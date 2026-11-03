Kim Yoo Jung công khai yêu đương rồi à: Tình tứ khó tin nơi đông người với nam thần 1m78, tầm này chối vào mắt

Nhiều netizen đang rần rần với chuyện tình cảm của Kim Yoo Jung.

Bộ phim 100 Days of Deception (100 Ngày Dối Trá) đang tạo tiếng vang lớn, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc thu hút nhiều sự chú ý nhất ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, yếu tố quan trọng làm nên sức hút của phim chính là chemistry bùng nổ giữa Kim Yoo Jung và Park Jin Young.

Trong phim, cả hai vào vai một cặp đôi ở hai "chiến tuyến" nhưng dần nảy sinh tình cảm với nhau. Sự ăn ý của Kim Yoo Jung và Park Jin Young thậm chí còn khiến nhiều người tích cực "đẩy thuyền", mong hai ngôi sao có thể phát triển tình cảm ngoài đời thực. Đáng nói, một đoạn video hậu trường đang được chia sẻ trên mạng xã hội càng khiến những người yêu thích cặp đôi thêm phấn khích. Nhiều netizen cho rằng họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Kim Yoo Jung và Park Jin Young thực sự có tình ý với nhau.

Khi mà Park Jin Young không may đập đầu vào máy quay, Kim Yoo Jung đã lập tức lấy tay ôm đầu anh.

Cụ thể, khi Park Jin Young bế Kim Yoo Jung theo kiểu công chúa thì không may va đầu vào máy quay. Ngay lập tức, nữ diễn viên đưa tay ôm lấy đầu bạn diễn đầy quan tâm. Khoảnh khắc tự nhiên và thân mật này khiến người xem không khỏi thích thú.

Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau vừa tình vừa lâu khiến netizen chắc mẩm "có gì đó mờ ám".

Thế nhưng, điều khiến dân tình xôn xao hơn cả lại là một tình huống khác. Khi Park Jin Young đang đọc thoại thì cảnh quay bị hỏng, cả hai bất ngờ nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ. Những tương tác này đều diễn ra ngoài kịch bản, chứ không phải những hành động được đạo diễn yêu cầu để phục vụ bộ phim.

Park Jin Young rất tự nhiên gục vào người Kim Yoo Jung

Sự quan tâm và những ánh nhìn đầy ngọt ngào khiến nhiều khán giả tin rằng mối quan hệ giữa Kim Yoo Jung và Park Jin Young có thể đã vượt qua ranh giới đồng nghiệp. Trên mạng xã hội, không ít người thậm chí chắc mẩm hai ngôi sao đang "phim giả tình thật", chẳng ngại thể hiện sự thân thiết ngay trước đông đảo thành viên đoàn phim.

Bình luận của netizen về sự thân mật giữa Kim Yoo Jung và Park Jin Young: - Đúng vậy SE trong phim thì phải HE ngoài đời cho tui. - Sau cặp đôi When The Phone Rings năm ngoái thì đây là đôi tiếp theo tôi lên thuyền ship. - Ánh mắt gì đây? - Đồng nghiệp nhìn nhau như vậy đó, hehe. - Có tình cảm với nhau chắc luôn. Chứ không thì không thể có ánh mắt vậy được. Yoo Jung à, Jin Young được á em. - Thôi được rồi, ban HE ngoài đời cho đấy. - Nhìn gì lâu dữ vậy 2 bé, thích nhau rùi phải hơm. - Cười nãy giờ chưa khép được mồm.

100 Days of Deception lấy bối cảnh Gyeongseong dưới thời Nhật Bản đô hộ. Phim xoay quanh Lee Ga Gyeong (Kim Yoo Jung), một tay trộm vặt nhận nhiệm vụ từ lực lượng đấu tranh giành độc lập. Cô cải trang thành thực tập sinh phiên dịch Geum Seo Hee, thâm nhập Phủ Tổng đốc Triều Tiên để thực hiện nhiệm vụ gián điệp trong 100 ngày.

100 Days of Deception đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.

Tại đây, cô gặp Kim Tae Ung (Park Jin Young), một phiên dịch viên ưu tú người Triều Tiên làm việc trong bộ máy chính quyền thuộc địa. Giữa những bí mật, âm mưu và hiểm nguy, tình yêu dần nảy nở giữa hai người, tạo nên câu chuyện lãng mạn đầy cuốn hút.