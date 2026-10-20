Nam đạo diễn "vượt mặt" Trấn Thành, Lý Hải với tác phẩm đầu tay là ai?

Với phim điện ảnh đầu tay Trại Buôn Người, Toni Dương Bảo Anh đã qua mặt Trấn Thành để trở thành đạo diễn có phim doanh thu cao nhất năm nay.

Sau gần 1 tháng ra rạp, Trại Buôn Người đã vượt mốc doanh thu 450 tỷ đồng (theo số liệu trên Box Office Vietnam). Thành tích này giúp tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh vượt Thỏ ơi (Trấn Thành - 449,8 tỷ đồng) để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026.

Chỉ với tác phẩm đầu tay, Trại buôn người đã giúp Toni Dương Bảo Anh có màn chào sân điện ảnh thành công ngoài mong đợi, ghi tên mình vào danh sách đạo diễn trăm tỷ.

Xuất thân từ diễn viên đóng thế

Dương Bảo Anh sinh năm 1987 tại Khánh Hoà, Nha Trang. Ít ai biết trước khi trở thành đạo diễn, anh xuất thân là một cascadeur (diễn viên đóng thế). Việc hoá thân vào những cảnh quay nguy hiểm cũng giúp anh có đam mê với thể loại phim hành động.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh.

Không ngừng học hỏi, anh dần lấn sân sang nhiều vai trò quan trọng hơn trong các đoàn làm phim. Anh trở thành trợ lý đạo diễn hành động, điều phối hành động và chỉ đạo võ thuật.

Nam đạo diễn từng có gần 10 năm làm việc tại Bollywood - một trong những nền điện ảnh lớn nhất thế giới về thể loại hành động. Tại đây, anh đã góp sức vào loạt bom tấn đình đám như Baahubali, Enthiran, Magadheera, Bhuj... Những trải nghiệm này giúp Toni Dương Bảo Anh trở thành một chuyên gia hành động có nghề và am hiểu về cách kiến tạo những pha hành động mãn nhãn đạt chuẩn quốc tế.

Năm 2010, anh thử sức với vai trò phó đạo diễn và đạo diễn hành động. Anh nhanh chóng trở thành một cái tên “mát tay”, góp phần không nhỏ vào thành công của hàng loạt dự án điện ảnh ấn tượng như Hương Ga, Lôi Báo...

Năm 2022 đánh dấu một bước ngoặt lớn với Toni khi anh được tin tưởng giao vai trò đạo diễn series Hùng Long Phong Bá (4 phần) hút hơn 100 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội và xuất sắc giành giải APB+ Asia Pacific Broadcasting Awards 2025 ở hạng mục Viewing Experience - Việt Nam. Giải thưởng này ghi nhận khả năng của series trong việc mang đến trải nghiệm xem ấn tượng nhất về hình ảnh và âm thanh tại Việt Nam, xét trên cả mặt công nghệ lẫn cảm xúc người xem.

Nam đạo diễn từng cộng tác với Lý Hải trong loạt phim “Lật mặt”.

Đặc biệt, Lật mặt của Lý Hải và phim Mai của Trấn Thành từng mời Toni Dương Bảo Anh cộng tác. Nói về điều này, anh từng thừa nhận Lý Hải và Trấn Thành là hai tượng đài mà anh muốn hướng đến.

Trở thành “đạo diễn trăm tỷ” ở phim đầu tay

Với kinh nghiệm 20 năm làm phim hành động, Toni Dương Bảo Anh thực hiện Trại buôn người - tác phẩm điện ảnh hành động đầu tiên của mình.

Đạo diễn cho biết những phóng sự và câu chuyện có thật về nạn nhân cùng gia đình đã thôi thúc anh góp thêm tiếng nói cảnh tỉnh. Với anh, bộ phim không chỉ kể về cuộc chiến sinh tồn mà còn khắc họa những số phận, mối quan hệ và tình người trong nghịch cảnh.

Đằng sau thành công của tác phẩm là sự kết hợp ăn ý của nam đạo diễn cùng bà xã Mèo Bích Trang - người đảm nhận vai trò biên kịch, nhà sản xuất và tham gia dựng phim. Theo chia sẻ của cặp đôi, họ dành khoảng 5 năm tìm kiếm tư liệu, hình ảnh, thông tin và chuẩn bị nguồn lực trước khi bắt tay thực hiện dự án. Phim có nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người cùng các trường đoạn hành động quy mô lớn.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và bà xã - biên kịch Mèo Bích Trang.

Ngay từ khi ra rạp, tác phẩm nhanh chóng được khán giả chú ý. Số suất chiếu tăng dần theo từng ngày, từ khoảng 3.000 lên hơn 5.000 suất. Chỉ sau khoảng 3,5 ngày ra rạp, phim vượt mốc 100 tỷ đồng, rồi cán mốc 200 tỷ đồng sau một tuần công chiếu.

Theo Box Office Vietnam, tác phẩm thu hơn 105 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần thứ hai. Đây được xem là thành tích “rất hiếm gặp tại thị trường Việt Nam”. Thành công ngoài mong đợi này giúp Toni Dương Bảo Anh nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách “đạo diễn trăm tỷ” với ngay tác phẩm đầu tay.

Dù đạt doanh số cao song Trại buôn người k hông tránh khỏi một số tranh cãi về kịch bản. Nói về việc này, Toni Dương Bảo Anh thừa nhận tác phẩm điện ảnh đầu tay còn thiếu sót. Anh cũng mở lòng đón nhận những ý kiến phê bình để hoàn thiện các dự án tiếp theo.

Sắp tới, vợ chồng đạo diễn sẽ cố gắng hoàn thiện Trại buôn người phiên bản T13. Qua tác phẩm, họ mong khán giả nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo, đồng thời trân trọng tình thân và sự sẻ chia trong cuộc sống.