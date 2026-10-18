Lý Nhất Đồng tự giảm cát sê để giành vai diễn Mỹ Nhân Dư

Không chỉ lấy cát sê thấp hơn, Lý Nhất Đồng còn mang đến trường quay 200 bộ trang phục làm đẹp cho nhân vật của mình.

Nữ diễn viên Trung Quốc Lý Nhất Đồng đang thu hút sự chú ý với bộ phim truyền hình hiện đại Mỹ nhân dư đứng đầu bảng xếp hạng phim hấp dẫn trên nền tảng Maoyan. Lý Nhất Đồng cũng đảm nhận vai Dư Mộng, một phụ nữ giàu có. Nhân vật phát hiện chồng là Địch Lập Nhân (Kiều Chấn Vũ đóng) ngoại tình với người giúp việc Lư Huệ (Vương Giai Giai) và nhiều người phụ nữ khác. Cô còn biết rằng chồng phải chọn cuộc sống hai mặt vì muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình mình. Từ đó, cô tìm cách đối phó với chồng và những người liên quan.

Theo truyền thông Trung Quốc, cô đã nhận 8 triệu Nhân dân tệ thù lao phim mới thấp hơn phim trước Tôi không phải đại sư 2 triệu Nhân dân tệ. Cô muốn tận dụng cơ hội đảm nhận vai nữ chính để khẳng định sức hút thương mại và xây dựng tác phẩm tiêu biểu cho sự nghiệp.

Một trong những lý do góp phần đưa đến quyết định này của Lý Nhất Đồng vì cô nhìn thấy thành công của Triệu Lộ Tư với bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng. Trong tác phẩm này, nhân vật nữ chính phải đối mặt với những xung đột trong cuộc sống hôn nhân với người chồng thuộc giới thượng lưu, tạo nên nhiều tình huống kịch tính thu hút khán giả. Để xây dựng hình tượng nữ chính sang trọng Lý Nhất Đồng còn chuẩn bị 200 bộ trang phục đẹp mắt, đắt giá. Cô mong muốn mình sẽ tạo nên được hiệu ứng thời trang và sức hút tương tự vai diễn của Triệu Lộ Tư.

Hai nữ diễn viên có nhiều điểm tương đồng về phong cách thời trang trong phim. (Ảnh chụp màn hình)

Dù có lợi thế về tạo hình và đề tài ngoại tình, Mỹ nhân dư đang đối mặt với những phản hồi trái chiều về nội dung.

Sau hơn 10 tập phát sóng, câu chuyện vẫn tập trung vào cuộc đối đầu giữa Dư Mộng và người chồng phản bội. Trong khi đó, bộ phim dự kiến có tổng cộng 28 tập, khiến một bộ phận khán giả nhận xét diễn biến kéo dài và thiếu tiết chế. Tình tiết Harry, con trai của Địch Lập Nhân và Lư Huệ, nảy sinh tình cảm với Dư Mộng càng khiến câu chuyện trở nên phức tạp. Những nút thắt liên tiếp có thể tạo kịch tính, nhưng cũng khiến bộ phim bị đánh giá là lạm dụng tình huống gây sốc.

Lý Nhất Đồng dùng nhiều trang phục, phụ kiện đắt tiền cho vai diễn Dư Mộng. (Ảnh chụp màn hình)

Lý Nhất Đồng là diễn viên có lợi thế về nhan sắc, khả năng diễn xuất nhưng cô cũng bị gắn với biệt danh “đóng mãi không nổi”. Các bộ phim gần đây của cô đều hợp tác cùng rất nhiều diễn viên nam nổi tiếng như Lưu Vũ Ninh (phim Thư quyển nhất mộng), Thành Nghị (phim Thiên địa kiếm tâm), Lý Hiện (phim Tôi không phải đại sư)... nhưng vẫn không đủ sức bứt phá. Nữ diễn viên vẫn cần một tác phẩm mà mình thực sự giữ vai trò trung tâm để khẳng định khả năng gánh phim và giá trị thương mại.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lý Nhất Đồng cũng chia sẻ về áp lực nghề nghiệp đối với nữ diễn viên sau tuổi 30. Cô thừa nhận từng lo lắng, nhưng hiện nhìn nhận trải nghiệm sống là lợi thế giúp diễn viên trưởng thành thể hiện được nhiều sắc thái nhân vật hơn.