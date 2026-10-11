1 năm báo động của mỹ nam Reply 1988: Hết dính phốt 19+ lại làm ăn lỗ nặng, 2 phim không được chiếu

Khán giả bất ngờ trước chia sẻ của mỹ nam Reply 1988.

Từng được yêu mến trong Reply 1988, Go Kyung Pyo đang trải qua khoảng thời gian không mấy suôn sẻ khi liên tiếp đối mặt với những câu chuyện gây chú ý ngoài màn ảnh. Đầu năm, nam diễn viên phải lên tiếng trước tin đồn chụp ảnh nhạy cảm với người phụ nữ lạ mặt. Đến tháng 10, anh lại khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ nhà hàng từng kinh doanh thất bại thảm hại, công ty sản xuất phim phải được duy trì bằng chính tiền thù lao đóng phim, còn hai dự án điện ảnh đã hoàn thành vẫn chưa thể ra rạp. Chưa kể, nam diễn viên còn phải nỗ lực giảm 10kg để lấy lại diện mạo phù hợp với việc nhận những kịch bản mới.

Cụ thể mới đây, kuất hiện trên chương trình YouTube Pinggyego phát sóng ngày 10/10, Go Kyung Pyo có cuộc trò chuyện với MC Yoo Jae Suk, Song Eun Yi và BIBI. Khi BIBI tiết lộ từng mơ ước thành lập công ty thương mại, nam diễn viên lập tức đưa ra lời khuyên thẳng thắn dựa trên trải nghiệm của chính mình: “Anh nói điều này vì lo cho em thôi. Giờ có tiền rồi thì đừng dại mà bắt đầu kinh doanh”.

Sự xuất hiện mới đây của Go Kyung Pyo

Yoo Jae Suk sau đó giải thích rằng Go Kyung Pyo không nói suông, bởi anh từng thử sức với nhiều hoạt động kinh doanh. Chính nam diễn viên cũng thừa nhận nhà hàng mình mở trước đây đã thất bại nặng nề. Trong khi đó, công ty sản xuất phim do anh điều hành vẫn cần được duy trì bằng nguồn thu từ công việc diễn xuất.

“Nhà hàng thì thất bại thảm hại, còn công ty sản xuất thì anh vẫn đang phải làm việc chăm chỉ, dùng tiền thù lao đóng phim của mình để gồng gánh duy trì”, Go Kyung Pyo chia sẻ. Anh đồng thời khuyên BIBI nên tiết kiệm và đầu tư cẩn trọng thay vì vội vàng bước chân vào kinh doanh.

Go Kyung Pyo thẳng thắn chia sẻ chuyện làm ăn thua lỗ bên các đồng nghiệp

Điều đáng nói là những khó khăn của nam diễn viên không chỉ nằm ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Sau hơn 3 năm điều hành công ty sản xuất phim, Go Kyung Pyo tiết lộ mình có hai dự án điện ảnh đã hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa thể ra mắt tại các rạp chiếu. Đây là tình cảnh không dễ dàng đối với một người vừa muốn phát triển sự nghiệp diễn xuất, vừa mong muốn góp sức vào quá trình sản xuất phim ảnh.

Nam diễn viên thậm chí phải trực tiếp gửi lời kêu gọi đến các nhà phát hành, mong họ cân nhắc đưa những tác phẩm này đến với công chúng, ngay cả khi thể loại phim không hoàn toàn phù hợp với thị hiếu của từng đơn vị. Đằng sau lời chia sẻ có phần hài hước trên sóng truyền hình là nỗi trăn trở của một người làm nghề đang phải tự xoay xở để những dự án mình theo đuổi có cơ hội tiếp cận khán giả.

Go Kyung Pyo đang gặp nhiều khó khăn trong công việc kinh doanh và diễn xuất

Đầu năm nay, Go Kyung Pyo cũng từng trở thành tâm điểm bàn tán vì một tin đồn đời tư nhạy cảm. Trên một diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc, một tài khoản cáo buộc nam diễn viên chụp ảnh 19+ với một phụ nữ lạ mặt tại tiệm photobooth. Thông tin nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội, khiến hình ảnh của mỹ nam Reply 1988 bị kéo vào cuộc tranh luận không mong muốn.

Trước cáo buộc này, Go Kyung Pyo đăng tải hình ảnh chụp tại tiệm photobooth kèm thông điệp phản bác: “Đừng lo lắng, tôi không có điên như vậy đâu. Hãy xem điều gì xảy ra với những kẻ điên loạn nhé!”. Công ty quản lý của nam diễn viên cũng phủ nhận mạnh mẽ thông tin trên, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự cho nghệ sĩ. Như vậy, đây là một cáo buộc bị phía nam diễn viên bác bỏ, không phải sự việc đã được xác nhận là có thật.

Nam diễn viên đăng ảnh phủ nhận thông tin mình có ảnh 19+

Từ ồn ào đời tư đến những khó khăn trong kinh doanh và sản xuất phim, Go Kyung Pyo liên tục có những câu chuyện khiến công chúng chú ý trong năm nay. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ quan tâm hơn cả lúc này có lẽ là việc nam diễn viên sẽ trở lại màn ảnh với dự án nào sau khoảng thời gian chưa có tác phẩm mới đủ sức tạo tiếng vang.

Cũng trong chương trình Pinggyego, Go Kyung Pyo tiết lộ anh đang từng bước giảm cân, hiện đã giảm 4kg và còn cách mục tiêu 6kg. Lý do đằng sau quyết tâm này là việc anh cần lấy lại vóc dáng bởi nếu cứ giữ vẻ ngoài tròn trịa trong thời gian nghỉ đóng phim, sẽ chẳng có ai muốn gửi kịch bản cho mình. Nói cách khác, việc giảm cân cũng là cách nam diễn viên chuẩn bị cho cơ hội trở lại với công việc diễn xuất. Khoảng 3 năm trở lại đây, Go Kyung Pyo liên tục xuất hiện với hình ảnh thừa cân, phong cách khó hiểu. Vẫn biết đây là cách anh tận hưởng cuộc sống khi không có dự án mới nhưng điều này lại vô tình khiến Go Kyung Pyo không nhận được những lời mời từ các nhà sản xuất.

Go Kyung Pyo thực sự đã gọn gàng hơn rất nhiều

Mới cách đây vài tháng anh còn bị chê bai vì không kiểm soát hình ảnh cá nhân

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, là diễn viên Hàn Quốc được đông đảo khán giả biết đến qua vai Sung Sun Woo trong bộ phim truyền hình đình đám Reply 1988. Nhân vật chàng trai ấm áp, học giỏi và luôn quan tâm đến gia đình đã giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Jealousy Incarnate, Chicago Typewriter, Private Lives và Love in Contract, từng bước mở rộng hình ảnh qua nhiều dạng vai khác nhau.