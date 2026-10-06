Nam diễn viên Việt đầu tiên chạm mốc 1.000 tỷ đồng chỉ sau hai bộ phim

Nam diễn viên chia sẻ trong quá trình quay phim từng phải nhảy xuống khúc sông đầy chất thải, trong phân cảnh đua bò, đường đua ngập phân. Nhưng ngoại trừ những phân cảnh khó, đòi hỏi kỹ thuật cao, nam diễn viên không sử dụng diễn viên đóng thế. Vì vậy, anh từng bị kính ô tô cắt vào tay, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới tiến độ quay của cả đoàn, Steven Nguyễn nén đau để diễn tiếp. Vai diễn của anh đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Người xem như đồng cảm cùng cảm xúc sợ hãi, hoang mang của nhân vật Ny.