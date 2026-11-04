Nữ diễn viên quyền lực nhất Hàn Quốc 2026: Visual cao sang lấn át cả Song Hye Kyo, đóng toàn phim top 1 rating cả nước

Cô là nữ diễn viên xếp thứ hạng cao nhất trong BXH Người nổi tiếng quyền lực nhất 2026 do JoyNews24 công bố.

Trong danh sách Người nổi tiếng quyền lực nhất 2026 do JoyNews24 công bố, Kim Ji Won bất ngờ được xướng tên. Dù số phiếu của cô không quá áp đảo nếu đặt cạnh những cái tên dẫn đầu toàn bảng, nhưng đủ để cô trở thành nữ diễn viên có thứ hạng cao nhất trong danh sách năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc Kim Ji Won trở thành nữ diễn viên quyền lực nhất 2026 tại Hàn Quốc, theo công nhận từ người trong ngành giải trí.

Kim Ji Won vốn không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu phim Hàn. Thậm chí, có một giai đoạn cô thường xuyên được nhắc đến bởi khả năng chiếm trọn sự chú ý dù không đảm nhận vai nữ chính. Nhắc đến Kim Ji Won, nhiều người sẽ nhớ ngay Rachel Yoo trong The Heirs (Người Thừa Kế). Đứng cạnh Park Shin Hye, cô nàng vẫn tạo được sức hút riêng nhờ vẻ ngoài sắc sảo, khí chất lạnh lùng cùng lối thể hiện một tiểu thư nhà giàu kiêu kỳ, khó gần nhưng không hề nhạt nhòa. Nhân vật có thể khiến người xem khó chịu vì tính cách, nhưng lại rất khó để rời mắt mỗi khi xuất hiện.

Đến Descendants of the Sun (Hậu Duệ Mặt Trời), Kim Ji Won tiếp tục ghi dấu với vai Yoon Myung Joo. Lần này, cô có cơ hội thể hiện một màu sắc khác, mạnh mẽ, thẳng thắn, có phần cứng đầu nhưng cũng đầy tình cảm. Dù đứng cạnh cặp đôi chính Song Hye Kyo và Song Joong Ki, câu chuyện tình của Yoon Myung Joo và Seo Dae Young vẫn tạo được dấu ấn riêng, thậm chí có lượng khán giả yêu thích đông đảo. Không cần quá nhiều đất diễn, Kim Ji Won vẫn biết cách khiến nhân vật của mình trở nên đáng nhớ.

Năm đó Kim Ji Won còn có phần lấn lướt Song Hye Kyo

Điểm đặc biệt trong hình tượng của Kim Ji Won là cô có vẻ ngoài rất hợp với những vai tiểu thư tài phiệt. Ở nữ diễn viên có một khí chất sang trọng tự nhiên, từ thần thái, ánh mắt đến cách nói chuyện đều tạo cảm giác cô sinh ra đã thuộc về thế giới thượng lưu. Cô dễ dàng khiến người xem tin rằng nhân vật của mình thực sự có xuất thân giàu có, được nuôi dưỡng trong môi trường đặc quyền và quen với việc đứng ở vị trí cao hơn người khác.

Sau thời gian ghi dấu với những vai phụ nổi bật, Kim Ji Won dần chứng minh năng lực khi đảm nhận vai chính. Fight for My Way (Thanh Xuân Vật Vã), Lovestruck in the City (Tình Yêu Chốn Đô Thị), My Liberation Notes (Nhật Ký Tự Do Của Tôi) đều cho thấy cô không bị đóng khung trong hình tượng tiểu thư nhà giàu. Nữ diễn viên có thể hóa thân thành một cô gái bình thường với những nỗi lo cơm áo, một người phụ nữ mang nhiều tổn thương hay nhân vật có cá tính mạnh mẽ, gai góc. Cô cũng ngày càng cho thấy khả năng diễn xuất tinh tế, đặc biệt ở những phân đoạn nội tâm và cảm xúc được đẩy lên cao trào.

Bước ngoặt lớn đến với Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), nơi Kim Ji Won vào vai Hong Hae In - nữ thừa kế tập đoàn Queens, một người phụ nữ có vẻ ngoài quyền lực, lạnh lùng nhưng chất chứa nhiều bất an trong cuộc hôn nhân. Vai diễn gần như hội tụ những thế mạnh của Kim Ji Won, visual sang trọng, khí chất tài phiệt và khả năng thể hiện những chuyển biến cảm xúc phức tạp. Cô vừa khiến khán giả choáng ngợp với hình ảnh nữ chủ tịch kiêu hãnh, vừa lấy đi nước mắt người xem ở những phân đoạn yếu lòng.

Thành công của bộ phim được thể hiện rõ qua con số rating. Tập cuối Queen of Tears đạt rating trung bình toàn quốc 24,85%, chính thức vượt qua Crash Landing on You để trở thành bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử đài tvN tại thời điểm phát sóng. Đây không chỉ là một cú hit lớn trong sự nghiệp Kim Ji Won mà còn đưa hình ảnh nữ diễn viên phủ sóng mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế.

Đến năm 2026, Kim Ji Won tiếp tục trở lại với Doctor X. Không còn là nữ thừa kế sống trong nhung lụa, cô hóa thân thành Gye Su Jung - nữ bác sĩ thiên tài có biệt danh Doctor X, người dùng tài năng phẫu thuật để đối đầu với những bất công và thế lực mục ruỗng trong ngành y. Bộ phim nhanh chóng tạo sức hút ngay từ tập đầu, đạt rating 11,4% và trở thành miniseries có thành tích mở màn cao nhất năm 2026 tại thời điểm đó. Đến tập 8, phim ghi nhận rating toàn quốc 15,6%, giữ vị trí số 1 trong khung giờ phát sóng và dẫn đầu nhóm phim truyền hình ngắn tập phát sóng trong tuần. Đây chính là lý do lớn nhất khiến Kim Ji Won lọt vào bình chọn người nổi tiếng quyền lực nhất 2026.