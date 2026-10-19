3 triệu người phát cuồng vì lần đầu nghe chất giọng Thanh Hóa trên phim VTV, mê nhất là diễn viên duyên hết phần thiên hạ

Nữ diễn viên này chiếm trọn tình cảm khán giả khi thể hiện chất giọng Thanh Hóa duyên dáng, chân thực trên màn ảnh.

Lên sóng khung giờ vàng, Căn Nhà Không Mái Che đang là tựa phim truyền hình Việt được đông đảo khán giả cả nước đón xem. Ngoài tuyến diễn viên quen mặt, sự xuất hiện của Trang Moon trong một phân đoạn ngắn gần đây đã nhanh chóng gây sốt.

Trang Moon gây sốt trong Căn Nhà Không Mái Che

Trong phân đoạn đang viral của Căn Nhà Không Mái Che, nhân vật của nữ diễn viên Trang moon xuất hiện bất chợt bên cạnh xe của Toản (Duy Hưng đóng). Với cách ăn mặc lòe loẹt, những tưởng đây sẽ là nhân vật dạng "chanh chua", đanh đá. Thế nhưng, chỉ với vài câu thoại mà cô đã trở thành tâm điểm yêu thích của khán giả, đặc biệt với cách thể hiện chất giọng Thanh Hóa đặc sắc, duyên dáng. Hiện tại, 25 giây phân đoạn ngắn ngủi này đã thu về hơn 3 triệu lượt xem trên Facebook.

Dưới phần bình luận, không ít netizen dành lời khen cho chất giọng Thanh Hóa của nữ diễn viên Trang Moon. Nhiều người cho rằng cô có cách nhả thoại tự nhiên, thậm chí chân thực và "Thanh Hóa" không kém cạnh gì người Thanh Hóa chính gốc.

Bên cạnh đó, còn có khán giả cảm thấy tự hào khi chất giọng quê mình được khắc họa trên màn ảnh phim giờ vàng. "Xa quê, nghe thấy chất giọng quên hương trong lòng nôn nao đến lạ", một netizen xúc động bình luận.

Một số bình luận khen ngợi từ netizen: - Xa quê, nghe thấy chất giọng quê hương trong lòng cảm giác nôn nao đến lạ. Tiếng địa phương luôn là một nét văn hoá đẹp. Đến vùng đất nào tôi cũng thấy tiếng nói địa phương đều nghe rất dễ thương. - Cô nói giọng Thanh Hóa chuẩn hơn người quê Thanh Hóa nữa. - Tôi thanh Hóa mà tôi coi lại tầm 20 lần vì giọng dễ thuơng. - Phim truyền hình đầu tiên tôi thấy giọng Thanh Hoá đặc sệt như ri! - Đề nghị cho cô này lên làm nữ chính haha duyên quá

Trong Căn Nhà Không Mái Che, nhân vật của Trang Moon chỉ đóng vai trò phụ nhưng lại thành công chiếm thiện cảm người xem. Chẳng hạn như chỉ trong 25 giây trên, cô đã lấy lòng được netizen với diễn xuất tự nhiên, hào sảng, không chỉ bởi đài từ mà còn nằm ở cách thể hiện nhân vật riêng biệt, mang đến làn gió sảng khoái.

Thực chất nếu đã gắn bó lâu năm với phim giờ vàng VTV, khán giả sẽ nhận ra Trang Moon thông qua những dự án đình đám trước đó. Cô từng gây chú ý khi vào vai cô em chồng đanh đá của Thu Quỳnh trong Sống Chung Với Mẹ Chồng, cũng như ghi điểm trong một loạt phim như Khi Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc, và giờ là Căn Nhà Không Mái Che. Ngoài đời, sao nữ sinh năm 1992 đã có gia đình nhỏ và từng lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Marketing, đồng thời sở hữu ngoại hình tươi trẻ, khác hẳn với trên màn ảnh.

Cô ghi điểm với những vai diễn phụ nhưng đáng nhớ

Mặt khác, Căn Nhà Không Mái Che đang được công chúng yêu thích, đón xem nồng nhiệt nhờ tình tiết nhẹ nhàng, đời thường và tuyến nhân vật gần gũi. Chuyện phim xoay quanh hai gia đình Hạnh (Minh Huyền) và Toản. Hạnh bán rau ngoài chợ, tảo tần nuôi hai con Thơ và Khang trong một gia đình luôn chất chứa những bất an. Trong khi đó, Toản làm nghề lái xe, "gà trống" bươn chải nuôi hai con Triết và Mai.

Một ngày nọ, cơ duyên đưa hai gia đình vốn chẳng liên quan bước vào cuộc sống của nhau. Từ những khác biệt trong tính cách, định kiến ban đầu, hai bên dần nhìn nhận và thấu hiểu, tìm thấy ở nhau những điểm chung về cơm áo gạo tiền.