Phim Tết 2027 xuất hiện nhiều nhân tố mới

Đường đua phim Tết 2027 sớm nóng lên với ba đạo diễn từng có phim vượt mốc 100 tỷ đồng, nhưng mỗi người mang đến một màu sắc và thế mạnh rất khác biệt.

Đường đua phim Tết Nguyên đán 2027 đang dần định hình với sự góp mặt của ba đạo diễn có dấu ấn riêng tại phòng vé: Trấn Thành với Em, Victor Vũ giới thiệu Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim và Dương Minh Chiến ra mắt Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng. Không chỉ khác biệt về thể loại, ba dự án còn cho thấy những hướng tiếp cận riêng trong cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của khán giả dịp đầu năm.

Sự xuất hiện của các dự án thuộc nhiều thể loại cho thấy cuộc đua phim Tết đang mở rộng hơn, thay vì chỉ xoay quanh một dòng phim duy nhất. Dù vậy, sức nóng trước ngày phát hành mới chỉ là bước khởi đầu. Một mùa phim thành công không nhất thiết phải có một tác phẩm áp đảo tất cả, mà còn phụ thuộc vào khả năng mỗi bộ phim tìm được đúng khán giả và tạo ra lý do đủ thuyết phục để họ đến rạp.

Trấn Thành trong buổi bấm máy phim Em.

Trấn Thành tiếp tục hiện diện trong cuộc đua phim Tết sau nhiều mùa phim tạo được sự chú ý của khán giả, từ Bố già năm 2021 đến các dự án điện ảnh sau đó như Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ, Thỏ ơi!!. Việc anh trở lại với một tác phẩm mới khiến bộ phim sớm trở thành cái tên đáng chú ý, dù nội dung và dàn diễn viên vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Theo thông tin từ Trấn Thành, Em đã hoàn thành phần ghi hình. Chia sẻ về quyết định thực hiện dự án, đạo diễn cho biết anh vốn chuẩn bị cho một câu chuyện khác, nhưng sự rung động với câu chuyện của Em khiến anh quyết định dành dự án kia cho thời điểm thích hợp hơn. Trấn Thành cũng tiết lộ một số nhân sự và diễn viên được lựa chọn vào phút cuối.

Những năm qua, dấu ấn của Trấn Thành gắn với dòng phim tâm lý, tình cảm, quan hệ gia đình và đời sống đô thị. Những xung đột gần gũi, cảm xúc mạnh cùng các vấn đề dễ tạo kết nối với khán giả đại chúng là những yếu tố thường được nhắc đến khi nói về phong cách làm phim của anh. Với một gương mặt đã quen thuộc trong mùa phim Tết, lợi thế của Em nằm ở mức độ nhận diện của đạo diễn và sự quan tâm dành cho dự án ngay từ giai đoạn sản xuất.

Hình ảnh ban đầu của Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim.

Nếu Em tạo sự tò mò bằng những thông tin còn được giữ kín, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim có lợi thế từ một thương hiệu đã được khán giả biết đến là Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Victor Vũ đưa bộ phim gia nhập đường đua Tết dù lịch phát hành ban đầu là cuối năm 2026.

Dù đã có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên Victor Vũ ra mắt phim trong dịp Tết Nguyên đán. Quyết định lựa chọn thời điểm phát hành này đưa anh vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với những nhà làm phim đã tạo dấu ấn tại phòng vé trong các mùa Tết gần đây.

Phần phim mới tiếp tục khai thác nhân vật thám tử Kiên (Quốc Huy đóng), trong một vụ án lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Phục gia truyện của nhà văn Hồng Thái. Phim kết hợp chất liệu trinh thám với bối cảnh lịch sử và văn hóa Việt Nam thời kỳ phong kiến.

Những hình ảnh đầu tiên của phim cho thấy Victor Vũ tiếp tục khai thác thế mạnh cảnh sắc thiên nhiên Việt Nam trải dài từ vùng núi cao đến bờ biển. Theo chia sẻ của Victor Vũ, mục tiêu của đoàn phim không đơn thuần là làm một bộ phim có quy mô lớn hơn, mà là xây dựng một câu chuyện đủ mới để khán giả tiếp tục đồng hành cùng Thám tử Kiên. Đạo diễn cũng cho biết người chưa xem phần đầu vẫn có thể thưởng thức phần phim mới một cách trọn vẹn.

Điểm đáng chú ý là Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim không chỉ dựa vào sức hút của nhân vật chính, khả năng tái tạo không gian lịch sử, thiết kế mỹ thuật, phục trang. Với một phim trinh thám, sức hấp dẫn cuối cùng vẫn nằm ở cấu trúc vụ án, cách cài đặt manh mối và khả năng dẫn dắt người xem đến lời giải thuyết phục.

Đạo diễn và các diễn viên trong phim Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng.

Khác với màu sắc tâm lý, tình cảm của Trấn Thành và thế giới trinh thám cổ trang của Victor Vũ, Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng lựa chọn hướng đi hành động, võ hiệp. Đây cũng là lần đầu Dương Minh Chiến đưa tác phẩm tham gia mùa chiếu Tết.

Tác phẩm lấy bối cảnh giả tưởng, gợi cảm hứng từ thời kỳ loạn lạc trong lịch sử Việt Nam, xoay quanh những nghĩa sĩ xuất hiện giữa biến động. Ekip đã công bố các diễn viên Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trầm Minh Hoàng và Yến My.

Sự góp mặt của Action C cùng đội ngũ thực hiện hành động là một trong những điểm đáng chú ý của dự án. Nhóm làm phim này được biết đến qua các sản phẩm hành động có màu sắc võ thuật, trong khi đạo diễn Dương Minh Chiến từng gây chú ý với Truy tìm Long diên hương. Thành công của bộ phim trước đem lại cho Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng cơ sở để thu hút khán giả, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới là phát triển thế mạnh hành động trong một câu chuyện có bối cảnh và quy mô khác biệt.

Nếu Truy tìm Long diên hương gây chú ý bởi sự kết hợp giữa hành động và những mảng miếng hài gần gũi, Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng đứng trước cơ hội mở rộng sang không gian cổ trang, võ hiệp. Phim hướng đến nhóm khán giả tìm kiếm trải nghiệm hành động trên màn ảnh rộng. Những pha võ thuật có tính thuyết phục, nhịp dựng chắc tay và khả năng duy trì mạch truyện sẽ là các yếu tố quan trọng, đặc biệt khi bộ phim cạnh tranh với hai dự án có phong cách đã được nhận diện rõ.

Hai phim dự kiến ra mắt dịp Tết.

Điểm chung của cả ba dự án là đều được dẫn dắt bởi những đạo diễn từng có phim đạt doanh thu trăm tỷ. Tuy nhiên, thành tích trước đây không bảo đảm thành công cho tác phẩm tiếp theo. Mỗi bộ phim vẫn phải chứng minh sức hấp dẫn bằng chất lượng kịch bản, cách kể chuyện, diễn xuất và trải nghiệm mà nó đem lại cho người xem.

Đặc biệt, phim Tết là cuộc cạnh tranh không chỉ về nội dung mà còn về thời điểm phát hành, chiến dịch quảng bá và khả năng giữ chân khán giả sau những ngày đầu ra rạp. Khi nhiều dự án được chú ý cùng xuất hiện, sự phân bổ suất chiếu và phản hồi của người xem có thể ảnh hưởng đáng kể đến hành trình phòng vé.

Bên cạnh ba dự án đã công bố kế hoạch tham gia đường đua, Cận kề cái chết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng được nhắc đến trong danh sách phim dự kiến ra mắt dịp Tết. Ngoài ra, Tấm: Hoàng cung dị truyện là một cái tên khác được truyền thông đề cập trong kế hoạch phát hành mùa phim này.