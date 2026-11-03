Tiếc cho phim Hàn hoàn hảo mọi mặt nhưng rating đáy xã hội: Nhà đài hành động khó tin, phí cả cặp chính đỉnh cao

Bộ phim Hàn này quá hay nhưng lại không có được thành tích rating tương xứng.

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có một bộ phim cực kỳ chất lượng nhưng thành tích rating lại thấp đến khó tin, đó là The Perfect Lie (tựa Việt: Lời Nói Dối Hoàn Hảo). 2 tập đầu của phim chỉ ghi nhận rating hết sức khiêm tốn, đều ở mức 1,9%. Những khán giả đã xem phim cảm thấy tiếc cho The Perfect Lie, bởi nếu chỉ xét riêng ở 2 tập đầu mới chiếu, có thể nói rằng đây là một tác phẩm hoàn hảo mọi mặt.

The Perfect Lie cực hay nhưng rating lại không tương xứng với chất lượng.

Theo một số khán giả, nguyên nhân có thể đến từ những quyết định khó hiểu trong chiến lược phát sóng của MBC. Trước khi The Perfect Lie lên sóng, nhà đài đã để trống khung giờ phim tối thứ Sáu và thứ Bảy suốt 7 tuần, dù đây vốn là một trong những khung giờ quan trọng nhất của MBC.

Khoảng thời gian gián đoạn kéo dài có thể khiến khán giả mất thói quen theo dõi phim của nhà đài, đồng thời tạo điều kiện để đối thủ SBS thu hút lượng lớn người xem. Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá kém nổi bật cũng khiến phim gặp nhiều bất lợi. Hiện tại, nhiều người đang bày tỏ sự khó hiểu trước chiến lược phát sóng của MBC, cho rằng những quyết định sai lầm của nhà đài khiến một tác phẩm được đầu tư về chất lượng như The Perfect Lie vấp phải nhiều khó khăn không đáng có.

The Perfect Lie xoay quanh Kang Ji Sun, giáo viên mỹ thuật tại một trường trung học và Min Joon Ho (Yoo Yeon Seok), vị bác sĩ điển trai, lịch thiệp và có địa vị xã hội. Hai người có một buổi hẹn hò với nhau. Ban đầu, mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp, nhưng sau một đêm, mọi chuyện hoàn toàn đảo lộn. Kang Ji Sun tố cáo Min Joon Ho đã xâm hại tình dục mình. Ngược lại, vị bác sĩ kiên quyết phủ nhận, khẳng định quan hệ giữa hai người là tự nguyện. Từ đây, cả hai bị cuốn vào cuộc đối đầu căng thẳng khi mỗi người đều đưa ra một phiên bản khác nhau về những gì đã xảy ra.

Ai trong hai người mới là kẻ nói dối?

Khi xem phim, khán giả không được biết ngay ai nói thật, ai nói dối. Những lời khai, ký ức và bằng chứng dần xuất hiện khiến người xem liên tục thay đổi suy đoán. Bộ phim khai thác các vấn đề về sự đồng thuận trong quan hệ tình dục, định kiến xã hội, quyền lực, danh tiếng và những tổn thương tâm lý của người trong cuộc.

Về bản chất, đây không phải phim tình cảm lãng mạn mà là một tác phẩm tâm lý giật gân xoay quanh cuộc chiến tìm kiếm sự thật giữa hai con người từng có một buổi hẹn hò. Điểm hấp dẫn nằm ở câu hỏi xuyên suốt: Rốt cuộc ai mới là kẻ nói dối?

Với một tác phẩm như vậy, tính logic của kịch bản, chiều sâu tâm lý nhiều lớp, khả năng tạo cảm giác hồi hộp là những điều cực kỳ quan trọng và The Perfect Lie đều làm tốt. Dĩ nhiên, hai nhân vật chính đều là những nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, yêu cầu cao về diễn xuất. Thế nhưng cả Yoo Yeon Seok lẫn Seo Hyun Jin đều cho thấy vì sao mình lại nằm trong hàng ngũ những ngôi sao thực lực nổi tiếng hàng đầu Kbiz.

Seo Hyun Jin gây ấn tượng với khả năng chuyển đổi cảm xúc đầy thuyết phục, từ hình ảnh một cô giáo dịu dàng, tận tâm với học sinh đến người phụ nữ phải quyết liệt đấu tranh để chứng minh mình bị xâm hại. Đặc biệt, trong những cảnh nhân vật cố gắng chắp nối ký ức mơ hồ về đêm xảy ra sự việc, nữ diễn viên thể hiện xuất sắc sự đan xen giữa hoang mang, phẫn uất và quyết tâm tìm kiếm sự thật thông qua ánh mắt sắc lạnh, giọng nói run rẩy rồi dần trở nên gay gắt. Dù kiên quyết bảo vệ lời tố cáo, nhân vật vẫn không thể che giấu những khoảnh khắc bất an, khiến khán giả vừa đồng cảm vừa hoài nghi về câu chuyện của cô.

Trong khi đó, Yoo Yeon Seok gây ấn tượng với lối diễn xuất tinh tế, đặc biệt là khả năng biến đổi ánh mắt và biểu cảm chỉ trong khoảnh khắc. Điển hình là cảnh sát xuất hiện tại phòng khám, nhân vật Min Joon Ho từ vẻ bất ngờ nhanh chóng chuyển sang ánh nhìn lạnh lùng, sắc bén. Chính những thay đổi tâm lý rất nhỏ nhưng đầy sức nặng này khiến hình tượng vị bác sĩ tưởng chừng hoàn hảo trở nên bí ẩn, khó đoán, buộc khán giả liên tục đặt câu hỏi liệu anh có thực sự vô tội.