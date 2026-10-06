Fanpage Cục An ninh mạng cảnh báo thủ đoạn giả công an lừa đảo

Người dùng mạng xã hội thích thú trước cách truyền tải thông điệp về vấn nạn lừa đảo của Cục An ninh mạng.

Trại Buôn Người tiếp tục tạo ra một hiệu ứng khá đặc biệt khi câu chuyện về những chiếc bẫy lừa đảo trong phim ngoài khiến khán giả bàn luận thì còn được các trang thông tin, cơ quan chức năng chú ý. Sau nhiều lần được fanpage Thông tin Chính phủ chia sẻ, mới đây, fanpage Cục An ninh mạng tiếp tục đăng tải hình ảnh từ bộ phim để cảnh báo người dân về một thủ đoạn lừa đảo quen thuộc: giả danh công an.

Bài đăng của Cục An ninh mạng lập tức thu hút sự chú ý bởi cách diễn đạt có phần hài hước: “Công an giả giả làm công an thật bị công an thật vạch trần vì tội giả làm công an để phạt công an thật!!”. Thoạt nhìn, đây giống như một câu chuyện có thật về một đối tượng giả danh công an rồi bị chính công an phát hiện. Thế nhưng thực tế, hình ảnh được sử dụng lại là một phân cảnh trong Trại Buôn Người, khiến bài cảnh báo nghiêm túc vô tình tạo ra một tình huống khá hài hước.

Bài đăng của Cục An ninh mạng

Kèm hình ảnh minh họa từ phim Trại Buôn Người

Trong cảnh phim được Cục An ninh mạng đăng tải, nhân vật Báu là một trong những nạn nhân bị lừa vào đường dây buôn người. Sau khi bị đưa vào trại, Báu bị ép trở thành một mắt xích trong hệ thống lừa đảo qua mạng. Một trong những “công việc” đầu tiên mà nhân vật này phải thực hiện là giả danh công an, gọi điện cho người dân tại Việt Nam nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Trớ trêu thay, trong một cuộc gọi, Báu lại gặp đúng một… cán bộ công an thật. Cuộc đối thoại nhanh chóng đi theo hướng dở khóc dở cười khi người ở đầu dây bên kia liên tục hỏi Báu đang ở đơn vị nào, khiến màn giả danh công an lập tức bị bóc mẽ. Chính tình huống này đã tạo nên chuỗi hình ảnh được Cục An ninh mạng lựa chọn để minh họa cho lời cảnh báo của mình.

Nhân vật Báu trong phim sử dụng công nghệ vi tính để nhập vai một công an giả

Chính anh cũng sốc với công nghệ và chiêu trò lừa đảo này

Nói cách khác, câu chuyện “công an giả gặp công an thật” mà fanpage vừa đăng tải không phải một vụ việc ngoài đời mà là tình huống được xây dựng trong Trại Buôn Người. Cái duyên ở đây nằm ở chỗ một cảnh phim vốn được cài cắm để cho thấy sự trớ trêu, bất lực của những người bị ép tham gia đường dây lừa đảo lại được sử dụng đúng với mục đích cảnh báo về thủ đoạn giả danh lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, Cục An ninh mạng tiếp tục đưa ra thông điệp cảnh báo về chiêu thức “việc nhẹ, lương cao”. Nội dung nhấn mạnh rằng những lời mời làm việc đơn giản, thu nhập cao nhưng không yêu cầu kinh nghiệm có thể là cái bẫy dẫn tới mất tiền, mất tài khoản, thậm chí bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Người dân được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin nhà tuyển dụng, tuyệt đối không bỏ qua những dấu hiệu bất thường và không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

Thông điệp chính mà Cục An ninh mạng truyền tải

Đây cũng chính là vấn đề mà Trại Buôn Người đang cố gắng đưa lên màn ảnh một cách trực diện, khi phía sau những lời mời tưởng như quá hấp dẫn có thể là cả một đường dây tội phạm được tổ chức bài bản. Những nạn nhân ban đầu có thể chỉ nghĩ mình đang tìm một công việc có thu nhập tốt, nhưng khi đặt chân vào cạm bẫy, họ nhanh chóng bị tước đoạt quyền tự do và ép tham gia vào chính hệ thống lừa đảo người khác.

Việc Cục An ninh mạng sử dụng một phân cảnh của Trại Buôn Người để minh họa cho thông điệp cảnh báo cũng cho thấy bộ phim đang vượt ra ngoài phạm vi của một sản phẩm giải trí đơn thuần. Dù chất lượng kịch bản chưa hoàn toàn tốt nhưng phim ít nhiều lại mang giá trị như một lời cảnh báo tới khán giả đại chúng về một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện tại.

Hình ảnh trong Trại Buôn Người

Sự quan tâm của khán giả đại chúng và cả các cơ quan chức năng xuất hiện trong bối cảnh Trại Buôn Người đang tạo nên một hiện tượng hiếm thấy tại phòng vé Việt. Phim hiện đã ghi nhận doanh thu hơn 300 tỷ chỉ sau 10 ngày phát hành và sức nóng thì chưa hề hạ nhiệt, hứa hẹn những thành tích khủng trong thời gian tới.