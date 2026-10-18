Chi Pu chia sẻ về nỗi ám ảnh của mình trong lần trở lại với Chị Chị Em Em 3.

Bộ phim Chị Chị Em Em 3 tiếp tục khiến khán giả tò mò khi tung tập hậu trường thứ tư, hé lộ thêm những mối quan hệ phức tạp xoay quanh Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Đáng chú ý, nhân vật này được Chi Pu gọi là "nỗi ám ảnh", trong khi những chia sẻ từ các diễn viên cho thấy mỗi người lại có một cách nhìn hoàn toàn khác nhau về Liễu. Khi tình yêu, tình thân, danh dự và quyền lực cùng đan xen, câu chuyện của bộ phim ngày càng trở nên khó đoán.

Hậu trường phim Chị Chị Em Em 3

Ninh Dương Lan Ngọc là "nỗi ám ảnh" của Chi Pu

Trong Chị Chị Em Em 3, Thị Liễu không đơn thuần là một nhân vật mới xuất hiện tại Kinh Bắc mà còn là tâm điểm của hàng loạt mâu thuẫn. Với Nương do Chi Pu thủ vai, Liễu được xem như một "nỗi ám ảnh". Trong khi đó, Mầu (Kỳ Duyên) đối diện với Liễu bằng sự phẫn nộ gắn với những rạn nứt trong quan hệ ruột thịt. Văn Tài (Quốc Anh) lại bị cuốn vào mối quan hệ với Liễu bởi tình yêu và những ràng buộc số phận. Đặc biệt, Cường (Steven Nguyễn) khẳng định Liễu là gia đình duy nhất của mình.

Cùng một người nhưng lại khơi dậy những cảm xúc trái ngược ở từng nhân vật, Thị Liễu hứa hẹn trở thành mắt xích quan trọng trong câu chuyện. Những hé lộ hiện tại chưa giải thích đầy đủ nguyên nhân khiến Nương xem Liễu như một nỗi ám ảnh, nhưng chính sự đối lập trong cách nhìn nhận này tạo nên sức tò mò cho khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc trong vai Thị Liễu (Ảnh: NSX)

Hình ảnh của Chi Pu trong phim (Ảnh: NSX)

Bản thân Ninh Dương Lan Ngọc cũng tiết lộ cô đã dành ba tháng tìm hiểu câu chuyện cuộc đời Thị Liễu để chuẩn bị cho vai diễn. Nữ diễn viên cho biết điều thú vị ở nhân vật là dù đứng trước những mối quan hệ phức tạp và lễ giáo thời xưa, Liễu vẫn đưa ra những lựa chọn xuất phát từ cảm xúc riêng.

Theo nhà sản xuất Will Vũ, nếu khán giả vốn quen với hình ảnh Lan Ngọc sắc sảo, mạnh mẽ và chủ động trong tình yêu, Thị Liễu sẽ mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Nhân vật này yêu theo bản năng, có sự mềm yếu và dễ bị cuốn vào những lựa chọn của trái tim. Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cũng đánh giá Liễu là một nhân vật không đi theo khuôn mẫu quen thuộc, vừa mềm mại trong tình yêu vừa có những giằng xé nội tâm.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong lần trở lại màn ảnh rộng này của Lan Ngọc. Thay vì chỉ dựa vào sự sắc sảo hay cá tính mạnh mẽ, Thị Liễu được xây dựng với những mâu thuẫn bên trong và các lựa chọn cảm xúc khó lường. Khi một nhân vật có thể khiến người này yêu thương, người kia phẫn nộ, còn người khác xem là gia đình duy nhất, câu chuyện phía sau Liễu càng khiến khán giả muốn tìm hiểu.

(Ảnh: NSX)

Steven Nguyễn úp mở mối quan hệ mờ ám với Chi Pu

Không chỉ có Thị Liễu và những mâu thuẫn xoay quanh cô, tập hậu trường thứ tư còn mở ra một dấu hỏi mới về mối quan hệ giữa Cường của Steven Nguyễn và Nương của Chi Pu. Nam diễn viên úp mở rằng hai nhân vật tưởng chừng không liên quan này sẽ mang đến những bất ngờ, đồng thời để ngỏ nhiều điều chưa được tiết lộ về mối liên hệ giữa họ.

Chi tiết này khiến mạng lưới quan hệ trong Chị Chị Em Em 3 càng thêm khó đoán. Nếu Liễu là người gắn kết với nhiều xung đột tình cảm và tình thân, sự xuất hiện của một mối quan hệ mập mờ giữa Cường và Nương có thể tiếp tục khiến những liên kết giữa các nhân vật trở nên phức tạp hơn. Dù vậy, bản chất mối quan hệ này vẫn chưa được tiết lộ cụ thể, và khán giả sẽ phải chờ phim ra mắt để tự tìm lời giải.

Steven hứa hẹn lột xác trong phim (Ảnh: NSX)

Trái ngược với những mâu thuẫn căng thẳng trên màn ảnh, không khí hậu trường lại khá thoải mái. Các diễn viên thường xuyên tương tác, trao đổi và luyện tập để tìm kiếm sự ăn ý trong từng phân đoạn. Ninh Dương Lan Ngọc cũng được đồng nghiệp nhắc đến như nguồn năng lượng tích cực, thường xuyên mang lại tiếng cười trên phim trường.

Loạt hình ảnh hậu trường của các diễn viên (Ảnh: NSX)

Với những gì được hé lộ, Chị Chị Em Em 3 đang xây dựng sức hút từ chính mạng lưới quan hệ chồng chéo giữa các nhân vật. Phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ 30/10/2026.