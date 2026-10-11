Trại Buôn Người cán mốc 400 tỷ, vượt mặt Trấn Thành tới nơi!

Trại Buôn Người đang cho thấy sức hút quá kinh khủng.

Vào khoảng 16h chiều 11/10, Trại Buôn Người chính thức cán mốc doanh thu 400 tỷ đồng, trở thành một trong những hiện tượng phòng vé nổi bật nhất của điện ảnh Việt năm 2026. Sau hơn hai tuần công chiếu, bộ phim liên tục tạo nên những cột mốc doanh thu đáng chú ý, đồng thời duy trì sức hút giữa thời điểm thị trường có thêm nhiều tác phẩm mới ra rạp.

Trại Buôn Người cán mốc 400 tỷ (Nguồn: Box Office)

Theo số liệu phòng vé, Trại Buôn Người còn là phim Việt có doanh thu cao thứ hai trong năm 2026, chỉ đứng sau Thỏ Ơi!! của Trấn Thành với thành tích khoảng 449 tỷ đồng. Khoảng cách giữa hai tác phẩm đang dần được thu hẹp, mở ra khả năng bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh sẽ vượt qua đối thủ để trở thành phim Việt ăn khách nhất năm nay.

Đáng nói, thành tích 400 tỷ đồng của Trại Buôn Người đến trong bối cảnh phim không ra mắt vào mùa cao điểm Tết hay một dịp nghỉ lễ lớn. Tác phẩm khởi chiếu chính thức từ ngày 25/9, nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày, cán mốc 200 tỷ đồng sau một tuần và tiếp tục tăng tốc trong những tuần kế tiếp.

Phim vẫn duy trì thành tích top 1 doanh thu ngày (Ảnh: NSX)

Tính đến ngày 11/10, bộ phim vẫn giữ vị trí dẫn đầu doanh thu ngày, tạo khoảng cách đáng kể với các đối thủ. Đây là dấu hiệu cho thấy sức hút của bộ phim chưa hề giảm dù đã bước sang tuần chiếu thứ ba. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, việc Trại Buôn Người vượt qua cột mốc 449 tỷ đồng của Thỏ Ơi!! hoàn toàn nằm trong khả năng. Khi đó, tác phẩm không chỉ xác lập vị trí số một phòng vé Việt năm 2026 mà còn đánh dấu một thành tích đáng chú ý đối với một bộ phim hành động mang đề tài xã hội gai góc.

Khả năng phim sẽ vượt mặt Thỏ Ơi!! của Trấn Thành (Ảnh: NSX)

Sức hút của Trại Buôn Người đến từ đề tài mang tính thời sự về vấn nạn lừa đảo mang mác "việc nhẹ lương cao", kết hợp với những màn hành động quy mô lớn và câu chuyện sinh tồn kịch tính. Phim do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn và Mèo Bích Trang là NSX, với sự tham gia của Steven Nguyễn, Huỳnh Minh Kiên, Tùng Mint, NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Ngoan...

Tác phẩm kể về việc Ny (Steven Nguyễn), một chàng trai miền Tây, vì muốn giải cứu em gái là Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) bị lừa nên cũng bị bắt luôn vào nơi bị gọi là "trại". Ở đó, hàng loạt nạn nhân bị giam giữ, bóc lột và tước đoạt quyền tự do.

Ảnh: NSX

Từ việc giải cứu người thân, bộ phim mở rộng thành cuộc chiến sinh tồn của hàng trăm con người trong một hệ thống tội phạm khép kín. Những đại cảnh đông người, các màn đối đầu căng thẳng và nỗ lực phản kháng của những nạn nhân trở thành điểm nhấn trong cách kể chuyện. Phía sau lớp vỏ hành động là câu chuyện về tình thân, sự đoàn kết và khát vọng trở về của những người bị đẩy vào hoàn cảnh cùng cực. Trong đó, phân cảnh người mẹ do NSND Như Quỳnh thủ vai tìm cách đoàn tụ với người con trai khuyết tật do Đinh Viết Tường đảm nhận nhận được nhiều phản hồi xúc động.

Ảnh: NSX

Không chỉ khai thác nạn mua bán người, tác phẩm còn đặt ra cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp bộ phim tiếp cận đông đảo khán giả: câu chuyện trên màn ảnh không hoàn toàn xa lạ mà gắn với những chiêu trò tuyển dụng giả mạo, dụ dỗ người tìm việc và những lời mời gọi đổi đời xuất hiện ngoài đời thực. Đáng chú ý, Trại Buôn Người còn được trang Thông tin Chính phủ chia sẻ để cùng lan tỏa việc đề cao cảnh giác về vấn nạn mà phim đặt ra, cho thấy giá trị lớn về thông điệp của bộ phim không chỉ dừng lại ở phạm vi giải trí.

Ảnh: NSX

Nguồn: Box Office