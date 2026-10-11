Dương Tử Quỳnh chia sẻ cách để trở thành ngôi sao toàn cầu

"Tôi cảm thấy chúng ta đã cùng nhau hiện thực hóa giấc mơ: khởi đầu tại châu Á, vươn ra thế giới và giới thiệu các bộ phim cũng như văn hóa của mình" - Dương Tử Quỳnh.

Dương Tử Quỳnh, nữ diễn viên gốc châu Á đầu tiên giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim "Everything Everywhere All at Once" (2022), đã trở lại Liên hoan phim Quốc tế Busan sau 15 năm. Bà được trao giải Nhà làm phim châu Á của năm – giải thưởng dành cho nhân vật điện ảnh có đóng góp vào sự phát triển của nền công nghiệp và văn hóa điện ảnh châu Á. Kể từ khi bước chân vào Hollywood, Dương Tử Quỳnh đã phá vỡ vô số rào cản định kiến với tư cách là một diễn viên và một người thuộc nhóm thiểu số, qua đó mở rộng phạm vi vai diễn cho người châu Á cũng như phụ nữ trong ngành điện ảnh.

Tại buổi họp báo diễn ra ở Trung tâm Điện ảnh Busan (quận Haeundae, Busan), Dương Tử Quỳnh chia sẻ: "Cả Liên hoan phim Quốc tế Busan và tôi đều đã cùng đi trên hành trình điện ảnh suốt một thời gian dài. Tôi cảm thấy chúng ta đã cùng nhau hiện thực hóa giấc mơ: khởi đầu tại châu Á, vươn ra thế giới và giới thiệu các bộ phim cũng như văn hóa của mình".

"Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất khi mới đến Hollywood là việc mình bị xếp vào nhóm thiểu số" - Dương Tử Quỳnh nói tiếp - "Dù có rất nhiều người châu Á trên thế giới, nhưng tôi - một diễn viên đến từ châu Á - lại bị coi là người thuộc nhóm thiểu số".

"Ban đầu không có nhiều vai diễn, và những vai được mời thường bị bó buộc trong các khuôn mẫu định kiến về người châu Á. Tuy nhiên, thông qua các bộ phim như "Tomorrow Never Dies" và "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (Ngọa hổ tàng long), tôi dần lựa chọn những vai diễn khác biệt để không bị đóng khung trong một hình tượng duy nhất".

Sinh ra tại Malaysia, Dương Tử Quỳnh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình trong ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Bà đã tạo dựng tên tuổi qua các bộ phim như "Yes, Madam!" (1985) và "Ngọa hổ tàng long" (2000) trước khi bước chân vào Hollywood. Bà thực sự được công nhận là nữ diễn viên đẳng cấp thế giới khi giành giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim "Everything Everywhere All at Once" (2022). Bà chia sẻ rằng khoảnh khắc giành giải Oscar đó đến nay vẫn như một giấc mơ.

"Ngay cả lúc này, đôi khi tôi vẫn cảm thấy như mình đang mơ vậy" - Dương Tử Quỳnh nói - "Sau khi nhận giải thưởng đó, tôi có thêm dũng khí để tin rằng mình có thể làm được nhiều điều hơn nữa, và tìm thấy sức mạnh để tiếp tục tiến bước".

Khi được hỏi lý do tại sao vẫn tiếp tục nhận các dự án mới sau nhiều thập kỷ làm diễn viên, bà khẳng định tình yêu dành cho điện ảnh: "Tôi làm công việc này vì tôi yêu phim ảnh và diễn xuất. Diễn xuất chính là cuộc sống của tôi, và tôi không biết mình sẽ sống ra sao nếu thiếu đi điện ảnh".

Tại liên hoan phim năm nay, Dương Tử Quỳnh không chỉ xuất hiện với tư cách diễn viên mà còn là nhà sản xuất. Bà vừa đóng vai chính vừa đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành cho bộ phim "Grandma Is a Cube Champion" - tác phẩm được mời tham gia hạng mục Gala Presentation. Trong phim, Dương Tử Quỳnh vào vai người bà 80 tuổi - người mất nhà cửa do một vụ lừa đảo và phải vào sống tại viện dưỡng lão. Tại đây, bà gặp một chàng trai từng là nhà vô địch thế giới về giải khối Rubik và cùng nhau bắt đầu một thử thách mới.

Dương Tử Quỳnh cho biết bà muốn bộ phim truyền tải thông điệp rằng cuộc sống có thể bắt đầu lại ở bất kỳ độ tuổi nào.

"Một khối Rubik chứa đựng vô vàn khả năng, và cuộc sống cũng vậy" - Dương Tử Quỳnh nói tại cuộc họp báo - "Tôi muốn nhắn nhủ rằng những cơ hội mới vẫn có thể đến ngay cả khi ta đã lớn tuổi, và chúng ta không bao giờ được phép bỏ cuộc. Đây cũng là bộ phim về tình yêu thương, sự ủng hộ của gia đình và niềm vui khi gặp gỡ những con người mới".

"Sau cùng, tôi hy vọng thông điệp rằng mỗi người tự kiến tạo cuộc đời mình sẽ chạm đến trái tim khán giả".

Tại cuộc họp báo, Dương Tử Quỳnh cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn được hợp tác với các nhà làm phim Hàn Quốc. Khi nhắc đến bộ phim mới "A Possible Love" của đạo diễn Lee Chang-dong, Dương Tử Quỳnh chia sẻ: "Tôi thực sự mong muốn được hợp tác với đạo diễn Lee Chang-dong. Tôi cũng muốn làm phim cùng đạo diễn Park Chan-wook và đạo diễn Bong Joon-ho. Tôi từng hợp tác với nam diễn viên Jung Woo-sung trong bộ phim "Reign of Assassins" (Kiếm Vũ), cũng như làm việc với nhiều diễn viên Hàn Quốc khác. Tôi yêu thích K-pop, phim truyền hình và ẩm thực Hàn Quốc, nhưng trên hết, tôi thực sự quý mến con người nơi đây".

Năm nay, BIFF đã tổ chức một chương trình đặc biệt mang tên "Michelle Yeoh, Everywhere All at Once" nhằm tôn vinh hành trình điện ảnh của Dương Tử Quỳnh. Bốn bộ phim sẽ được trình chiếu phục vụ khán giả của bà bao gồm: "Reign of Assassins" (2010) - tác phẩm do chính Dương Tử Quỳnh lựa chọn; "Everything Everywhere All at Once" (2022) - bộ phim đã mang về cho bà giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất; phim ngắn "Sandiwara" (2026) của đạo diễn Sean Baker; và "Grandma Is a Cube Champion".