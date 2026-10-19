Top 3 phim Việt doanh thu cao nhất 2026 có sự thay đổi

Trại Buôn Người bất ngờ vươn lên đứng đầu, vượt qua Thỏ Ơi!! và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu.

Ngày 17/10, theo số liệu tham khảo của Boxoffice Vietnam, Trại buôn người vượt qua con số 450 tỷ đồng kể từ khi ra mắt vào ngày 25/9. Bộ phim đã vượt qua Thỏ ơi!! từng tạo dấu mốc đáng chú ý dịp Tết trong bảng xếp hạng doanh thu phim Việt năm 2026 với 450 tỷ đồng. Thỏ ơi!! có lợi thế từ thương hiệu phim tâm lý, tình cảm, gia đình của Trấn Thành, ra mắt dịp Tết. Các diễn viên trong phim như Quốc Anh, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Lyly, Pháo... cũng được đánh giá mang đến sự mới mẻ, phù hợp với nhân vật.

Phim Thỏ ơi!! thể hiện những góc khuất trong tình yêu.

Trong khi đó phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu dịp 2/9 có doanh thu gần 208 tỷ đồng do Huỳnh Lập đạo diễn mang đến nhiều cảm xúc về tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước và những nỗi đau thời hậu chiến. Đồng thời phim cũng khai thác góc nhìn của giới trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc, cũng như cách định hướng mục tương lai.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu mang đến nhiều cảm xúc, gắn kết các thế hệ.

Ba bộ phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm này cho thấy sự đa dạng của đề tài, chất lượng ngày càng được nâng cao để đáp ứng thị hiếu của khán giả ở nhiều phân khúc khác nhau.

Chỉ sau 3 tuần ra mắt liên tiếp đứng đầu danh sách phòng vé, Trại buôn người đã lập nên kỷ lục mới. Nếu như hai bộ phim sau đều phát hành vào dịp có những ngày lễ lớn, khán giả có nhiều thời gian thưởng thức phim tại rạp thì Trại buôn người không có được lợi thế này. Phim phát hành cuối tháng 9 sau nhiều lần lùi lịch để chỉnh sửa.

Ngay khi ra mắt, Trại buôn người nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và tăng tốc trên đường đua phòng vé. Các suất chiếu trung bình của phim là 3.000 - 5.000 suất chiếu tùy vào thời điểm ngày trong tuần và cuối tuần.

Trại buôn người tái hiện chân thực các chiêu thức lừa đảo qua mạng phổ biến hiện nay.

Một trong những yếu tố đáng chú ý của Trại buôn người là câu chuyện xoay quanh những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” và cái bẫy buôn người, lừa đảo xuyên biên giới. Đây là vấn đề xã hội có tính cảnh báo, gắn với nguy cơ nhiều người có thể đối mặt khi tìm kiếm việc làm và cơ hội đổi đời. Điều này đã tạo nên hiệu ứng truyền miệng, chủ đề thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội, giúp bộ phim lan tỏa đến nhiều người hơn. Phim cũng đạt được 100 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 4 ngày ra rạp nên thúc đẩy tốc độ bán vé tốt hơn. Những con số ban đầu này tạo sự tò mò nhất định cho khán giả, thúc đẩy mọi người ra rạp.

Trước đó, Thiên đường máu cũng khai thác đề tài tương tự và nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, Trại buôn người có lợi thế về cách dàn dựng, với nhịp kể nhanh, gọn và chú trọng yếu tố hấp dẫn của câu chuyện.

Bên cạnh đề tài, bộ phim còn xây dựng nhiều tuyến nhân vật, tạo sự đa dạng cho diễn biến tình tiết trong phim. Sự tham gia của các diễn viên như NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Ngoan, Steven Nguyễn, Trầm Minh Hoàng, Tùng Mint, Kore Hải Anh, Quách Ngọc Tuyên, Minh Kiên... góp phần tạo nên những lớp cảm xúc khác nhau, từ hành động đến tình cảm.

Quy mô sản xuất cũng là điểm được chú ý tạo thành công của Trại buôn người. Tác phẩm có những đại cảnh lên đến 700 diễn viên tham gia. Bộ phim có quy mô sản xuất lớn, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục với hơn 10.000 diễn viên và thành viên đoàn phim.

Không chỉ tập trung vào câu chuyện buôn người, Trại buôn người còn khai thác những nét văn hóa đặc trưng của vùng biên giới Tây Nam Bộ. Hình ảnh đua bò tại chùa Rô và hoạt động hái thốt nốt ở vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, góp phần tạo thêm màu sắc địa phương cho bộ phim. Những chi tiết văn hóa này giúp mở rộng không gian câu chuyện, đồng thời tạo sự khác biệt về hình ảnh so với những tác phẩm cùng khai thác đề tài tội phạm và lừa đảo.

Một yếu tố khác là hoạt động tiếp cận khán giả. Đoàn phim tổ chức giao lưu tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Nha Trang, Đà Lạt... Những hoạt động trực tiếp này tạo thêm cơ hội để ekip giới thiệu tác phẩm, chia sẻ về quá trình sản xuất và kết nối với người xem.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, diễn viên Steven Nguyễn và biên kịch Mèo Bích Trang hạnh phúc với thành công của bộ phim.

Vợ chồng đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và biên kịch Mèo Bích Trang chia sẻ rằng doanh thu 450 tỷ đồng là kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu của đoàn phim. Đạo diễn Toni cũng trở thành đạo diễn giữ kỷ lục có phim đầu tay hơn 450 tỷ đồng. Hiện nay dù có một số phim nước ngoài ra mắt nhưng sức nóng của Trại buôn người vẫn còn lớn, cùng với phiên bản mới sắp ra mắt thì nhiều người dự đoán Trại buôn người sẽ còn tiếp tục chạm đến nhiều mốc thành công cao hơn.

Trại buôn người sẽ có phiên bản T13 Đoàn phim cho biết sẽ phát hành thêm phiên bản T13, hướng đến khán giả từ 13 tuổi trở lên. Trong đó có học sinh THCS, THPT là nhóm cần được trang bị kỹ năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội. Phiên bản mới đang được hoàn tất các công đoạn cắt dựng, xử lý hậu kỳ để trình Cục Điện ảnh thẩm định. Dự kiến thời điểm ra mắt dự kiến là cuối tháng 10/2026.

Bên cạnh những tác phẩm đạt doanh thu cao, thị trường điện ảnh Việt dịp cuối năm cũng ghi nhận các phim có kết quả phòng vé không như kỳ vọng. Bóng ma nhà hát, Mãi nợ một lời tạm biệt rời rạp với doanh thu bết bát; trong khi Út Lan, Án mạng xém hoàn hảo dừng ở mức trung bình khá, còn Lên hương đang tiến gần sát đến con số 100 tỷ đồng.