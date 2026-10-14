Sự trở lại của nam diễn viên khiến khán giả tò mò.

Sau hai năm vắng bóng hoàn toàn khỏi màn ảnh rộng kể từ Cô Dâu Hào Môn, Trần Huy Anh chính thức trở lại với phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tuy nhiên, thay vì chỉ gây chú ý bởi màn tái xuất cùng nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào, nam diễn viên còn hứa hẹn khiến khán giả đứng ngồi không yên với nhân vật Pháo - người con trai được mẹ hết mực ưu ái, trong khi cô em gái Mây phải chịu nhiều tủi thân ngay trong chính gia đình mình.

Trong những trích đoạn đầu tiên được công bố, Ngày Con Còn Mẹ mở ra câu chuyện gia đình tưởng chừng quen thuộc nhưng cực kỳ gây nhức nhối, chính là sự thiên vị giữa con trai và con gái trong nhà. Ở đó, bà Tím (Hồng Đào) có cách đối xử khác biệt rõ rệt với hai người con. Nếu Pháo (Trần Huy Anh) nhận được sự hỗ trợ và ưu ái từ mẹ, thì Mây (Phương Anh Đào) lại thường xuyên rơi vào cảm giác mình không phải người được yêu thương nhiều nhất.

Pháo và vợ nhận được sự ưu ái đặc biệt từ mẹ, anh cũng bỏ mặc cô em gái cô độc trong chính gia đình của mình (Ảnh: NSX)

Đáng chú ý, bà Tím sẵn sàng hỗ trợ Pháo mở công ty, mua xe, đồng thời định hướng Mây làm nhân viên dưới quyền anh trai. Trong những khoảnh khắc sinh hoạt gia đình, Mây cũng nhiều lần đứng ngoài niềm vui mà mẹ dành cho Pháo và Ly (Nguyên Thảo) - vợ của Pháo. Sự chênh lệch ấy không chỉ nằm ở vật chất mà còn thể hiện qua cách các thành viên được quan tâm, đối xử và dành cho nhau một vị trí trong gia đình.

Chính những hình ảnh này khiến nhân vật Pháo trở thành một trong những cái tên đáng chú ý của phim. Dù chưa thể kết luận anh là người chủ động gây ra những tổn thương cho em gái hay chỉ là người được hưởng lợi từ sự thiên vị của mẹ nhưng sự hiện diện của Pháo vẫn khiến khán giả cảm thấy ức chế, bức bối thay cho Mây. Đặc biệt, phân cảnh Mây nức nở, bất lực chất vấn mẹ không thương mình hay sao càng khiến người xem băn khoăn về những gì sẽ xảy ra giữa mẹ - Pháo và Mây.

(Ảnh: NSX)

Pháo dường như cũng bênh vợ bất chấp trước mặt em gái (Ảnh: NSX)

Với những gì đã được hé lộ, Pháo có tiềm năng trở thành kiểu nhân vật khiến người xem khó chịu. Thế nhưng lý do không hẳn bởi những hành động phản diện rõ ràng, mà vì vị trí anh đang nắm giữ trong một gia đình thiếu sự công bằng và việc anh không thể đứng ra làm cán cân trong gia đình ấy. Đây cũng là điểm đáng chờ đợi ở Ngày Con Còn Mẹ, bộ phim ngoài kể chuyện mẹ con mâu thuẫn thì mà còn mở ra những câu hỏi về cách tình yêu thương có thể vô tình làm tổn thương một thành viên khác trong gia đình.

Đảm nhận vai Pháo trong Ngày Con Còn Mẹ, Trần Huy Anh trở lại màn ảnh rộng sau khoảng hai năm kể từ Cô Dâu Hào Môn. Đây cũng là dự án đánh dấu lần tái xuất điện ảnh của nam diễn viên trong một vai chính, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào. Trước đó, Trần Huy Anh từng góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý. Anh được khán giả biết đến qua Hot Boy Nổi Loạn 2, Mẹ Ác Ma, Cha Thiên Sứ, Cô Dâu Hào Môn,... Đặc biệt, nam diễn viên từng có cơ hội làm việc trong các dự án của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nên lần tái xuất này càng đáng để kỳ vọng.

(Ảnh: FBNV)

Trần Huy Anh là gương mặt tiềm năng của màn ảnh Việt (Ảnh: FBNV)

Ngày Con Còn Mẹ do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, có sự tham gia của Hồng Đào, Phương Anh Đào, Trần Huy Anh, Nguyên Thảo và Ma Ran Đô. Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 11/11/2026.