Phim ngắn do Triệu Lộ Tư đạo diễn bị nghi đạo nhái Trục Ngọc

Phim ngắn Tôi Không Phải NPC bị nghi sao chép nhạc nền trailer phim Trục Ngọc.

Sau thời gian vướng tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất phim. Tuy nhiên, dự án phim ngắn Tôi không phải NPC do cô đảm nhiệm vai trò đạo diễn, sản xuất vừa vướng nghi vấn đạo nhái sau khi trailer được công bố.

Một cảnh trong trailer Tôi không phải NPC. (Ảnh chụp màn hình)

Trước ngày phim lên sóng chính thức 11/10, trailer đã được giới thiệu đến khán giả trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều khán giả phát hiện trailer có thời lượng và cấu trúc âm thanh tương đồng với trailer phim cổ trang Trục ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính. Khi loại bỏ phần lời thoại rồi phát chồng hai đoạn video, một số người nhận thấy nhạc nền và cách sắp xếp hiệu ứng âm thanh có nhiều điểm tương đồng. Đặc biệt các hiệu ứng như tiếng pháo và tiếng lợn bị giết xuất hiện trong trailer Trục ngọc cũng được cho là còn hiện diện trong trailer của dự án mới, dù không tương ứng rõ ràng với các tình huống trong phim. Những điểm tương đồng này khiến một bộ phận người hâm mộ Trục ngọc đặt nghi vấn về việc sử dụng âm thanh và yêu cầu phía sản xuất làm rõ vấn đề bản quyền.

Một số ý kiến cho rằng phần nhạc nền đang gây tranh cãi có thể thuộc mẫu âm thanh dùng chung trên nền tảng. Chẳng hạn phim truyền hình mới của Trương Lăng Hách là Quy loan cũng được cho là sử dụng nhạc nền tương tự. Nếu nhận định này được xác minh, việc xác định có hành vi vi phạm bản quyền sẽ cần căn cứ vào nguồn gốc bản nhạc, phạm vi cấp phép và cách sử dụng cụ thể, thay vì chỉ dựa trên sự tương đồng về âm thanh.

Triệu Lộ Tư giữ vai trò sản xuất, đạo diễn loạt phim ngắn. (Ảnh: Weibo/Zhaolusistudio)

Một vấn đề khác là vai trò của Triệu Lộ Tư trong dự án. Nữ diễn viên được giới thiệu là sản xuất, nhưng hiện chưa có thông tin xác nhận cô trực tiếp tham gia biên tập trailer. Vì vậy, chưa đủ căn cứ để quy trách nhiệm cá nhân cho cô đối với những chi tiết đang bị nghi vấn. Việc tranh cãi lan rộng cũng làm nảy sinh những ý kiến trái chiều giữa người hâm mộ hai phía, trong đó có quan điểm cho rằng tên tuổi Triệu Lộ Tư đang khiến dự án nhận được sự chú ý lớn hơn.

Sau khi tranh cãi xuất hiện, tài khoản chính thức của Tôi không phải NPC đã gỡ trailer. Động thái này tiếp tục làm dấy lên suy đoán trong cộng đồng người hâm mộ, nhưng bản thân việc gỡ video không đủ để chứng minh hành vi đạo nhái. Phía Triệu Lộ Tư và ekip sản xuất chưa đưa ra phản hồi chính thức về nghi vấn nói trên tại thời điểm thông tin được đăng tải.

Tuy nhiên, các cáo buộc hiện chủ yếu xuất phát từ so sánh của khán giả trên mạng xã hội. Chưa có thông tin xác nhận độc lập cho thấy ekip Tôi không phải NPC đã sao chép trái phép tài sản âm thanh của Trục ngọc.