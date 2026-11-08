Mỹ nam sinh ra với 99% khả năng tử vong, làm diễn viên để lưu giữ sự sống

Để chứng minh bản thân đã tồn tại, anh đã phải làm diễn viên ở độ tuổi còn rất trẻ.

Ryunosuke Kamiki sinh năm 1993 tại tỉnh Saitama, Nhật Bản. Ngay từ những tháng đầu đời, anh đã phải đối mặt với một biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Theo thông tin được báo chí Nhật Bản đăng tải, Kamiki từng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt nhiều tháng, không thể tiếp nhận sữa, cơ thể suy kiệt nghiêm trọng. Bác sĩ thậm chí được cho là đã thông báo với gia đình rằng tỷ lệ sống sót của cậu bé chỉ còn 1%.

Sau khi con trai vượt qua cơn bạo bệnh, mẹ Kamiki nảy ra một ý tưởng đặc biệt. Bà muốn lưu giữ những hình ảnh của con qua truyền hình, tạp chí và các sản phẩm ghi hình, như một cách để lưu giữ lại bằng chứng rằng cậu bé ấy đã thực sự tồn tại trên đời. Đó là lý do Kamiki bước chân vào ngành giải trí khi mới 2 tuổi, xuất hiện trong một quảng cáo truyền hình vào năm 1995.

Năm 1999, anh có màn ra mắt truyền hình trong bộ phim Good News. Chỉ hai năm sau, cậu bé tiếp tục góp giọng trong kiệt tác hoạt hình Spirited Away của đạo diễn Hayao Miyazaki, đảm nhận nhân vật Boh, cậu bé khổng lồ sống trong hình hài em bé, con trai của phù thủy Yubaba. Năm 2004, Kamiki trở lại với một tác phẩm khác của Studio Ghibli là Howl's Moving Castle, lồng tiếng cho Markl. Những vai diễn này giúp anh sớm trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích hoạt hình Nhật Bản.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2005, khi Kamiki đảm nhận vai chính trong The Great Yokai War của đạo diễn Takashi Miike. Bộ phim giúp anh chứng minh năng lực diễn xuất và mang về giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 29. Cùng năm, anh góp mặt trong phim truyền hình lịch sử Yoshitsune của NHK.

Khi trưởng thành, Kamiki từng bước thoát khỏi hình ảnh sao nhí để thử sức với những vai diễn đa dạng hơn. Anh gây tiếng vang qua The Kirishima Thing (2012), sau đó ghi dấu ấn với vai Seta Sojiro trong hai phần Rurouni Kenshin (2014). Năm 2015, anh tiếp tục đóng chính cùng Takeru Satoh trong Bakuman, khẳng định khả năng biến hóa từ phim thanh xuân đến hành động, giả tưởng.

Bên cạnh phim người đóng, Ryunosuke Kamiki còn là gương mặt lồng tiếng quen thuộc của anime Nhật Bản. Anh từng tham gia Summer Wars (2009), The Secret World of Arrietty (2010), nhưng nổi bật nhất là vai Taki Tachibana trong siêu phẩm Your Name (2016) của Makoto Shinkai. Màn thể hiện này giúp anh tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế và giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Seiyu Awards lần thứ 11 năm 2017.

Sau Your Name, anh tiếp tục xuất hiện trong Weathering with You (2019) và Suzume (2022), đều là những tác phẩm của Makoto Shinkai. Với khả năng biến hóa giọng nói linh hoạt, Ryunosuke Kamiki dần khẳng định vị trí của một diễn viên có thể hoạt động hiệu quả ở cả phim người đóng lẫn hoạt hình. Anh còn tham gia nhiều dự án điện ảnh khác như As the Gods Will (2014), JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable - Chapter 1 (2017), March Comes in Like a Lion (2017) và Suzume (2022).

Năm 2023, Ryunosuke Kamiki tham gia dự án Godzilla Minus One của đạo diễn Takashi Yamazaki. Kamiki hóa thân thành Koichi Shikishima, một cựu phi công cảm tử mang mặc cảm tội lỗi và những tổn thương tâm lý sâu sắc sau Thế chiến II. Nhân vật phải đối diện với nỗi sợ hãi, mất mát và trách nhiệm bảo vệ những người thân yêu khi Godzilla xuất hiện, đẩy Nhật Bản vào một thảm họa mới. Khác với những vai diễn mang vẻ ngoài thư sinh thường thấy, Ryunosuke Kamiki thể hiện một nhân vật nhiều giằng xé nội tâm, vừa yếu đuối, hoảng loạn, vừa cố gắng tìm lại lòng can đảm để tiếp tục sống.

Thành công của Godzilla Minus One không chỉ đưa Kamiki đến gần hơn với khán giả quốc tế mà còn giúp anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Blue Ribbon Awards lần thứ 66, bên cạnh đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của Giải thưởng Điện ảnh Hàn lâm Nhật Bản. Bộ phim sau đó làm nên lịch sử khi giành tượng vàng Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, càng khiến vai diễn của Ryunosuke Kamiki được chú ý rộng rãi.

Sau Godzilla Minus One, Ryunosuke Kamiki tiếp tục duy trì phong độ trên màn ảnh nhỏ. Năm 2024, anh lần đầu đảm nhận vai chính trong khung giờ Sunday Theatre của đài TBS với bộ phim The Diamond Sleeping in the Sea (Umi ni Nemuru Diamond). Tác phẩm kéo dài câu chuyện qua nhiều thập kỷ, đặt nhân vật của Ryunosuke Kamiki vào hai tuyến thời gian và hai thân phận khác nhau. Đây là cơ hội để anh thể hiện khả năng biến hóa trong một câu chuyện giàu yếu tố lịch sử, gia đình và tình cảm. Vai diễn cũng mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Television Drama Academy Awards lần thứ 122 năm 2025.

Năm 2026, Ryunosuke Kamiki tiếp tục trở lại với vai Koichi Shikishima trong Godzilla Minus Zero, phần hậu truyện trực tiếp của bộ phim từng tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp anh. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1949, hai năm sau thảm họa Godzilla ở phần trước, tiếp tục theo chân gia đình Shikishima khi Nhật Bản phải đối diện với một hiểm họa mới.

Từ một em bé từng được bác sĩ cảnh báo chỉ còn 1% cơ hội sống, Ryunosuke Kamiki đã có hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, đi qua đủ những cột mốc của một diễn viên trưởng thành: sao nhí được yêu mến, diễn viên điện ảnh thực lực, giọng lồng tiếng của những bộ anime đình đám và gương mặt nam chính trong các bom tấn lớn. Tính đến nay, "thiên tài diễn xuất" sở hữu 5 dự án trong top 10 phim điện ảnh ăn khách nhất Nhật Bản.