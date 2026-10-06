Tình thế khó xử của Kỳ Duyên - Thiên Ân

Kỳ Duyên - Thiên Ân bất đắc dĩ bị đẩy vào tình thế không ai lường trước.

Phòng vé Việt tháng 10 bất ngờ xuất hiện một cuộc đụng độ không ai ngờ tới khi Án Mạng Karaoke của Đoàn Thiên Ân và Chị Chị Em Em 3 có Kỳ Duyên cùng chốt ngày ra rạp là 30/10. Điều đáng nói, hai bộ phim này ban đầu hoàn toàn không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Án Mạng Karaoke dự kiến khởi chiếu từ 2/10, trong khi Chị Chị Em Em 3 từng ấn định ngày 16/10. Sau những lần thay đổi lịch phát hành, cả hai cùng dạt về một mốc, tạo nên thế đối đầu bất đắc dĩ. Đáng chú ý hơn cả là trong bối cảnh Trại Buôn Người đang càn quét phòng vé với doanh thu vượt 300 tỷ đồng, việc hàng loạt phim Việt liên tục điều chỉnh lịch chiếu càng khiến cuộc đua tháng 10 trở nên khó đoán.

Hai bộ phim bất ngờ đổi lịch chiếu, đụng độ dịp Halloween

Từ không chung đường đua thành đối thủ cùng ngày

Với Án Mạng Karaoke, tác phẩm của đạo diễn Hoàng Lê ban đầu được xếp lịch ra rạp ngày 2/10, tức ngay sau giai đoạn bùng nổ của Trại Buôn Người. Sau đó, phim bất ngờ lùi lịch xuống 30/10. Đây cũng là thời điểm mà sức nóng của Trại Buôn Người đã trở thành bài toán lớn đối với các tác phẩm mới muốn chen chân vào phòng vé. Đến ngày 5/10, Trại Buôn Người đã tiến ghi nhận mốc 300 tỷ đồng sau đúng 10 ngày, chiếm phần áp đảo doanh thu toàn thị trường. Chính vì thế, việc Án Mạng Karaoke rời khỏi vị trí ban đầu khiến không ít khán giả đặt câu hỏi liệu đây có phải một bước đi để tránh cuộc chiến quá chênh lệch với ngựa ô phòng vé này hay không.

Trong khi đó, Chị Chị Em Em 3 cũng vừa thông báo lùi ngày khởi chiếu từ 16/10 xuống 30/10. Ekip đưa ra một cách thông báo khá dí dỏm, ví von ngày ra rạp mới là “ngày cưới” của các nhân vật trong phim. Nhưng trên mạng xã hội, lý do được bàn luận nhiều hơn lại là khả năng bộ phim muốn tránh đối đầu trực diện với Trại Buôn Người. Với sức hút hiện tại của tác phẩm 18+, đây rõ ràng không phải một đối thủ dễ chơi, khi phim đang chiếm gần 90% doanh thu toàn thị trường ở thời điểm cuối tuần thứ hai.

Thế nên từ việc hai phim vốn không có ý định đối đầu nhau lại cùng công chiếu ngày 30/10. Nếu lịch không tiếp tục thay đổi, đây sẽ là màn cạnh tranh đáng chú ý giữa hai tác phẩm có màu sắc hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng sở hữu một lợi thế truyền thông đặc biệt: những nàng hậu đình đám trong vai trò nữ chính.

Kỳ Duyên - Thiên Ân ngoài đời thân thiết, lên màn ảnh lại thành đối thủ

Điều khiến màn đụng độ này thú vị hơn nằm ở mối quan hệ của hai nữ diễn viên. Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân vốn rất thân thiết ngoài đời, thậm chí nhiều lần "công khai danh phận" trước truyền thông. Hình ảnh hai người đẹp vốn thường xuyên đứng chung một khung hình nay lại phải đụng độ ngay tại phòng vé là một chi tiết khiến khán giả thích thú. Điều duy nhất khiến cho cuộc đua trở nên bớt "khó xử" là việc 2 phim có 2 thể loại khác nhau, đối tượng khán giả vì vậy cũng ít nhiều có sự phân hóa. Án Mạng Karaoke là tác phẩm hài - trinh thám, xoay quanh một nhóm người tới một homestay thiền biệt lập trên núi. Chuyến đi vốn nhằm tìm kiếm sự bình yên bất ngờ biến thành cuộc điều tra khi một người hàng xóm mê karaoke bị sát hại. Những người có mặt lập tức trở thành nghi phạm, buộc phải tự tìm ra hung thủ giữa một không gian kín và đầy những bí mật. Đoàn Thiên Ân đảm nhận một trong các vai diễn của bộ phim, bên cạnh Vân Dung, Đại Nghĩa, Thanh Sơn cùng nhiều gương mặt quen thuộc.

Thiên Ân trong Án Mạng Karaoke

Còn Chị Chị Em Em 3 lại mang màu sắc tình cảm, tâm lý và nữ quyền, đưa câu chuyện về vùng quê Bắc Bộ xưa với những lễ nghi và luật lệ khắt khe của xã hội cũ. Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu, một cô gái sắc sảo nhưng có số phận nhiều trắc trở. Cô chuẩn bị kết hôn với công tử Văn Tài (Quốc Anh), nhưng mọi chuyện nhanh chóng rối tung khi Văn Tài lại đem lòng say mê Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc). Chưa dừng ở đó, câu chuyện còn kéo theo Thị Nương (Chi Pu) và Văn Cường (Steven Nguyễn), tạo thành một vòng tình cảm chằng chịt, đầy tham vọng, ghen tuông và tranh đoạt.

Kỳ Duyên trong Chị Chị Em Em 3

Một bên là vụ án mạng giữa homestay biệt lập, một bên là cuộc chiến tình - tiền - quyền lực trong xã hội xưa. Hai bộ phim vốn chẳng có lý do gì để trở thành đối thủ trực tiếp, cuối cùng lại cùng xuất hiện vào ngày 30/10. Với Kỳ Duyên và Thiên Ân, cuộc gặp nhau ngày 30/10 vì thế càng thú vị khi ngoài đời là mối quan hệ tình cảm thân thiết, trên màn ảnh lại vô tình trở thành hai cái tên cùng tranh khán giả trong một ngày.