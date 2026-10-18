Truyền hình cả nước lúc này lép vế trước 1 bộ phim: Rating giữ chuỗi ngôi vương, tăng 162% sau 1 tuần quá đỉnh

Bộ phim này đang làm mưa làm gió khắp MXH.

Màn ảnh Hàn đang chứng kiến một cú bứt tốc đáng chú ý mang tên Doctor X. Ra mắt từ ngày 9/10, bộ phim đánh dấu màn tái xuất truyền hình của Kim Ji Won nhanh chóng chiếm lĩnh cuộc đua rating, liên tiếp thiết lập thành tích mới qua từng tập. Đáng chú ý, sau tập 4 lên sóng tối 17/10, tác phẩm đã đạt rating trung bình toàn quốc 18,5%, tiến sát ngưỡng 20% vốn không dễ chinh phục với phim truyền hình Hàn Quốc.

Theo Nielsen Korea, Doctor X mở màn với rating trung bình toàn quốc 11,4%, đồng thời lập thành tích phim truyền hình ngắn tập có rating tập đầu cao nhất trong số các tác phẩm phát sóng năm 2026 tính đến thời điểm đó. Đà tăng trưởng sau đó diễn ra liên tục, từ 14,9% ở tập 2 lên 15,1% ở tập 3, trước khi bùng nổ với rating kỷ lục 18,5% ở tập 4. Tại khu vực Seoul, phim cũng đạt 18,4% trong tập mới nhất.

Nếu đặt cạnh thời điểm ra mắt, rating toàn quốc của Doctor X đã tăng tương đương khoảng 162% chỉ sau đúng 1 tuần. Phim đồng thời dẫn đầu khung giờ, các phim truyền hình ngắn tập phát sóng thứ Bảy và bảng xếp hạng phim ngắn tập trong tuần.

Sức hút của Doctor X không chỉ nằm ở những con số. Bộ phim khai thác câu chuyện của Gye Su Jung (Kim Ji Won), nữ bác sĩ phẫu thuật được mệnh danh là "Chó Điên" có tay nghề xuất chúng nhưng không chịu khuất phục trước những luật lệ bất hợp lý, hệ thống quyền lực và các góc khuất trong môi trường y tế. Thay vì xây dựng hình tượng bác sĩ nữ theo mô-típ trưởng thành từ non nớt đến tài giỏi, Doctor X đưa nhân vật chính xuất hiện với năng lực gần như vượt trội ngay từ đầu, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai đặt địa vị và lợi ích lên trên tính mạng bệnh nhân.

Gye Su Jung không ngần ngại bỏ qua những buổi giao ban mang tính hình thức, tiệc tối hay các hoạt động xã giao mà giới lãnh đạo bệnh viện xem là điều bắt buộc. Với cô, thứ quyết định giá trị của một bác sĩ phải là năng lực chuyên môn, không phải xuất thân, chức danh hay khả năng lấy lòng cấp trên. Thái độ thẳng thừng khiến nữ chính trở thành cái gai trong mắt nhiều đồng nghiệp, đồng thời tạo nên sức hấp dẫn của một nhân vật sẵn sàng phá vỡ trật tự cũ để giành lại vị trí xứng đáng cho người bệnh.

Trong tập 4 Doctor X phát sóng ngày 17/10, Gye Su Jung tiếp tục bị đẩy khỏi phòng phẫu thuật và chuyển xuống khoa cấp cứu sau những bất đồng với ban lãnh đạo. Tuy nhiên, việc bị hạn chế cơ hội hành nghề không thể ngăn cô thể hiện năng lực. Trong khi những người xung quanh còn nghi ngờ, nữ bác sĩ vẫn đưa ra những phán đoán nhanh chóng và xử lý các ca bệnh nguy cấp, một lần nữa chứng minh khả năng vượt xa những quy tắc cứng nhắc mà bệnh viện đang áp đặt lên mình.

Sự xuất hiện của Na Dae Il (Jang Seung Jo), bác sĩ phẫu thuật mới sở hữu vẻ ngoài lịch thiệp, thái độ hòa nhã và nhanh chóng chiếm được thiện cảm của những người xung quanh. Trái ngược với số đông, Gye Su Jung và Jang Hee Sook (Lee Jung Eun) đều tỏ ra cảnh giác trước nhân vật này. Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của Na Dae Il dường như là những bí mật không đơn giản, khiến mối quan hệ giữa anh và nữ chính mang màu sắc đấu trí hơn là một màn gặp gỡ lãng mạn thông thường.

Mâu thuẫn trở nên căng thẳng khi bệnh nhân Kwon Chung Hyun cần phẫu thuật túi mật. Người đàn ông này nhất quyết muốn được Na Dae Il trực tiếp phẫu thuật bởi từng được anh cứu giúp trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, Gye Su Jung nhận thấy tình trạng của bệnh nhân không thể chờ đến lịch mổ dự kiến một tuần sau. Khi xem lại phim chụp CT, cô còn phát hiện những dấu hiệu bất thường ở gan và yêu cầu kiểm tra kỹ hơn bằng phương pháp phẫu thuật mở. Na Dae Il lại cho rằng đó chỉ là những dấu vết dính sau một ca mổ cũ.

Đúng như dự đoán của Gye Su Jung, Kwon Chung Hyun đột ngột ngã quỵ trước ngày phẫu thuật. Trong lúc các bác sĩ khác được điều động xử lý một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Na Dae Il lại vắng mặt tại bệnh viện vì tham dự một buổi gặp mặt. Gye Su Jung buộc phải trực tiếp tiến hành ca mổ để cứu bệnh nhân. Khi nữ bác sĩ phát hiện hai chữ cái giống như được khắc trên gan bệnh nhân, hé lộ dấu vết đáng ngờ liên quan đến một ca phẫu thuật trước đó của Na Dae Il. Chi tiết này khiến Gye Su Jung không thể giấu nổi sự phẫn nộ, đồng thời mở ra nghi vấn về bản chất thực sự của vị bác sĩ mới. Tập phim khép lại khi bí mật phía sau vẻ ngoài hoàn hảo của Na Dae Il dần bị phơi bày, tạo đà cho cuộc đối đầu giữa hai nhân vật trong những tập tiếp theo.

Việc đan xen những ca bệnh khẩn cấp với cuộc chiến quyền lực trong bệnh viện giúp Doctor X duy trì nhịp độ căng thẳng. Khán giả không chỉ chờ đợi Gye Su Jung tiếp tục thể hiện tay nghề phi thường mà còn tò mò về quá khứ của cô, cũng như những bí mật đang bị che giấu sau lớp áo blouse trắng.

Ở thời điểm hiện tại, Doctor X đang nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh phim truyền hình Hàn Quốc. Với rating trung bình toàn quốc 18,5% ở tập 4, tác phẩm không chỉ dẫn đầu khung giờ phát sóng mà còn đứng đầu trong nhóm phim truyền hình ngắn tập phát sóng thứ Bảy. Khoảng cách giữa rating trung bình và mức đỉnh cũng cho thấy sức hút của bộ phim có thể tăng mạnh ở những phân đoạn cao trào.

Sức hút của Doctor X còn lan sang nền tảng trực tuyến. Ngay trong tuần đầu tiên, bộ phim đã đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh trên Netflix theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc dẫn lại, cho thấy sức nóng không chỉ giới hạn ở khán giả xem truyền hình truyền thống, vượt Take Charge of My Heart 100 Days of Deception.

Từ mức 11,4% trong tập mở màn đến 18,5% chỉ sau bốn tập, Doctor X đang cho thấy sức bật hiếm thấy trong cuộc đua phim truyền hình Hàn Quốc năm nay, chỉ đang đứng sau kỷ lục của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động. Kim Ji Won cũng có màn trở lại đáng chú ý khi đảm nhận một nhân vật gai góc, khác biệt với hình tượng nữ chính quen thuộc. Nếu tiếp tục giữ được nhịp độ và sức hấp dẫn của những màn đấu trí trong bệnh viện, cột mốc rating trung bình 20% hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của bộ phim.

Nguồn: Nielsen Korea