù thủy.

Được nhào nặn bởi bộ đôi tài năng Francesca Gardiner và đạo diễn Mark Mylod - những bộ óc thiên tài từng đứng sau thành công của series đình đám Succession, dự án dài này đang được kỳ vọng sẽ làm sống lại một tượng đài văn hóa. Mùa đầu tiên gồm 8 tập phim sẽ chính thức sưởi ấm màn ảnh nhỏ của khán giả vào đúng dịp Giáng sinh năm nay. Với sự tự tin tuyệt đối vào đứa con tinh thần của mình, HBO đã sớm bật đèn xanh cho Mùa 2 để chuẩn bị đưa người xem bước vào Phòng chứa Bí mật, hiện thực hóa tham vọng kéo dài cả thập kỷ nhằm chuyển thể trọn vẹn di sản văn học này thành một thiên sử thi truyền hình đáng nhớ.

Một số bình luận của netizen về trailer: - Ấn tương của tui là sao lại dễ thương như vậy? Xem có thiện cảm vô cùng. Thân thiết. - 3 bé chính thấy qua hợp vai nha, nhìn dễ thương ghê - Tôi yêu bản điện ảnh lắm lắm lắm nhưng xem trailer bản này vẫn xúc động mấy bồ ơi, kiểu 1 lần nữa tái hiện lại từng trang sách mình đã đọc ý - Cảnh mấy đứa nhỏ hồn nhiên thật sự, đáng mong chờ phết. Còn ông thầy độc dược thì thôi - Đang xúc động lướt đến thầy Snape thì tụt cả hứng. Này là có thù với NSX nên mới "bị" cast hả? - Thấy mỗi cái đều có nét đẹp riêng ấy (Mặc dù ở phần visual thì mình thích bản cũ hơn, kiểu nó đẹp mà nó peak ấy), bối cảnh các thứ không gian cũng rất đẹp nữa. Chỉ chờ mỗi nội dung thôi! - Thật xứng đáng mong chờ. Tôi muốn được sống trong thế giới phù thủy Harry Potter lần nữa - Thay vì công kích mình sẽ tận hưởng một phần ký ức tuổi trẻ được sống lại bởi dàn diễn viên mới này. Mình hài lòng với trailer - Lấn cấn chỗ thầy Snape thôi còn ổn. Không cần đọc cũng biết nội dung các bình luận khác

Nguồn: HBO