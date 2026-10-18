6 phim cổ trang Hoa ngữ khiến khán giả khóc vì thương, cười vì mừng khi xem đến hồi kết

Tuy có nhiều phân cảnh ngược tâm lấy nước mắt khán giả, nhưng những bộ phim này vẫn mang đến cái kết viên mãn khiến người xem nhẹ lòng.

Không phải bộ phim cổ trang nào khiến khán giả đau lòng cũng phải có kết thúc bi thảm. Có những tác phẩm liên tục đẩy nhân vật vào cảnh chia ly, hiểu lầm và mất mát, khiến người xem đau lòng qua từng tập, nhưng sau tất cả vẫn để họ tìm được hạnh phúc theo cách riêng. Từ những mối tình bị số phận thử thách đến hành trình chữa lành sau tổn thương, 6 bộ phim Hoa ngữ dưới đây đều có những phân cảnh ngược tâm đủ sức lấy đi nước mắt của khán giả.

1. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố gây chú ý nhờ câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở giữa tiểu thư từng sống trong nhung lụa Thẩm Gia Lan (Đàm Tùng Vận) và chàng thiếu gia Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa). Từ thân phận cao quý, Thẩm Gia Lan rơi xuống cảnh làm nha hoàn và trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời.

Điểm khiến câu chuyện trở nên day dứt nằm ở cách 2 nhân vật thể hiện tình cảm. Họ không liên tục nói những lời ngọt ngào mà âm thầm giúp đỡ nhau giữa nghịch cảnh, để tình yêu dần lớn lên qua những lựa chọn và hy sinh. Cái kết để Lâm Cẩm Kỳ ra đi trước Thẩm Gia Lan tuy hơi buồn nhưng không quá đau thương, bởi tình yêu của họ vẫn kéo dài trong ký ức và sự đồng điệu của tâm hồn.

2. Châu Sinh Như Cố

Nhắc đến những bộ phim cổ trang ngược tâm, Châu Sinh Như Cố luôn là cái tên khiến nhiều khán giả ám ảnh. Chuyện tình giữa Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) và Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc) được xây dựng theo kiểu tình cảm sâu đậm nhưng luôn bị giới hạn bởi lễ nghĩa, thân phận và trách nhiệm với đất nước.

Cả 2 dành cho nhau tình cảm chân thành nhưng không dễ thổ lộ. Những lần quan tâm âm thầm, ánh mắt lưu luyến hay khoảnh khắc phải giữ khoảng cách đều khiến mối tình thêm day dứt. Dù phim có kết thúc buồn, khán giả vẫn có thể tìm lại chút an ủi qua phần hiện đại Nhất Sinh Nhất Thế, nơi 2 nhân vật có cơ hội viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình.

3. Tinh Hán Xán Lạn

Không chỉ có những tình tiết hài hước và lãng mạn, Tinh Hán Xán Lạn còn khiến người xem rơi nước mắt với hành trình trưởng thành của Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) và Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư). Một người mang trong lòng mối thù sâu nặng, người còn lại lớn lên trong thiếu thốn tình thương, cả 2 dần tìm thấy sự đồng cảm và trở thành chỗ dựa của nhau.

Tình cảm vừa chớm nở đã bị thử thách khi Lăng Bất Nghi lựa chọn báo thù, bỏ lại Thiếu Thương với những tổn thương khó nguôi ngoai. Cuộc chia xa kéo dài 5 năm là một trong những nút thắt khiến khán giả đau lòng, nhưng may mắn họ vẫn có cơ hội đoàn tụ và đi đến kết thúc viên mãn.

4. Thương Lan Quyết

Thoạt đầu, Thương Lan Quyết mang đến câu chuyện tình yêu có phần hài hước giữa Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và Tiểu Lan Hoa (Ngu Thư Hân). Nhưng càng về sau, bộ phim càng cho thấy tình cảm của họ phải trải qua những thử thách lớn đến mức sẵn sàng đánh đổi bản thân để bảo vệ đối phương.

Một Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng lại rơi nước mắt vì người mình yêu, một Tiểu Lan Hoa tưởng như yếu đuối cần được bảo vệ lại sẵn sàng đưa ra lựa chọn khó khăn vì người kia khiến khán giả nhói lòng. Sau những hy sinh và chia lìa, bộ phim vẫn khép lại bằng một cái kết có hậu, đem đến cảm giác nhẹ nhõm sau hành trình đầy nước mắt.

5. Mạc Ly

Mạc Ly xoay quanh Diệp Ly (Bạch Lộc), cô gái mang nhiều tổn thương trong quá khứ, được ban hôn cho Mặc Tu Nghiêu (Thừa Lỗi), người bị tàn tật ở chân. Mối quan hệ bắt đầu bằng sự đề phòng và những khoảng cách khó xóa nhòa, nhưng dần chuyển thành hành trình chữa lành khi 2 người học cách tin tưởng, thấu hiểu và bảo vệ nhau.

Bên cạnh tình cảm đôi lứa, những cuộc đấu trí chốn triều đình cũng đẩy các nhân vật vào nhiều tình huống nguy hiểm nhưng đồng thời lại khiến tình cảm của họ thêm sâu sắc. Sau nhiều biến cố, Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu vẫn tìm được hạnh phúc, biến những sự dè chừng thành mối quan hệ chữa lành.

6. Minh Lan Truyện

Minh Lan Truyện không tập trung vào những bi kịch dồn dập mà chinh phục khán giả bằng hành trình trưởng thành âm thầm của Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh). Lớn lên trong một gia đình nhiều quy tắc và tranh đấu, cô phải học cách nhẫn nhịn, quan sát và tự bảo vệ mình trước những bất công. Cuộc sống của Minh Lan có không ít khoảnh khắc khiến người xem xót xa, nhất là khi cô phải che giấu cảm xúc để vượt qua những thử thách trong gia tộc.

Mối quan hệ giữa Minh Lan và Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) cũng không chỉ có những lời yêu thương ngọt ngào. Họ dần thấu hiểu nhau qua những lần đối mặt với nguy hiểm, những quyết định khó khăn và cuộc sống hôn nhân đầy trách nhiệm.