Review nhanh Bò Sữa Bay: Làn gió lạ mát quá trời mát của phim Việt, xem đến đâu "wow" đến đó

Bò Sữa Bay đang là chủ đề nóng trên MXH, nhận được những tín hiệu tốt từ khán giả.

Dù ngày 6/11 mới chính thức khởi chiếu nhưng Bò Sữa Bay đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Nguyễn Phạm Thành Đạt (sinh năm 1998), Bò Sữa Bay đưa người xem quay về bối cảnh một nông trường tại Mộc Châu những năm 1990. Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật Trâu (Nguyễn Hùng) - một chàng nông dân nghèo khổ - vì muốn đổi đời nên đã "bắt kèo" với phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh) để lên kế hoạch đánh cắp công thức sữa chữa lành bí mật của nông trường. Đi cùng Trâu là 3 người em ruột của anh cùng tham gia.

Ảnh: NSX

Rắc rối nảy sinh khi Trâu tiếp cận San (Ngọc Xuân) - người nghiên cứu ra công thức sữa và cũng là con gái giám đốc nông trường - rồi dần nảy sinh tình cảm với cô. Phi vụ trộm cắp bị lung lay khi Trâu đứng giữa tình yêu và tiền tài. Mọi chuyện càng bùng binh hơn khi San lại là vợ chưa cưới được Quân (Võ Điền Gia Huy) - một giang hồ nóng nảy - dành trọn tình cảm. Trong khi đó, sự xuất hiện của Mai (Tiểu Vy) tạo thêm mối quan hệ tay tư rắc rối. Từ đó, câu chuyện mở ra chuỗi diễn biến có ngọt ngào, có kịch tính và cũng có sự độc đáo, mới lạ không tưởng. Không bất ngờ khi sau các suất chiếu sớm, trên mạng xã hội có không ít người người tỏ ra bất ngờ với bộ phim được đánh giá là "điên rồ" này.

Ảnh: NSX

Từ cái tên Bò Sữa Bay đã khiến người nghe cảm thấy khó hiểu vì sao lại là bò sữa? Rồi sao bò sữa lại bay? Cứ thế, Bò Sữa Bay không giống bất cứ bộ phim nào ở Việt Nam, và cũng không quá bận tâm đến việc phải giống với bất kỳ ai. Chuyện những người nông dân nghèo muốn đổi đời vốn không mới, chuyện tình tay ba, tay tư cũng chẳng lạ, nhưng đặt tất cả vào một nông trường có công thức sữa thần kỳ, những điều không tưởng có thể xảy ra, lại là một câu chuyện khác.

Thế nên, càng về sau, Bò Sữa Bay càng cho thấy phim không có ý định kể một câu chuyện theo cách thông thường. Những chi tiết kỳ ảo, hài hước, đôi khi có phần ngớ ngẩn được đặt cạnh những khoảnh khắc tình cảm khá dịu dàng, tạo nên một trải nghiệm đủ lạ và đủ thú vị.

Ảnh: NSX

Một điểm cộng khác của Bò Sữa Bay nằm ở dàn diễn viên. Nguyễn Hùng mang đến hình ảnh Trâu có phần ngô nghê, chân chất, phù hợp với kiểu nhân vật bị cuộc đời xô đẩy vào một phi vụ vượt ngoài khả năng của mình. Ngọc Xuân cũng tạo được nét duyên cho San, vừa có sự thông minh, cá tính của một cô gái nghiên cứu khoa học, vừa có những rung động tình cảm nữ tính. Cặp đôi này đem đến những khoảnh khắc mềm mại giữa hàng loạt diễn biến khó lường trong phim.

Nhưng nếu phải chọn một nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất, đó chắc chắn là Quân của Võ Điền Gia Huy. Một gã trai giang hồ nóng nảy, có phần cục súc nhưng lại si tình đến mức đáng thương, Quân là kiểu nhân vật rất dễ trở nên lố nếu không được thể hiện khéo léo. May mắn là Gia Huy có vẻ rất hợp với dạng vai này. Vẫn là đôi mắt biết nói, những biểu cảm đầy dụng ý và khả năng tạo ra sức hút ngay cả khi chẳng cần quá nhiều lời thoại. Cứ xuất hiện, khán giả lại gần như bị anh thu hút.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Tiểu Vy lần này rất hợp vai, diễn xuất ổn ngoài mong đợi. Trong vai Mai, cô góp thêm một mảnh ghép cho câu chuyện tình cảm vốn đã rối ren. Dù mỗi nhân vật có mức độ phát triển khác nhau, nhìn chung dàn diễn viên đã giữ được năng lượng cần thiết để theo kịp thế giới nhiều biến động của bộ phim.

Dù dung hòa khá tốt giữa yếu tố giải trí và nghệ thuật, Bò Sữa Bay vẫn là một bộ phim có phần tham lam khi ôm đồm quá nhiều thể loại và chắc chắn sẽ kén người xem. Những khán giả đi tìm một logic chặt chẽ kiểu phim tuyến tính thông thường có thể sẽ cảm thấy hoang mang, thậm chí là "không hiểu gì" khi bước ra khỏi rạp.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Tuy nhiên, đối với những ai trân trọng sự thể nghiệm, dám kỳ quặc, dám nghĩ dám làm và muốn tìm kiếm một hướng đi mới cho phim Việt, Bò Sữa Bay xứng đáng nhận được điểm số tuyệt đối cho lòng dũng cảm. Nhìn chung, đây là một bộ phim "điên rồ" nhưng đầy rung cảm, một làn gió mới mát mẻ và là một trải nghiệm điện ảnh đáng thưởng thức.