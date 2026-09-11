Hyun Bin không còn như xưa

Đến cả Son Ye Jin còn phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của Hyun Bin.

Thời điểm hiện tại, Hyun Bin đang gây sốt khi chính thức trở lại màn ảnh nhỏ với Made In Korea 2. Đây là phần tiếp theo của Made In Korea, tiếp tục đưa khán giả theo chân Baek Ki Tae trên hành trình thâu tóm quyền lực đầy khốc liệt. Sau những gì đã xảy ra ở phần đầu tiên, cuộc đối đầu giữa các nhân vật hứa hẹn ngày càng căng thẳng khi tham vọng về tiền bạc và quyền lực của Baek Ki Tae tiếp tục lớn dần.

Một trong những điều gây chú ý nhất khi Hyun Bin xuất hiện ở Made In Korea 2 chính là ngoại hình. Nếu ở phần 1, nam tài tử đã sở hữu thân hình cực kỳ vạm vỡ thì sang phần mới, anh dường như còn có một vóc dáng khủng hơn nữa. Thân hình to lớn cùng bờ vai rộng góp phần khiến Baek Ki Tae trở nên nguy hiểm, quyền lực và đầy khí thế mỗi khi xuất hiện.

Rõ ràng, tạo hình lần này mang đến ấn tượng thị giác rất mạnh. Đây cũng chính là hiệu quả mà Hyun Bin mong muốn khi chuẩn bị cho vai diễn. Nam diễn viên đã nỗ lực tập luyện, chủ động tăng cân và tăng cơ để ngoại hình phù hợp hơn với hình tượng Baek Ki Tae.

Cho những ai chưa biết, so với thời điểm đóng Harbin, Hyun Bin đã tăng tới 13-14kg. Khi đặt hình ảnh của nam tài tử trong 2 tác phẩm cạnh nhau, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt. Đặc biệt, những ai chưa từng xem Made In Korea có lẽ sẽ phải bất ngờ trước màn thay đổi ngoại hình của anh.

So với thời điểm đóng Harbin, Hyun Bin đã tăng 13-14kg.

Đáng chú ý, Hyun Bin còn tiết lộ bà xã Son Ye Jin cũng đã theo dõi Made In Korea. Sau khi xem trọn bộ phim, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy rất thích thú vì được nhìn thấy một gương mặt của chồng mà trước đây cô chưa từng thấy. Có thể nói, ngay cả với Son Ye Jin, một người quá quen thuộc với Hyun Bin cả ngoài đời lẫn trên màn ảnh, Baek Ki Tae vẫn mang đến cảm giác mới mẻ.

Made In Korea lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1970, xoay quanh Baek Ki Tae, một người đàn ông đầy tham vọng và khao khát tiền bạc, quyền lực. Đối đầu với anh là công tố viên Jang Gun Yeong, người sở hữu bản năng nhạy bén cùng sự quyết liệt đáng sợ. Khi một vụ việc lớn xảy ra, Jang Gun Yeong sẵn sàng đánh cược tất cả để ngăn chặn Baek Ki Tae. Xung quanh cuộc đối đầu này còn có nhiều nhân vật như nhà vận động hành lang Choi Yu Ji, điều tra viên O Ye Jin, Bae Geum Ji và chánh thư ký Cheon Seok Jeong.

Sang Made In Korea 2, những cuộc chiến quyền lực mà Baek Ki Tae và Jang Gun Yeong tiếp tục được đẩy lên cao hơn. Một người bị thúc đẩy bởi tham vọng tiền bạc và quyền lực, người còn lại sẵn sàng mạo hiểm tất cả để ngăn cản đối phương. Số phận của họ một lần nữa va vào nhau giữa những biến động dữ dội của thời đại.