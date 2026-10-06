Phim Việt chưa chiếu đã được netizen khen nức nở: Nam chính sở hữu "cơ địa viral", nữ chính lột xác quá đỉnh

Chỉ mới qua một số hình ảnh, bộ phim đã nhận về sự quan tâm của đông đảo người xem.

Dù chưa chính thức lên sóng, Căn Nhà Không Mái Che đã khiến khán giả truyền hình hóng từng ngày nhờ màn kết hợp đầu tiên giữa Duy Hưng và Huyền Lizzie. Một người vốn nổi tiếng với những vai diễn "giang hồ" nhiều gai góc, một bên lại thường xuyên gắn với hình ảnh nữ diễn viên sang chảnh, hiện đại. Đặt hai gương mặt này vào một câu chuyện gia đình mộc mạc, nhiều nỗi lo cơm áo, nợ nần và những va chạm xã hội, bộ phim đang tạo ra sự tò mò ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ.

Poster Căn Nhà Không Mái Che (Ảnh: VTV)

Căn Nhà Không Mái Che lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, xoay quanh hai gia đình có hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng mang trên vai gánh nặng con cái và những bất trắc của cuộc sống. Hạnh (Huyền Lizzie) là người phụ nữ bán rau ngoài chợ, tảo tần nuôi hai con Thơ (Thu Hà Ceri) và Khang (Minh Xỉu). Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô phải một mình đối diện với những khoản nợ và tổn thương do người chồng để lại, trong đó có cả những tháng ngày bị bạo hành. Ở phía bên kia, Toản (Duy Hưng) là một người đàn ông góa vợ, làm nghề lái xe và một mình chăm sóc hai con là Triết (Cao Phú Quý) và Mai (Khánh An).

Ảnh: VTV

Một cơ duyên đưa Hạnh và Toản bước vào cuộc sống của nhau, để rồi hai gia đình vốn xa lạ dần trở thành một mái nhà “rổ rá cạp lại”. Nhưng sống chung chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Những khác biệt giữa người lớn, định kiến ban đầu cùng sự cảnh giác, va chạm của những đứa trẻ liên tục tạo ra những tình huống vừa hài hước vừa nhiều giằng co. Đặc biệt, tuyến bốn đứa trẻ Thơ, Khang, Mai và Triết cũng là một phần quan trọng của câu chuyện khi từ chỗ hậm hực, soi xét nhau, chúng dần trở thành những người anh chị em biết yêu thương và bảo vệ nhau.

Đáng chú ý nhất có lẽ là màn tái xuất của Duy Hưng sau Lửa Trắng. Vừa gây ấn tượng với Cương Đen, nam diễn viên đã lập tức đổi hình tượng ở Căn Nhà Không Mái Che. Lần này, anh vào vai Toản, một người đàn ông góa vợ, tính tình cương trực, chân chất và dành phần lớn cuộc sống cho các con. Không còn vest, không còn vẻ ngoài lạnh lùng hay khí chất của một ông trùm, Duy Hưng trở về với một nhân vật đời thường, gần gũi hơn rất nhiều. Vài năm trở lại đây, anh nỗ lực thay đổi đa dạng vai diễn, không đóng đinh hình tượng ở những nhân vật "hổ báo" qua loạt một số bộ phim như Gara Hạnh Phúc, Mùa Hoa Tìm Lại...

Ảnh: VTV

Duy Hưng nổi tiếng sở hữu "cơ địa viral" khi nhiều nhân vật qua tay anh đều để lại dấu ấn bằng cách nói chuyện dí dỏm. Câu chữ tưởng như bình thường nhưng qua giọng điệu, biểu cảm và lối diễn tưng tửng lại dễ dàng trở thành chất liệu content cho MXH. Sau loạt câu thoại gây sốt của Khương Liều hay Cương Đen, người xem có lý do để chờ xem ông bố Toản sẽ mang đến những màn đối đáp nào.

Ở phía đối diện, Huyền Lizzie cũng có màn “đập bỏ” hình ảnh quen thuộc không kém. Nhiều năm qua, nữ diễn viên gần như được nhận diện bằng vẻ ngoài xinh đẹp, hiện đại và khí chất sang trọng qua những vai phụ nữ thành đạt trong Thương Ngày Nắng Về, Chúng Ta Của 8 Năm Sau hay Cách Em 1 Milimet. Thế nhưng Hạnh của Căn Nhà Không Mái Che lại là một câu chuyện hoàn toàn khác: một phụ nữ nông thôn lam lũ, gầy gò, nước da sẫm màu, gương mặt khắc khổ và có một vết bớt trên mặt. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, nữ diễn viên đã phải khiến khán giả quên đi vẻ chỉn chu, sang trọng vốn quen thuộc để nhập vào dáng vẻ của một người phụ nữ đã trải qua nhiều tổn thương.

Ảnh: VTV

Không chỉ có cặp đôi chính, Căn Nhà Không Mái Che còn quy tụ dàn diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt như NSND Lan Hương, Doãn Quốc Đam, Vĩnh Xương cùng các gương mặt trẻ Thu Hà Ceri, Minh Xỉu, Cao Phú Quý, Khánh An, Nam Việt, Sơn Tùng... Phim được cầm trịch bởi đạo diễn Bùi Tiến Huy và Phạm Gia Phương, những người từng đứng sau loạt dự án truyền hình được chú ý như Thương Ngày Nắng Về, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Độc Đạo hay Cách Em 1 Milimet.

Ảnh: VTV

Qua đoạn clip giới thiệu hậu trường ngắn, phần bình luận cho thấy Căn Nhà Không Mái Che đang nhận được khá nhiều sự quan tâm dù chưa chính thức lên sóng. Nhiều netizen đặc biệt thích thú trước màn kết hợp giữa Duy Hưng và Huyền Lizzie, hi vọng dàn diễn viên sẽ tạo nên một bộ phim đáng xem trong thời gian tới.