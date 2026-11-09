Đối với những ngôi sao này, tạo hình dường như quan trọng hơn việc thể hiện tốt nhân vật của mình.

Trong phim cổ trang Hoa ngữ, tạo hình nhân vật luôn là yếu tố quan trọng giúp xây dựng thế giới và khắc họa tính cách. Tuy nhiên, không ít ngôi sao lại khiến khán giả mất tập trung vì quá chăm chút ngoại hình, bất chấp hoàn cảnh mà nhân vật đang trải qua. Từ lớp makeup dày cộp đến trang phục, phụ kiện cầu kỳ quá mức, những tạo hình này nhiều lần trở thành tâm điểm chê bai. Đáng nói, khi diễn xuất cũng không đủ sức thuyết phục, vẻ ngoài được trau chuốt thái quá lại càng khiến các diễn viên mất điểm.

Cúc Tịnh Y

Ngôi sao dẫn đầu trong hệ "sợ xấu" chính là Cúc Tịnh Y. Những hình ảnh như bị bắt cóc nhưng ngậm khăn hờ hững, đi dự tang lễ mà makeup đẹp như đi đám cưới từng viral và trở thành ví dụ điển hình cho việc quá chú trọng ngoại hình khi đóng phim cổ trang.

Ngoài trang phục diêm dúa, Cúc Tịnh Y còn bị chê vì cách trang điểm đậm chất hiện đại, không phù hợp với hoàn cảnh nhân vật. Dù đảm nhận vai nha hoàn trong Hoa Nhung, cô vẫn xuất hiện với lớp makeup cầu kỳ, đôi khi còn nổi bật hơn cả tiểu thư. Trong những phân cảnh chạy nạn trong Gia Nam Truyện, gương mặt nữ diễn viên vẫn trắng trẻo, tóc tai gọn gàng như vừa bước ra từ phòng trang điểm.

Không chỉ tạo hình, diễn xuất của Cúc Tịnh Y cũng thường xuyên bị phàn nàn. "Mỹ nữ 4000 năm" luôn cố giữ gương mặt xinh đẹp trong mọi khung hình, kể cả ở những cảnh cần bộc lộ cảm xúc dữ dội. Khi người thân qua đời, cô có thể rơi nước mắt nhưng biểu cảm trên gương mặt lại khá hạn chế, chưa truyền tải được sự đau đớn của nhân vật. Sự kết hợp giữa tạo hình lòe loẹt và lối diễn thiếu linh hoạt khiến Cúc Tịnh Y ngày càng mất điểm và thường xuyên bị đem ra chế giễu.

La Vân Hi

Khoảng 3 năm trở lại đây, La Vân Hi cũng khiến một bộ phận khán giả mệt mỏi vì các vai diễn và tạo hình có phần lặp lại. Từ Trường Nguyệt Tẫn Minh, Thủy Long Ngâm đến Mị Ảnh Thần Bộ, nam diễn viên thường xuất hiện với diện mạo được chăm chút kỹ lưỡng, từ lớp phấn đậm, eyeliner sắc nét đến phụ kiện và trang phục cầu kỳ. Không ít tạo hình bị nhận xét là lòe loẹt, thậm chí còn nổi bật hơn cả dàn nhân vật nữ. Không chỉ vậy, những bộ trang phục này đôi khi còn không phù hợp với hoàn cảnh trong phim.

Về diễn xuất, La Vân Hi từng được đánh giá là một ngôi sao có năng lực ổn định, không quá xuất sắc nhưng cũng không đến mức gây thất vọng. Nhưng từ Trường Nguyệt Tẫn Minh đến nay, đặc biệt trong các phim cổ trang, anh bị nhận xét thường xuyên lặp lại một kiểu biểu cảm: ánh mắt lạnh lùng, nét mặt khinh khỉnh và thái độ như không để bất cứ ai vào mắt. Cách nhả thoại chậm, giọng nói thều thào cũng khiến netizen thêm khó chịu.

Khi những biểu hiện này xuất hiện trong nhiều vai diễn khác nhau, khán giả khó tìm thấy sự mới mẻ ở nhân vật mà La Vân Hi thể hiện. Thay vì tạo được sức hút bằng chiều sâu tâm lý, anh lại khiến người xem có cảm giác đang nhìn thấy cùng một hình mẫu nhân vật qua nhiều bộ phim. Tạo hình cầu kỳ vốn có thể là lợi thế về mặt thị giác, nhưng nếu diễn xuất không đủ sức nâng đỡ thì rất dễ trở thành điểm trừ.

Mạnh Tử Nghĩa

Mạnh Tử Nghĩa cũng là một ngôi sao thường bị phàn nàn vì tạo hình gần như không thay đổi. Trong 2 năm qua, những bộ phim cô tham gia như Đào Hoa Ánh Giang Sơn, Bách Hoa Sát và mới đây là Thượng Công Chúa đều khiến khán giả liên tưởng đến cùng một hình ảnh quen thuộc: tóc tai cầu kỳ, phụ kiện diêm dúa, lớp makeup đậm và son môi nổi bật.

Ngay cả cảnh đi ngủ, nhân vật của Mạnh Tử Nghĩa vẫn được trang điểm kỹ lưỡng, khiến diện mạo thiếu tự nhiên. Viên Vịnh Nghi và đạo diễn Quách Kính Minh cũng từng công khai phê bình cô không chịu makeup theo yêu cầu mà quá chú trọng việc giữ gìn nhan sắc, bất chấp hoàn cảnh của nhân vật.

Nếu tạo hình là điểm gây tranh cãi thì diễn xuất mới là điều khiến Mạnh Tử Nghĩa mất điểm trong mắt một bộ phận khán giả. Cô thường bị nhận xét có biểu cảm hạn chế, ánh mắt vô hồn và chưa thể hiện rõ sự khác biệt giữa các trạng thái cảm xúc. Trong nhiều cảnh phim, gương mặt người đẹp 9x gần như không thay đổi, khiến người xem khó cảm nhận được tâm trạng của nhân vật.