Doctor X của Kim Ji Won điên thật rồi: Rating tăng phi mã khủng khiếp, kịch bản đắt giá từng giây

Doctor X của Kim Ji Won đang được đánh giá rất cao.

Mới phát sóng 2 tập, Doctor X đã khiến đường đua phim Hàn chao đảo với rating tăng vọt lên 14,9%, liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng truyền hình toàn quốc. Tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Kim Ji Won bên cạnh bùng nổ về tỷ suất người xem thì còn gây chú ý nhờ kịch bản dồn dập, những màn phẫu thuật nghẹt thở và diễn xuất đầy sức nặng của nữ chính.

Theo Nielsen Korea, tập 1 của Doctor X lên sóng ngày 9/10 đạt rating trung bình toàn quốc 11,4%. Sang tập 2 phát sóng ngày 10/10, con số này tăng vọt lên 14,9%, tức tăng 3,5% chỉ sau một ngày. Rating cao nhất của tập phim chạm mốc 17,4%, trong khi tỷ suất người xem ở khu vực thủ đô Seoul đạt 14,7%. Đáng chú ý, Doctor X tiếp tục đứng đầu rating trong số các phim truyền hình phát sóng ngày thứ Bảy, đồng thời dẫn đầu toàn bộ chương trình lên sóng trong ngày theo thống kê được báo Hàn công bố.

Cú bứt tốc này càng đáng chú ý khi đặt Doctor X vào bảng xếp hạng những phim truyền hình Hàn Quốc có rating cao nhất năm 2026. Với mức đỉnh 14,9% hiện tại, tác phẩm đã vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng phim Hàn có rating cao nhất năm nay, chỉ xếp sau Agent Kim Reactivated. Đáng, chính Agent Kim Reactivated cũng là cái tên bị Doctor X vượt mặt về rating tập mở màn khi phim của Kim Ji Won khởi đầu với 11,4%, cao hơn đáng kể mức 9,5% mà tác phẩm của So Ji Sub ghi nhận ở tập đầu tiên. Với tình hình này, việc vượt mặt rating cao nhất của Agent Kim Reactivated để chiếm top 1 trên BXH tỷ suất người xem truyền hình Hàn 2026 không phải việc quá khó với Doctor X.

Doctor X mới chiếu tập 2 đã chiếm vị trí top 2 trên BXH rating phim Hàn 2026

Không dừng lại ở thị trường nội địa, Doctor X còn được chú ý trên các bảng xếp hạng Netflix tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, với thứ hạng cao ở một số thị trường, giúp nó lập tức leo top 4 toàn cầu chỉ sau 1 tập.

Về nội dung tập 2, sau khi giới thiệu nhân vật ở tập 1, phim đã nhanh chóng đưa Gye Su Jeong (Kim Ji Won) vào một chuỗi tình huống sinh tử, qua đó phô diễn trọn vẹn năng lực và cá tính khác thường của cô. Tâm điểm của tập phim là ca phẫu thuật cho chủ tịch Park Gwang Cheol, một bệnh nhân VIP của Bệnh viện Đại học Guseo. Khi bác sĩ Do Yun Sik được giao thực hiện ca mổ ung thư tuyến tụy, ông nhanh chóng rơi vào thế bí vì khối u bao quanh mạch máu. Không thể xử lý tình huống như dự kiến, Do Yun Sik quyết định từ bỏ ca phẫu thuật, đẩy bệnh nhân vào tình thế nguy hiểm. Trước đó, Gye Su Jeong đã phản đối phương án của đồng nghiệp và khẳng định mình có thể xử lý ca bệnh bằng một phương pháp táo bạo hơn. Tuy nhiên, tiếng nói của một bác sĩ thử việc không được coi trọng trong môi trường bệnh viện đặt nặng địa vị và quyền lực.

Những tập 2 trong Doctor X

Cùng lúc ấy, ca phẫu thuật của Lee Ju Hee, cô bé 15 tuổi mắc tiểu đường tuýp 1 và u nguyên bào tụy, cũng bị trì hoãn vì lịch mổ cho bệnh nhân VIP. Khi cô bé sợ hãi và bật khóc, Gye Su Jeong không lựa chọn cách an ủi ngọt ngào mà thẳng thắn nói về ranh giới sinh tử, buộc bệnh nhân đối diện với thực tế và đặt niềm tin vào mình. Sau đó, nữ bác sĩ hoàn thành ca phẫu thuật cho Lee Ju Hee chỉ trong khoảng một giờ, trước khi lập tức được gọi đến phòng mổ của chủ tịch Park.

Đỉnh điểm xảy ra khi Gye Su Jeong trực tiếp tiếp quản ca mổ đang dang dở, đẩy Do Yun Sik xuống vị trí trợ mổ và thực hiện phương án mà cô đã đề xuất từ đầu. Bất chấp những lời cảnh báo rằng bệnh nhân có thể tử vong nếu thất bại, cô vẫn bình tĩnh xử lý tình huống và cuối cùng cứu sống chủ tịch Park. Hai ca phẫu thuật liên tiếp không chỉ chứng minh tài năng của nữ chính mà còn phơi bày sự bất cập của một hệ thống y tế nơi quyền lực đôi khi được đặt cao hơn năng lực chuyên môn. Đến cuối tập, bí ẩn về quá khứ của Gye Su Jeong tiếp tục được mở ra khi các nhân viên phát hiện hồ sơ về một ca phẫu thuật tại Cuba cách đây bảy năm, trong đó người thực hiện được ghi bằng bí danh “Doctor X”.

Quá khứ của "Doctor X" gây tò mò

Chỉ sau 2 tập, Doctoc X đã chứng minh được sức hút nhờ cách kết hợp những yếu tố quen thuộc của dòng phim y khoa với câu chuyện chống lại những bất công trong hệ thống bệnh viện. Thay vì chỉ tập trung vào những ca bệnh cảm động hay hành trình trưởng thành của các bác sĩ, tác phẩm đặt nhân vật vào một môi trường đầy những cuộc đấu quyền lực, nơi người giỏi nhất chưa chắc đã có tiếng nói lớn nhất. Kịch bản được triển khai với nhịp độ nhanh, liên tục đưa ra xung đột rồi đẩy nhân vật vào những quyết định khó khăn. Đặc biệt, các tình tiết liên quan đến sự bất công trong bệnh viện tạo ra cảm giác ức chế vừa đủ trước khi nhân vật chính xuất hiện và giải quyết vấn đề bằng năng lực thực sự của mình. Đây chính là công thức giải tỏa cảm xúc mà Doctor X đang khai thác hiệu quả.

Tất nhiên, hai tập phim vẫn chưa đủ để khẳng định Doctor X sẽ duy trì được phong độ trong suốt chặng đường dài. Nhưng ở thời điểm hiện tại, bộ phim đang sở hữu đủ các yếu tố để tạo ra một bom tấn truyền hình của năm như rating tăng mạnh, nữ chính có sức hút và câu chuyện đủ kịch tính để khiến khán giả muốn xem tiếp. Với màn khởi đầu này, Doctor X hứa hẹn sẽ giúp SBS sở hữu thêm một thương hiệu phim y khoa đình đám.