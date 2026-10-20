Hoa hậu đi đóng phim: Không hề "dạo chơi"!

Xé toạc nhãn dán "bình hoa di động", dàn Hoa hậu Việt đang cho thấy sự bứt phá trên màn ảnh rộng năm 2026.

Nhiều năm qua, "Hoa hậu đóng phim" luôn là sự rủi ro trong mắt công chúng. Cụm từ đó thường đi kèm những hoài nghi về năng lực, so sánh và cả định kiến rằng nhan sắc là lý do giúp người đẹp có vai diễn. Vương miện từng là thứ chứng minh nhan sắc nhưng cũng đóng khung họ vào danh xưng “bình hoa di động”.

Nhưng điện ảnh Việt năm 2026 đang cho thấy điều khác biệt. Từ Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trần Tiểu Vy hay Minh Kiên, việc các nàng hậu bước vào màn ảnh không còn là hiện tượng để công chúng ngạc nhiên. Cũng không còn những vai diễn "đo ni đóng giày" kiểu tiểu thư đài các hay làm nền, các nàng hậu đang cho thấy sự nghiêm túc làm với môn nghệ thuật thứ 7. Họ được trao cơ hội đi xa hơn danh hiệu ban đầu, được thử sức với những nhân vật khác mình và có được chứng minh khả năng của mình.

Khi chiếc vương miện không còn là giới hạn của một người đẹp

Nếu phải tìm một trường hợp cho sự phá bỏ định kiến về các nàng hậu trên màn ảnh năm nay, cái tên đầu tiên phải kể đến là Đoàn Thiên Ân. Từng bị hoài nghi khi chạm ngõ điện ảnh, Miss Grand Vietnam 2022 đã chứng minh mình không hề dạo chơi đơn thuần. Sau bộ phim trăm tỷ Nụ Hôn Bạc Tỷ, người đẹp bùng nổ ở Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Khán giả thấy một Thiên Ân để mặt mộc 100% để vào vai Ân - cô gái quê nghèo xóm đạo Trà Mây thập niên 90. Không còn hào quang môi đỏ váy kim sa, Thiên Ân trên phim chỉ có sự trong trẻo, thiện lành, cũng có những giọt nước mắt đau lòng.

Bộ phim cán mốc 118 tỷ đồng doanh thu không chỉ là thắng lợi thương mại mà còn khẳng định rằng Thiên Ân đã dám cởi bỏ lớp makeup của một Hoa hậu để mặc vừa chiếc áo của một diễn viên. Cô từng chia sẻ việc để mặt mộc trong phim khiến mình nhận những nhận xét tiêu cực về nhan sắc. Nhưng, một Hoa hậu gạt bỏ lợi thế hình ảnh để phục vụ nhân vật, ít nhất cô đã không còn xem màn ảnh như nơi phô diễn nhan sắc. Sắp tới, người hâm mộ lại tiếp tục được thấy Thiên Ân mang “bộ mặt thật” lên màn ảnh trong Án Mạng Karaoke, bộ phim mà cô sẽ làm mới mình với vai diễn khác biệt.

Hẹn Em Ngày Nhật Thực (Ảnh: NSX)

Tiếp sau đó, khán giả chứng kiến cơn sốt phòng vé Trại Buôn Người chạm mốc 450 tỷ đồng cũng ghi dấu ấn của một nàng hậu khác: Huỳnh Minh Kiên. Từng có màn chạm ngõ điện ảnh không mấy suôn sẻ với Bus: Chuyến Xe Một Chiều, Minh Kiên sau đó ẵm ngay thành tích khủng khi vào vai Út Đẹt bị lừa vào đường dây tội phạm xuyên biên giới, thể hiện bằng ánh mắt hoảng loạn, rụt rè.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở tạo hình lấm lem hay những cảnh quay nặng về thể chất mà còn cho thấy tiến bộ trong việc thể hiện sự hoang mang, sợ hãi của nhân vật. Minh Kiên cũng tạo được chemistry anh em với Steven Nguyễn. Trại Buôn Người chưa biến Minh Kiên thành một diễn viên hoàn thiện, nhưng đã cho thấy một bước tiến lớn so với vai diễn đầu tay.

Trại Buôn Người (Ảnh: NSX)

Hành trình của Minh Kiên càng đáng khen ngợi khi cô từng chia sẻ đã trượt casting khoảng 20 bộ phim trước khi có vai điện ảnh đầu tiên. Điều đó cho thấy con đường của cô không chỉ là nhận được cơ hội nhờ danh hiệu Á hậu. Dù danh tiếng có thể giúp một gương mặt được chú ý, việc vượt qua vòng tuyển chọn và đáp ứng yêu cầu của vai diễn vẫn đòi hỏi quá trình chuẩn bị nghiêm túc.

Với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sau Bộ Tứ Báo Thủ, cô trở lại màn ảnh rộng với Chị Chị Em Em 3. Nếu ở dự án trước, cô đảm nhận vai Karen trong một bộ phim có dàn diễn viên đông đảo, lần trở lại này đưa nàng Hậu vào vị trí trung tâm hơn với nhân vật Thị Mầu. Đặt trong câu chuyện tình yêu phức tạp giữa xã hội Bắc Bộ xưa, vai diễn đòi hỏi Kỳ Duyên phải thể hiện nhiều sắc thái tâm lý.

Đây cũng là phép thử với một người đẹp chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Đứng chung tuyến chính với Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên khó tránh khỏi sự so sánh về khả năng thể hiện nhân vật. Người đẹp ban đầu đang nhận được phản ứng tích cực nhờ tạo hình kiêu kỳ, sắc sảo, phù hợp nhân vật. Vai chính Chị Chị Em Em 3 không chỉ là bước tiến về vị trí trong điện ảnh của Kỳ Duyên mà còn là cơ hội để cô cho thấy mình có thể đi xa hơn hình ảnh một Hoa hậu.

Chị Chị Em Em 3 (Ảnh: NSX)

Trong khi đó, Trần Tiểu Vy cũng là một trong những Hoa hậu thử sức với điện ảnh. Từng góp mặt trong Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái, hay đảm nhận vai nữ chính trong Bộ Tứ Báo Thủ, diễn xuất của Tiểu Vy vẫn nhận về những ý kiến trái chiều. Sang đến Ốc Mượn Hồn, dẫu chưa thể xem là bước đột phá về diễn xuất nhưng việc liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh cho thấy tinh thần cầu tiến của Tiểu Vy. Sắp tới, Tiểu Vy sẽ vào vai một cô nhân viên ban đời sống trong Bò Sữa Bay. So với hình ảnh chỉn chu, sang trọng thường thấy, nhân vật được đặt trong bối cảnh nông trường Mộc Châu những năm 1990.

Trước mắt, nhan sắc vẫn là ưu thế số 1 của nữ diễn viên dù tạo hình có mộc mạc, đơn giản đến đâu. Cô sẽ còn nhiều điều phải chứng minh nếu muốn được nhìn nhận như một diễn viên thực thụ, nhưng ít nhất, hành trình này vẫn đang tiếp diễn.

Bò Sữa Bay (Ảnh: NSX)

Không cần ưu ái Hoa hậu nhưng đừng quá định kiến

Sở hữu nhan sắc nổi bật và độ nhận diện cao giúp các nàng hậu có lợi thế khi bước vào điện ảnh. Tuy nhiên, sự chú ý ban đầu không đồng nghĩa với năng lực diễn xuất, cũng không bảo đảm một bộ phim sẽ thành công. Đây là điều cần nhìn nhận rõ khi ngày càng nhiều người đẹp thử sức với vai trò diễn viên.

Thực tế, những hoài nghi dành cho Hoa hậu đóng phim không hoàn toàn vô lý. Diễn xuất là một nghề đòi hỏi kỹ năng, kinh nghiệm và quá trình rèn luyện nghiêm túc. Một vai diễn thiếu thuyết phục vẫn cần được phê bình, bất kể người đảm nhận là Hoa hậu hay diễn viên được đào tạo bài bản. Danh hiệu không thể thay thế năng lực, cũng không nên trở thành lý do để một người được ưu ái hơn những người đã dành nhiều năm theo đuổi nghề.

Nhưng từ việc chỉ ra hạn chế của một vai diễn đến kết luận rằng Hoa hậu không phù hợp với điện ảnh là hai chuyện khác nhau. Không phải ai bước vào nghề cũng có thể diễn tốt ngay từ đầu, xuất phát điểm cũng không quyết định khả năng tiến bộ. Điều đáng quan tâm là sau mỗi dự án, diễn viên có nhận ra thiếu sót, cải thiện kỹ năng và thể hiện sự trưởng thành hay không.

Bus: Chuyến Xe Một Chiều (Ảnh: NSX)

Điện ảnh Việt có quyền đòi hỏi chất lượng, còn các nàng hậu cũng cần được đánh giá dựa trên chính những gì họ thể hiện trên màn ảnh. Không cần hạ thấp tiêu chuẩn để trao cơ hội cho người đẹp, nhưng cũng không nên dùng danh hiệu Hoa hậu làm căn cứ phủ định năng lực của họ. Cơ hội có thể đến từ nhan sắc hay danh tiếng, song để đi đường dài, thứ giữ chân khán giả vẫn phải là diễn xuất.

Phụ nữ thử sức với những con đường mới, chuyện nhỏ!

Viết về câu chuyện Hoa hậu đóng phim trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng ta không chỉ nói về câu chuyện điện ảnh thuần túy. Đây còn là câu chuyện về tư duy và sự tự chủ của người phụ nữ trong việc định vị giá trị bản thân. Hoa hậu, về bản chất, là biểu tượng của sự hoàn mỹ được đặt trong một "chiếc lồng kính" chuẩn mực để đám đông chiêm ngưỡng. Còn diễn viên lại là nghề nghiệp đòi hỏi người ta phải biết đập vỡ sự hoàn mỹ đó để nhào nặn ra những cuộc đời khác nhau trên màn ảnh.

Việc những cô gái như Thiên Ân, Minh Kiên, Kỳ Duyên hay Tiểu Vy bước từ thảm đỏ lộng lẫy vào những phim trường, chấp nhận khen chê, phán xét cho thấy tinh thần độc lập ở họ. Không ai chỉ có một khả năng hay phải gắn bó mãi với lĩnh vực từng giúp mình được biết đến. Một Hoa hậu có thể muốn kinh doanh, làm nghệ thuật hoặc theo đuổi diễn xuất. Cô có quyền bắt đầu khi chưa giỏi, học hỏi khi còn thiếu kinh nghiệm và chấp nhận những thử thách của lựa chọn mới.

Án Mạng Karaoke (Ảnh: NSX)

Vẫn còn quá sớm để gọi các nàng hậu là những "ngọc nữ" hay "gương mặt bảo chứng phòng vé" mới của điện ảnh Việt. Nhưng ít nhất, họ đã thành công trong việc khiến khán giả phải nhìn nhận mình bằng một thái độ khác: tích cực hơn, tôn trọng hơn và kỳ vọng nhiều hơn.

Cũng không phải nàng hậu nào cũng sẽ trở thành diễn viên giỏi. Có người tìm được chỗ đứng, có người nhận ra mình phù hợp với một con đường khác. Đó là điều bình thường trong bất kỳ nghề nghiệp nào. Điều đáng mong đợi không phải tất cả đều thành công mà là họ không bị giới hạn bởi định kiến ngay từ khi bắt đầu. Và có lẽ, điều tuyệt vời nhất mà một người phụ nữ có thể làm cho chính mình là dám sống một cuộc đời rực rỡ, dám bước ra khỏi vùng an toàn để định nghĩa lại bản thân. Các nàng Hậu của chúng ta, trong những ngày miệt mài trên phim trường, đang làm tốt điều đó.