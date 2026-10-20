Điền Hi Vi tự biến mình thành trò cười

Chuyện gì đang diễn ra với Điền Hi Vi thế này?

Vừa lên sóng màn ảnh nhỏ vài ngày, Điền Hi Vi đang là một trong những cái tên phủ sóng mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ thành công của bộ phim Gả Kim Thoa. Với việc Gả Kim Thoa chính thức vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku, Điền Hi Vi được ghi nhận là nữ diễn viên đầu tiên thuộc lứa tiểu hoa 95 phá mốc 10.000 điểm nhiệt trên cả ba nền tảng lớn trong cùng một năm, bao gồm Trục Ngọc, Tội Phạm IQ Thấp và Gả Kim Thoa.

Điền Hi Vi là cái tên đang phủ sóng khắp mạng xã hội.

Cùng với những thành tích ấn tượng, mạng xã hội xuất hiện dày đặc các bài viết ca ngợi Điền Hi Vi nhưng không ít trong số đó dường như mang hơi hướng cố tình tạo tranh cãi. Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng cô hiện xứng đáng với danh xưng "951", thuật ngữ chỉ người đứng đầu lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995. Một số bài đăng khác lại đặt Điền Hi Vi ngang hàng với Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư, cho rằng ba nữ diễn viên đang tạo thành thế chân vạc trong cuộc cạnh tranh của thế hệ mình. Tuy nhiên, thực tế thì ngôi vị 951 thực ra phải thuộc về Quan Hiểu Đồng, vì cô là người duy nhất trong lứa tiểu hoa 95 từng được vinh danh là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Bạch Ngọc Lan năm 2017 - một trong những giải thưởng truyền hình chính thống danh giá nhất Trung Quốc.

Đáng chú ý, những video ca ngợi diễn xuất của Điền Hi Vi cũng liên tục được chia sẻ. Trong đó, có video đặt nhân vật của cô trong Gả Kim Thoa cạnh Giang Ngọc Yến, vai phản diện kinh điển do Dương Tuyết thể hiện, đồng thời gọi họ là hai ác nữ tiêu biểu của hai thế hệ.

Điền Hi Vi được đặt lên bàn cân so sánh với Dương Tuyết, điều này càng khiến cô vướng vào nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, những lời tán dương này cũng làm nảy sinh không ít tranh luận. Nguyên nhân là diễn xuất của Điền Hi Vi trong Gả Kim Thoa vẫn nhận về những đánh giá trái chiều, chưa tạo được sự đồng thuận từ phần đông người hâm mộ. Ngay từ ngày đầu phát sóng, không ít bài viết, video chê bai màn thể hiện của nữ diễn viên đã xuất hiện. Trên mạng còn lan truyền phản ánh rằng những bài đăng này bị báo cáo và nhanh chóng biến mất.

Diễn xuất của Điền Hi Vi gây tranh cãi ngay ngày đầu phát sóng, khiến cả Châu Dã cũng "ăn đạn" theo.

Sự tương phản giữa những lời khen dồn dập và các ý kiến trái chiều đã khiến một bộ phận cư dân mạng đặt câu hỏi về chiến lược quảng bá dành cho Điền Hi Vi. Trong đó, Công Ngọc Hàm - người đứng đầu công ty quản lý Hạo Hãn Tinh Duyên và từng gắn với nhiều tranh cãi hậu trường trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành cái tên bị nhắc đến. Một số ý kiến nghi ngờ những bài viết ca ngợi xuất hiện với tần suất cao là một phần trong chiến dịch truyền thông có chủ đích.

Công Ngọc Hàm được cho là đứng sau đạo diễn những chiến lược truyền thông để biến Điền Hi Vi thành ngôi sao lưu lượng mới.

Thậm chí, có người suy đoán giới "tư bản" phía sau đang muốn dùng Gả Kim Thoa để đưa Điền Hi Vi trở thành ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Những tranh cãi lâu nay về độ minh bạch của các chỉ số thành tích trong Cbiz càng khiến giả thuyết này được bàn luận. Bởi vậy, bên dưới một số bài đăng khoe thành tích phim hoặc khen ngợi diễn xuất, bên cạnh lời chúc mừng còn xuất hiện rất nhiều biểu tượng "haha" mang ý mỉa mai cùng những bình luận thể hiện sự hoài nghi.

Dẫu vậy, sau tất cả thì các nghi vấn truyền thông không đồng nghĩa với việc phủ nhận thành tích của Gả Kim Thoa. Còn Điền Hi Vi có thực sự vươn lên vị trí dẫn đầu lứa tiểu hoa 95 hay không vẫn cần được đánh giá qua chất lượng tác phẩm, diễn xuất và sức hút lâu dài, thay vì chỉ dựa vào những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.