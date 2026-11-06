Bò Sữa Bay vừa chiếu đã gây tranh cãi khắp MXH: Có hay không chuyện lãng mạn hóa ngoại tình?

Phải chăng khán giả đang hiểu sai về Bò Sữa Bay?

Chính thức ra rạp từ ngày 6/11, Bò Sữa Bay là một trong những dự án điện ảnh Việt thu hút sự chú ý nhờ ý tưởng khác biệt, kết hợp giữa hài hước, tình cảm và yếu tố kỳ ảo. Lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, bộ phim xoay quanh Trâu (Nguyễn Hùng) cùng ba người em trong hành trình tìm cách đánh cắp công thức sữa chữa lành đặc biệt để đổi đời. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu dần đi chệch hướng khi Trâu tiếp cận San (Ngọc Xuân) - nhà khoa học đứng sau công thức bí mật - rồi nảy sinh tình cảm với cô. Từ đó, câu chuyện mở ra nhiều tình huống dở khóc dở cười, oái ăm nhưng cũng dành một phần lớn để kể chuyện tình yêu. Trong ngày đầu tiên chính thức khởi chiếu, tác phẩm ghi nhận doanh thu gần 4 tỷ đồng.

Sau khi phim phát sóng, bên cạnh những lời khen dành cho màu sắc mới lạ và diễn xuất của dàn diễn viên, một khía cạnh trong câu chuyện của Bò Sữa Bay cũng được khán giả đem ra bàn luận. Cụ thể, một bài đăng trên Threads với dòng trạng thái "Lãng mạn hóa ngoại tình là đây chứ đâu" đã thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về cách Bò Sữa Bay xây dựng chuyện tình Trâu - San.

Trâu - San có phải đang ngoại tình?

Lý do khiến một bộ phận khán giả đặt dấu hỏi nằm ở mối quan hệ vốn có của các nhân vật trong Bò Sữa Bay. San là vợ sắp cưới của Quân (Võ Điền Gia Huy), trong khi Mai (Tiểu Vy) lại dành tình cảm cho Trâu. Bởi vậy, khi Trâu và San nảy sinh tình cảm, câu chuyện dễ khiến người xem liên tưởng đến một mối quan hệ có sự xuất hiện của người thứ ba, thứ tư.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng Quân và San là một cặp đôi được gia đình sắp xếp chuyện hôn nhân chứ không phải một cuộc hôn nhân đã thành hình. Quân dành tình cảm cho San và mong muốn được ở bên cô nhưng San thì không. Thậm chí, San sợ hãi Quân vì anh là giang hồ, nên không thể nói cô bí mật phản bội chồng chưa cưới. Tương tự, Mai có tình cảm với Trâu, song đây cũng chỉ là tình yêu đơn phương, không phải một mối quan hệ yêu đương đã được xác lập.

Đặt trong hoàn cảnh đó, chuyện Trâu và San rung động trước nhau có thể khiến khán giả không đồng tình, nhất là khi Quân vẫn đang theo đuổi San và Mai cũng có những tình cảm dành cho Trâu. Nhưng gọi đây là ngoại tình, hay cho rằng bộ phim đang cổ súy cho hành vi phản bội lại là một cách diễn giải nặng nề.

Và thực tế, chuyện tình của Trâu và San cũng không bắt đầu bằng tiếng sét ái tình hay vì yêu mà đến. Trâu tìm đến San vì mục đích riêng, muốn lợi dụng cô để thực hiện kế hoạch đánh cắp công thức sữa nhưng rồi chính mình lại rơi vào lưới tình. San thì va vào sự chăm chỉ, chân chất của Trâu rồi yêu anh. Một người bắt đầu bằng sự toan tính, một người trao đi tình cảm mà không biết sự thật phía sau. Họ cứ thế rung động vì đối phương và hút nhau, không phải "cắm sừng" người này để yêu người khác.

Nhiều khán giả trên MXH cũng đồng tình với cách nhìn nhận này. Họ cho rằng việc Trâu yêu San không thể bị quy chụp là ngoại tình, bởi giữa anh và Mai vốn không tồn tại mối quan hệ yêu đương chính thức. Một bình luận thẳng thắn đặt câu hỏi: "Ý là giờ có đứa yêu đơn phương mình xong mình đi yêu người khác được gọi là ngoại tình hả?". Một người khác cũng phân tích rằng cả Mai lẫn Quân đều đang yêu đơn phương, còn Trâu và San đến với nhau khi hai người thực sự có tình cảm. Thậm chí, một số người còn đặt ngược câu hỏi liệu những khán giả đưa ra nhận định trên đã thực sự xem Bò Sữa Bay hay chưa.

Xét trên những diễn biến này, việc gọi mối quan hệ Trâu - San là ngoại tình là chưa thỏa đáng. Dĩ nhiên, Trâu vẫn có những hành động đáng trách khi bước vào cuộc đời San bằng sự giả dối, nhưng đó là vấn đề về lòng tin và sự toan tính, không phải bằng chứng cho thấy anh đang phản bội Mai hay San đang lừa dối Quân.

Không đồng tình với lựa chọn của nhân vật là chuyện bình thường

Ở chiều ngược lại, không thể phủ nhận việc tuyến tình cảm này có những chi tiết khiến người xem cảm thấy lấn cấn. Quân dành nhiều tình cảm cho San, trong khi Mai cũng rung động chân thành với Trâu. Điều đó khiến khán giả thấy tiếc cho họ, thậm chí không đồng tình với cách Trâu và San lựa chọn tình cảm của mình.

Tuy nhiên, không thích một nhân vật, thương cảm cho người yêu đơn phương hay không đồng tình với cách một câu chuyện tình được triển khai là chuyện khác với việc kết luận bộ phim cổ súy ngoại tình. Chuyện tình Trâu - San cũng vậy. Khán giả có thể thích hoặc không thích cặp đôi này, có thể dành nhiều thiện cảm hơn cho Quân hay Mai, nhưng quy kết tác phẩm lãng mạn hóa ngoại tình là một nhận định hơi vội vàng.

Với Bò Sữa Bay, tuyến tình cảm Trâu - San còn là một phần trong câu chuyện về những con người muốn thoát khỏi hoàn cảnh sống của mình, về sự ích kỷ, lòng tham, tình yêu và những lựa chọn vượt khỏi tính toán ban đầu. Khán giả có thể không thích Trâu, không ủng hộ San hoặc dành sự đồng cảm nhiều hơn cho Mai và Quân. Nhưng sau cùng, một câu chuyện tình không nhất thiết phải xây dựng những nhân vật đúng đắn tuyệt đối mới có thể được kể bằng sự lãng mạn.