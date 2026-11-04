Á hậu lấy chồng sớm nhất Việt Nam, 26 tuổi đã có 2 con: Sắc vóc mặn mà, sống trong nhung lụa

Từ sắc vóc đến cuộc sống của nàng Á hậu này luôn khiến người hâm mộ trầm trồ.

Tối 3/11, premiere phim điện ảnh Bò Sữa Bay diễn ra tại TP.HCM đã thu hút sự chú ý với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt. Bên cạnh dàn diễn viên và ê-kíp, thảm đỏ còn có sự xuất hiện của các hoa hậu, á hậu như Kỳ Duyên, Thiên Ân, Tường San... Trong đó, Á hậu Tường San đặc biệt gây chú ý với diện mạo rạng rỡ sau khi sinh con thứ hai.

Á hậu Tường San tại premiere Bò Sữa Bay

Xuất hiện tại sự kiện, người đẹp sinh năm 2000 diện chiếc đầm dạ hội màu xanh pastel với thiết kế cổ yếm trễ vai, ôm body và tạo điểm nhấn bằng những đường xếp nếp mềm mại. Phần chân váy xếp tầng kéo dài giúp tổng thể thêm thướt tha, nữ tính. Tường San để tóc xoăn sóng buông dài, trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét thanh tú, sang chảnh.

Đáng nói, nàng Á hậu mới vừa sinh con thứ hai vào đầu tháng 8, tức mới khoảng 3 tháng trước khi xuất hiện trên thảm đỏ. So với hình ảnh mẹ bầu, Tường San hiện đã lấy lại diện mạo chỉn chu, thần thái rạng rỡ và có phần đằm thắm hơn. Sự xuất hiện lần này cũng khiến công chúng chú ý bởi sau khi lập gia đình, cô vốn khá kín tiếng và không thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí.

Nguyễn Tường San sinh năm 2000 tại Hà Nội, từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2019 và lọt Top 8 Miss International cùng năm. Khi mới 20 tuổi, cô bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Đức Anh vào tháng 11/2020, khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Thời điểm ấy, Tường San vẫn đang trong nhiệm kỳ Á hậu và được xem là một trong những gương mặt trẻ có nhiều tiềm năng của các cuộc thi nhan sắc.

Sau đám cưới bạc tỷ, người đẹp dần rút khỏi các hoạt động showbiz để tập trung cho cuộc sống riêng. Tháng 9/2021, cô sinh con gái đầu lòng. Đến tháng 5/2026, Tường San thông báo mang thai lần hai. Ở tuổi 26, nàng Á hậu đã là mẹ của hai nhóc tỳ. Trong những chia sẻ hiếm hoi về gia đình, Tường San cho biết cô may mắn khi luôn có chồng và người thân đồng hành trong quá trình mang thai, sinh nở cũng như chăm sóc các con. Hiện tại, bên cạnh công việc cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống, đi du lịch, check-in sang chảnh cũng như hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ.

Quay trở lại với buổi premiere, Bò Sữa Bay là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu vào những năm 1990. Phim xoay quanh bốn anh em nhà Trâu (Nguyễn Hùng), những công nhân nghèo tìm cách đánh cắp công thức sữa đặc biệt được cho là có khả năng chữa lành và trẻ hóa để đổi đời. Trong quá trình thực hiện phi vụ, Trâu gặp San (Ngọc Xuân) - con gái giám đốc nông trường, đồng thời là nhà nghiên cứu đứng sau công thức sữa. Tình cảm giữa hai người dần nảy nở, kéo theo mối quan hệ rắc rối với Quân (Võ Điền Gia Huy), vị thiếu gia giang hồ vốn được gia đình San hứa hôn.

Bên cạnh bộ ba trung tâm, phim còn có sự tham gia của Tiểu Vy trong vai Mai - cô gái làm việc tại Ban Đời sống của nông trường, dành tình cảm đơn phương cho Trâu và không khỏi ghen tuông khi anh ngày càng thân thiết với San. Lãnh Thanh đảm nhận vai Văn, phó giám đốc nông trường có mưu đồ riêng, Huy Tít vào vai Đức, một trong bốn anh em nhà Trâu. Dàn diễn viên còn có NSND Trung Anh, nghệ sĩ Tú Oanh, Oanh Kiều... Kết hợp chất liệu đời sống thập niên 1990 với yếu tố lãng mạn, hành động và kỳ ảo, Bò Sữa Bay tạo nên một thế giới khá khác biệt so với những câu chuyện phim Việt quen thuộc.

Tác phẩm dự kiến khởi chiếu chính thức ngày 6/11/2026.