Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tung chiêu khiến Thượng Công Chúa tăng vọt sức hút

Lý Quân Nhuệ bất ngờ đón Mạnh Tử Nghĩa tại trường quay chương trình truyền hình. Cả hai có nhiều hành động thân thiết trong buổi ghi hình quảng bá phim sau đó.

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa đang là tâm điểm chú ý khi cùng quảng bá bộ phim cổ trang Thượng công chúa. Vừa qua, nam diễn viên bất ngờ xuất hiện tại trường quay chương trình Xin chào thứ bảy vào lúc sắp kết thúc buổi làm việc. Anh đã bước lên sân khấu, tiến đến ôm Mạnh Tử Nghĩa và cùng cô hoàn thành nốt phần chơi. Đây được đánh giá là một trong những cách thức quảng bá phim và chương trình đầy sáng tạo của ekip.

Trước đó, cặp đôi tin đồn đã có lịch ghi hình quảng bá cho phim Thượng công chúa sẽ lên sóng ngày 23/10. Thay vì đợi Mạnh Tử Nghĩa tại địa điểm đã hẹn, hoặc chờ đón cô ở bên ngoài phim trường để cùng đi, Lý Quân Nhuệ đã công khai xuất hiện ngay trên sân khấu. Sau đó cả hai di chuyển đến một khu vui chơi ở TP Trường Sa, tỉnh Hồ Nam để thực hiện nội dung quảng bá phim.

Lý Quân Nhuệ xuất hiện tại phim trường gây bất ngờ cho mọi người. (Ảnh chụp màn hình)

Tại địa điểm ghi hình, trời bất ngờ đổ mưa. Mạnh Tử Nghĩa ngồi chờ trong xe để Lý Quân Nhuệ mang ô đến che cho cô. Nam diễn viên còn chủ động mang túi, xách đồ và giúp bạn diễn chụp ảnh.

Trong chuyến đi, cả hai cùng tham gia các trò chơi như xe điện đụng, ném bóng rổ và đu quay ngựa gỗ. Những tương tác tự nhiên, gần gũi giữa hai diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả yêu thích cặp đôi trên màn ảnh. Không cần những lời thoại lãng mạn hay cảnh tình cảm được dàn dựng công phu, các tương tác giản dị này vẫn tạo nên sức hút riêng cho cặp đôi.

Ngay sau loạt hành động này của Lý Quân Nhuệ, Thượng công chúa đã vượt 4 triệu lượt đặt lịch xem trước. Đây là con số đáng chú ý trước thời điểm bộ phim chính thức ra mắt, dù lượt đặt lịch không đồng nghĩa với lượng người xem thực tế sau phát sóng. Tuy nhiên trong bối cảnh tháng 10 có rất nhiều phim hấp dẫn với sức cạnh tranh cao thì các đoàn phim phải sáng tạo nhiều cách quảng bá gây chú ý.

Hai diễn viên quay hình quảng bá phim Thượng công chúa tại khu vui chơi vào lúc tối muộn. (Ảnh chụp màn hình)

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa từng gây chú ý khi đóng cặp trong bộ phim Cửu trùng tử. Sự ăn ý của cả hai góp phần giúp họ được khán giả tích cực ghép đôi. Sau tác phẩm này, những đồn đoán về khả năng phát triển tình cảm ngoài đời giữa hai diễn viên từng xuất hiện trong cộng đồng người hâm mộ. Tuy nhiên, không có cơ sở để khẳng định họ đang hẹn hò chỉ từ những cử chỉ thân thiết hoặc hoạt động quảng bá chung.

Thượng công chúa là lần hợp tác thứ 3 của hai diễn viên, lần thứ 2 đóng cặp nên cả hai tiếp tục tạo kỳ vọng trước ngày phim ra mắt. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ tiếp tục bàn luận về sự ăn ý giữa hai diễn viên, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được theo dõi bộ phim mới. Màn tương tác cũng cho thấy sức hút của hoạt động quảng bá có sự tham gia trực tiếp của diễn viên, đặc biệt khi khán giả đã quen thuộc với cặp đôi qua những tác phẩm trước đó.