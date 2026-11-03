Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Phương Anh Đào - Lê Hạ Anh sắc vóc thấy mê, Tam Triều Dâng mặc gì lạ thế

Thảm đỏ ra mắt phim Bò Sữa Bay đang trở thành tâm điểm trên MXH.

Tối ngày 3/11, buổi premiere phim điện ảnh Bò Sữa Bay đã chính thức diễn ra tại TP. HCM, quy tụ đông đủ dàn diễn viên như Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Đức Anh, Gonzo... Sự kiện cũng có mặt dàn sao từ diễn viên, ca sĩ, Hoa hậu, Á hậu trong Vbiz có mặt, như Kỳ Duyên, Thiên Ân, Tóc Tiên, Phương Anh Đào, Lê Hạ Anh, Đỗ Nhật Hoàng, Pháp Kiều...

Dàn sao tại sự kiện

Thảm đỏ Bò Sữa Bay

Tại thảm đỏ, Lê Hạ Anh xuất hiện với diện mạo ngọt ngào và thanh lịch như thường thấy. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên kết hợp với lối makeup trong trẻo, nhấn vào làn da căng bóng giúp cô tôn lên các đường nét thanh tú trên gương mặt. Bộ váy cúp ngực tông màu xanh trắng theo dresscode của sự kiện không chỉ giúp nữ diễn viên khoe khéo bờ vai thon mà còn tạo tổng thể nhẹ nhàng, chuẩn phong cách "ngọc nữ".

Lê Hạ Anh

Phương Anh Đào tiếp tục khẳng định phong thái cuốn hút và rạng rỡ tại sự kiện ra mắt Bò Sữa Bay. Lựa chọn chiếc đầm cổ yếm sắc xanh pastel, nữ diễn viên khéo léo tôn sắc vóc mềm mại, nữ tính. Nụ cười tươi tắn kết hợp với kiểu tóc buộc cao vừa giúp gương mặt cô thêm sáng bừng, vừa sang trọng, trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật nhất thảm đỏ năm nay.

Phương Anh Đào

Tam Triều Dâng lại chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ nhờ bộ trang phục có thiết kế khá lạ mắt. Chiếc đầm cúp ngực tông trắng kem có phom dáng xếp nếp và cắt xẻ bất đối xứng độc đáo, tạo nên một tổng thể vừa phá cách vừa mới mẻ. Tuy nhiên, outfit khá hở và ngắn này của người đẹp cũng khiến nhiều người cho là "sao sao". Song, nữ diễn viên vẫn khoe nhan sắc trong trẻo, trẻ trung và hút ống kính.

Tam Triều Dâng

Thảm đỏ premiere Bò Sữa Bay nhộn nhịp hẳn khi dàn khách mời ai nấy đều "lên đồ" xinh đẹp để check-in. Mỗi người một phong cách từ thanh lịch, nhẹ nhàng đến phá cách, quyến rũ, tạo nên bầu không khí rôm rả và hút ống kính.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Tiểu Vy

Võ Điền Gia Huy

Nguyễn Hùng

Đoàn Minh Anh

ST Sơn Thạch

Đồng Ánh Quỳnh - Tóc Tiên

Đỗ Nhật Hoàng - Ngọc Xuân

Đoàn Thiên Ân - Kỳ Duyên

Huy Tít

Vĩnh Đam

Đình Khang



