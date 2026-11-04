Áp lực của Hoa hậu Tiểu Vy khi trở lại màn ảnh rộng với vai nữ công nhân

Không còn hình ảnh lộng lẫy của một hoa hậu, Tiểu Vy hóa thành cô công nhân xông xáo, tháo vát trong phim điện ảnh Bò Sữa Bay.

Bò sữa bay là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Tiểu Vy. Cô đảm nhận vai Mai, công nhân làm việc tại nông trường, dành tình yêu thầm lặng cho Trâu (Nguyễn Hùng đóng). Từ khi Trâu chuyển vào phòng nghiên cứu và nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân đóng), Mai nhiều lần phải thể hiện “chủ quyền” để giành lại trái tim người mình thích.

Chia sẻ tại suất chiếu sớm, Tiểu Vy cho biết cũng như các phim trước, Bò sữa bay luôn tạo áp lực cho cô phải cố gắng thật nhiều để được công nhận là một diễn viên. “Tôi muốn cố hết sức để khán giả nhìn mình là nhân vật, chứ không phải là một hoa hậu”, cô nói, chia sẻ rằng cảnh nào cũng đòi hỏi bộc lộ nhiều trạng thái cảm xúc.

Tiểu Vy trở lại màn ảnh với một vai diễn hoàn toàn mới mẻ.

Nói về cảnh quay khó nhất của mình, Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết chính những cảnh quay tưởng dễ lại là cảnh khó nhất.

“Đó là khi Mai nhìn Trâu và San bay lên trời. Máy quay ở trên cao, tôi phải ngửa cổ rất lâu. Đèn đánh vào chói mắt, sương dày khiến dễ phân tâm. Nhưng tôi vẫn phải thể hiện sự buồn rầu của nhân vật”, người đẹp tiết lộ.

Với Bò sữa bay, Tiểu Vy có nhiều “lần đầu tiên” đặc biệt trong sự nghiệp. Sống trong nhân vật Mai, người đẹp được trải nghiệm cuộc sống rất khác với bản thân ngoài đời, tập quen với các công việc như vắt sữa bò, thái thịt để phân phát cho anh chị em công nhân, đi lựa đồ nhôm, nhựa cũ. Quá nhiều trải nghiệm và kỷ niệm được tạo nên từ những ngày quay phim giáp Tết trên cao nguyên Mộc Châu.

Đây cũng là lần đầu nàng hậu đóng phim dưới tiết trời rét, thường xuyên dưới 10 độ C. Có những hôm, cô làm việc xuyên đêm đến 5 giờ sáng giữa đồng không mông quạnh sương phủ 5 độ C. Dù vất vả, cả ê kíp luôn giữ năng lượng tươi trẻ qua từng ngày trên phim trường.

Hoa hậu cũng kể một kỷ niệm vui, cô vốn có quy tắc “kiêng ăn chuối” khi đi quay vì sợ “bị chúi”, nhưng lại không thể cưỡng lại được món chuối chiên quá ngon và đã phá lệ thưởng thức. May mắn là sau khi cô ăn chuối, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.

Nàng hậu không tránh khỏi nhiều áp lực khi trở lại màn ảnh.

Ngoài Tiểu Vy, Võ Điền Gia Huy cũng tạo được nhiều ấn tượng với vai trùm giang hồ Quân. Trong phim, anh có nhiều cảnh hành động. Gây ấn tượng và mạo hiểm hơn cả là cảnh Quân lái xe đuổi theo anh em Trâu qua những cung đường núi ở Mộc Châu.

Mỹ nam phim Việt tiết lộ anh tập lái xe hơi chưa lâu trước khi Bò sữa bay bấm máy. Phục vụ cho dự án này, anh tiếp tục tập lái xe số sàn, xe tải - một thử thách đối với anh.

Sau buổi chiếu đầu tiên, phim Bò sữa bay được ghi nhận là trải nghiệm lạ, phong cách xứng đáng được lan tỏa trong thị trường điện ảnh Việt. Nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi cho biết từ những ngày đầu tiếp cận với ý tưởng của Bò sữa bay, chị đã ấn tượng với tứ truyện độc đáo và mới lạ, muốn đồng hành với đạo diễn mang dự án này ra rạp.

Bò sữa bay là tác phẩm chào sân của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt sau thành công với các phim ngắn Tàn sữa, Đàn cá gỗ cùng nhiều giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế.

Phim lấy bối cảnh những năm 1990, tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu. Nơi đây được cho là đang nghiên cứu loại sữa có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa, giàu tiềm năng đem về lợi nhuận hậu hĩnh cho nông trường.

Để thoát nghèo, Trâu (Nguyễn Hùng đóng) cùng ba em trai ruột “bắt kèo” giúp phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh đóng) đánh cắp công thức sữa kỳ lạ này. Bốn anh em tiếp cận nhà khoa học San (Ngọc Xuân đóng) - người tìm ra công thức sữa. Tuy nhiên, mục tiêu đánh cắp công thức sữa bị lung lay khi Trâu phải lòng San.

Phim có suất chiếu sớm từ 18h ngày 5/11 và khởi chiếu toàn quốc từ 6/11.