Phim giờ vàng gây sốc với cảnh 18+ vượt giới hạn, ekip hoảng hốt hét lên "từ từ thôi"

Đây là lần đầu tiên nhà đài cho phép phát sóng phân cảnh 18+ nào táo bạo đến mức này.

Lên sóng trong khung giờ vàng từ ngày 12/10, Thành Phố Rực Rỡ là một trong những bộ phim trọng điểm chào mừng kỷ niệm 59 năm thành lập TVB. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Trương Trí Lâm, Ngô Trác Hy, Cao Hải Ninh, Trương Hy Văn, Khương Đại Vệ, Trần Oánh, Trần Hiểu Hoa... Lấy bối cảnh Macau hoa lệ, bộ phim xoay quanh cuộc chiến quyền lực và tranh giành quyền thừa kế trong một gia tộc giàu có, kết hợp những màn đấu trí căng thẳng với các mối quan hệ tình cảm phức tạp. Ngay từ những tập đầu, tác phẩm đã thu hút sự chú ý nhờ nhịp phim kịch tính, màn đối đầu giữa hai nam chính cùng tình tiết 18+ gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nói qua về nội dung chính, Thành Phố Rực Rỡ xoay quanh cuộc chiến quyền lực trong tập đoàn Thượng Lợi Phong, nơi hai anh em Quan Hiếu Hiền (Trương Trí Lâm) và Quan Hiếu Quân (Ngô Trác Hy) cạnh tranh quyết liệt để giành chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị. Những toan tính trong kinh doanh, bí mật gia đình, các mối quan hệ tình cảm phức tạp cùng những màn đối đầu giữa các nhân vật khiến câu chuyện ngày càng căng thẳng.

Khoảnh khắc đang hút độ thảo luận cao nhất trên các nền tảng trực tuyến là phân cảnh 18+ giữa Quan Hiếu Hiền và nữ phóng viên Hoắc Bội Hoa (Trần Oánh) trong tập 4. Theo đó, Hoắc Bội Hoa muốn giành được sự tin tưởng của Quan Hiếu Hiền để thiết lập liên minh với anh. Cô đang nắm giữ chiếc điện thoại chứa những thông tin bất lợi liên quan đến nhân vật này, trong khi Hiếu Hiền cũng tìm cách thăm dò và kiểm soát tình hình. Trong cuộc gặp tại nhà Quách Chỉ Viện, Hoắc Bội Hoa chủ động giao điện thoại rồi bất ngờ cởi bỏ quần áo, dùng chính sự quyến rũ của mình để thuyết phục Hiếu Hiền.

Phân cảnh được dàn dựng với nhiều góc quay cận, ghi lại quá trình nhân vật nữ lần lượt trút bỏ "xiêm y", đẩy mức độ gợi cảm lên cao so với những gì thường thấy trên truyền hình TVB. Theo nhiều ý kiến, TVB chưa bao giờ phát sóng phân đoạn 18+ nào táo bạo đến mức này. Điều đáng chú ý là màn thể hiện này không hoàn toàn xuất phát từ yêu cầu ban đầu của ê-kíp. Trong cuộc phỏng vấn với TVB, Trần Oánh tiết lộ giám chế Trần Duy Quan ban đầu chỉ định quay cảnh để lộ lưng trần nhằm truyền tải mối quan hệ giữa 2 nhân vật. Tuy nhiên, nữ diễn viên chủ động đề nghị mở rộng phân cảnh, bởi cô cho rằng đây là thời điểm nhân vật Hoắc Bội Hoa phải thực hiện một sự hy sinh lớn để đạt được mục đích.

Nữ diễn viên kể rằng ở lần quay đầu tiên, khi cởi quần, quần lót bất ngờ bị kéo xuống theo, suýt khiến cô cởi tuột cả hai cùng lúc. Sự cố khiến staff quay phim giật mình và vội hét lớn "từ từ thôi". Để chuẩn bị cho vai diễn, Trần Oánh cho biết cô đã dành khoảng chín tháng tập luyện, giảm mỡ và tăng cơ. Trương Trí Lâm cũng chủ động trò chuyện, trêu đùa và khen ngợi cơ bụng của bạn diễn nhằm giúp cô bớt căng thẳng trên trường quay.

Sau khi lên sóng, cảnh quay trong Thành Phố Rực Rỡ nhanh chóng tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả khen ngợi vóc dáng, khí chất và sự dũng cảm của Trần Oánh khi thử sức với một phân cảnh khác biệt so với hình ảnh trước đây. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng cách quay quá tập trung vào cơ thể nhân vật nữ khiến tình tiết dễ bị hiểu là khai thác hình thể và yếu tố 18+ để thu hút người xem. Ngoài ra, hình ảnh trong phân cảnh còn khiến một số người nghi ngờ có sự can thiệp của AI, song hiện chưa có bằng chứng xác thực cho nhận định này.