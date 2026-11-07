Phim mới chiếu đã thần tốc chiếm top 1 phòng vé Việt: Hội tụ đủ tinh hoa điện ảnh, chấn động mọi giác quan

Bộ phim này có gì đáng gờm mà có thể đẩy Chị Chị Em Em 3 xuống ngôi vị á quân phòng vé Việt?

Phòng vé Việt đang bước vào cuộc cạnh tranh sôi động khi hàng loạt tác phẩm thuộc nhiều thể loại cùng góp mặt, từ phim Việt đến bom tấn quốc tế. Sau những ngày liên tiếp thống trị bảng xếp hạng, Chị Chị Em Em 3 bất ngờ gặp đối thủ đáng gờm khi Godzilla Minus Zero chính thức đổ bộ rạp Việt. Không mất quá nhiều thời gian để tạo ra sức bật, bom tấn Nhật Bản vừa ra mắt đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí dẫn đầu, đẩy bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xuống hạng 2.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến chiều 6/11, Godzilla Minus Zero đang dẫn đầu phòng vé với doanh thu 3,35 tỷ đồng, bán ra 31.829 vé trên tổng cộng 1.668 suất chiếu. Trong khi đó, Chị Chị Em Em 3 hiện đứng thứ hai với 2,21 tỷ đồng, tương ứng 24.859 vé và 2.744 suất chiếu. Khoảng cách doanh thu giữa hai tác phẩm đã vượt mốc 1,1 tỷ đồng. Sự xuất hiện của Godzilla Minus Zero cũng khiến cuộc đua phòng vé thêm phần gay cấn khi Bò Sữa Bay vẫn đang bám trụ với lượng suất chiếu đáng kể.

Sức hấp dẫn của Godzilla Minus Zero không chỉ đến từ cái tên thương hiệu Godzilla vốn đã quá quen thuộc với khán giả toàn cầu. Đây còn là phần tiếp theo được mong đợi của Godzilla Minus One (2023), tác phẩm từng gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế, đặc biệt khi mang về tượng vàng Oscar ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Người đứng sau thành công ấy, đạo diễn Takashi Yamazaki, tiếp tục trở lại với vai trò biên kịch, đạo diễn kiêm phụ trách kỹ xảo hình ảnh, hứa hẹn duy trì phong cách làm phim giàu cảm xúc nhưng không kém phần choáng ngợp.

Về nội dung, Godzilla Minus Zero tiếp tục đặt câu chuyện trong bối cảnh Nhật Bản hậu Thế chiến II. Hai năm sau những biến cố kinh hoàng của cuộc chiến, đất nước này vẫn đang chật vật tái thiết, người dân cố gắng tìm lại cuộc sống bình thường giữa những mất mát chưa thể nguôi ngoai. Khi hy vọng về một tương lai yên bình vừa được nhen nhóm, Godzilla bất ngờ trở lại, một lần nữa đẩy nhân loại vào tình thế sinh tử. Lần này, mối đe dọa còn trở nên phức tạp hơn với sự xuất hiện của King Ghidorah - quái vật ba đầu khét tiếng trong vũ trụ Godzilla.

Không những là cuộc chiến giữa con người và những sinh vật khổng lồ, bộ phim còn khai thác hậu quả chiến tranh, nỗi ám ảnh của những người sống sót và khát vọng được bắt đầu lại từ đống đổ nát. Đặt Godzilla vào một đất nước vẫn chưa thể chữa lành những tổn thương, Takashi Yamazaki tạo ra sự đối lập giữa quy mô hủy diệt khổng lồ và những số phận nhỏ bé đang cố gắng bảo vệ cuộc sống của mình. Đây cũng là yếu tố giúp thương hiệu Godzilla vượt khỏi khuôn khổ một bộ phim quái vật thông thường, mang đến lớp ý nghĩa nhân văn và chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện.

Về mặt hình ảnh, Godzilla Minus Zero tiếp tục cho thấy tham vọng nâng tầm trải nghiệm điện ảnh của Takashi Yamazaki. Vị đạo diễn lần này có thêm không gian để phô diễn khả năng dàn dựng những trận chiến quy mô lớn. Tác phẩm được quay với định dạng Filmed for IMAX, đồng thời có những phân đoạn sử dụng tỷ lệ khung hình 1.43:1, tận dụng tối đa diện tích màn hình để đưa khán giả vào giữa những cuộc đối đầu khổng lồ.

Từ hình ảnh Godzilla xuất hiện giữa những đợt sóng dữ, sức công phá khủng khiếp của quái vật cho đến những màn đụng độ với các sinh vật khổng lồ khác, bộ phim hướng đến trải nghiệm thị giác có cường độ cao. Phần kỹ xảo không chỉ phục vụ việc phô diễn sức mạnh của quái vật mà còn góp phần tái hiện cảm giác bất lực, hoảng loạn của con người khi phải đối diện với một thế lực vượt xa mọi khả năng kiểm soát. Kết hợp cùng thiết kế âm thanh và phần nhạc nền giao hưởng giàu kịch tính, những cuộc đối đầu trong phim hứa hẹn trở thành trải nghiệm đặc biệt trên màn ảnh rộng.

Một điểm đáng chờ đợi khác là cách Takashi Yamazaki cân bằng giữa yếu tố giải trí và câu chuyện con người. Theo những đánh giá ban đầu từ truyền thông quốc tế, phần phim mới tiếp tục duy trì thế mạnh về cảm xúc, đồng thời nâng quy mô các trận chiến quái vật lên một tầm cao mới. Những màn đối đầu được đánh giá là dữ dội, có sức nặng và đặc biệt hiệu quả khi được nhìn từ góc độ của những con người nhỏ bé đang tìm cách sinh tồn.