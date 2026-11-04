Phim Hàn mới chiếu đã gây bão vì cảnh 18+ siêu cháy: Nữ chính đẹp mê còn nóng bỏng, xem nhớ tìm chỗ không người

Cảnh 18+ trong phim Hàn mới chiếu đang sốt xình xịch trên mạng xã hội.

The Married Empress (tựa Việt: Hoàng Hậu Tái Hôn) đang khiến cả cõi mạng rần rần sau khi lên sóng 4 tập đầu tiên vào tối 3/11 vừa qua. Bộ phim vốn đã đượng mong chờ từ lâu bởi đánh dấu sự kết hợp của dàn sao hot trong Kbiz như Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Chỉ mới chiếu, cảnh 18+ nóng bỏng của cặp đôi chính nhà vua và hoàng hậu, tức Shin Min Ah và Ju Ji Hoon, đã khiến khán giả không khỏi xôn xao.

Trong phân cảnh 18+ gây sốt, Hoàng đế Sovieshu Vict của Đế quốc phương Đông và Hoàng hậu Navier Ellie Trovi cùng nằm chung giường, trao nhau những cử chỉ âu yếm đầy tình tứ. Sự gần gũi giữa hai nhân vật, kết hợp với bầu không khí gợi cảm, khiến cảnh quay trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của bộ phim.

Cảnh 18+ giữa Shin Min Ah và Ju Ji Hoon trong phim The Remarried Empress đang gây sốt.

Ở phân cảnh này, Ju Ji Hoon tiếp tục thể hiện sức hút của một nam thần hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên toát lên vẻ trưởng thành, quyền lực và phong độ, phù hợp với hình tượng người đứng đầu một đế quốc hùng mạnh. Trong khi đó, Shin Min Ah gây ấn tượng bởi nhan sắc vừa trẻ trung vừa mặn mà ở tuổi 42. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, nữ diễn viên còn khiến người xem khó rời mắt bởi vẻ quyến rũ, làn da trắng mịn và thần thái sang trọng. Đứng cạnh Ju Ji Hoon, cô tạo nên một cặp đôi hoàng gia có sức hút đặc biệt.

Tuy nhiên, đằng sau những khoảnh khắc ngọt ngào ấy lại là một cuộc hôn nhân đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. The Married Empress thuộc thể loại lãng mạn, giả tưởng, lấy bối cảnh một thế giới quân chủ hư cấu mang màu sắc châu Âu thời trung cổ. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon đình đám cùng tên, với phiên bản truyện tranh đạt gần 3 tỷ lượt xem tích lũy trên toàn cầu tính đến tháng 7/2026.

Nội dung The Married Empress xoay quanh Navier, vị hoàng hậu hoàn hảo, thông minh và luôn đặt trách nhiệm với đế quốc lên hàng đầu. Cuộc sống của cô đảo lộn khi Hoàng đế Sovieshu phải lòng Rashta, một nữ nô lệ bỏ trốn, rồi quyết định ly hôn với vợ.

Thay vì níu kéo người chồng phản bội, Navier chấp nhận cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng đưa ra yêu cầu bất ngờ: được tái hôn với Heinrey, hoàng tử của Vương quốc phương Tây. Từ câu chuyện tình ngang trái và ngập mùi drama, 4 ngôi sao tạo nên mối quan hệ tình cảm phức tạp, đan xen giữa tình yêu, sự phản bội, tham vọng và những cuộc đấu tranh quyền lực trong hoàng tộc.