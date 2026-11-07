Vbiz có người đàn ông từng bảo vệ Ronaldo, BIGBANG: Là sếp của 2.500 người, sống cực kín tiếng

Nhiều khán giả còn gọi vui đây là người đàn ông "quyền lực" nhất Vbiz.

Nhắc đến Tùng Yuki (Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1962), khán giả truyền hình Việt có lẽ không còn xa lạ với người đàn ông sở hữu mái tóc bạc đặc trưng, gương mặt phúc hậu và phong thái điềm đạm. Ông thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim với hình tượng người cha mẫu mực, doanh nhân thành đạt hoặc những nhân vật có địa vị, quyền lực. Đáng nói, phía sau hình ảnh một diễn viên quen mặt, Tùng Yuki còn là ông chủ một công ty vệ sĩ có quy mô hơn 2.500 nhân viên, từng tham gia bảo vệ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế.

Ảnh: FBNV

Từ nhỏ, Tùng Yuki đã theo học võ thuật, đặc biệt là Vịnh Xuân Quyền. Đây cũng chính là nền tảng đưa ông bén duyên với công việc vệ sĩ sau này. Dù vậy, diễn xuất lại là một ngã rẽ khá bất ngờ trong cuộc đời ông. Trong quá trình làm việc, Tùng Yuki có cơ hội tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ, đạo diễn và những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Nhận thấy Tùng Yuki có ngoại hình sáng, một số người đã giới thiệu hình ảnh của ông đến các đơn vị quảng cáo, dần dần ông lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim.

Năm 2004, khi đã bước sang tuổi 40, Tùng Yuki có vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Dốc Tình. Đây cũng là cột mốc mở ra hành trình nghệ thuật kéo dài hơn hai thập kỷ của Tùng Yuki.

Dốc Tình (Ảnh: NSX)

Sở hữu vẻ ngoài phong độ, lịch lãm và có phần nghiêm nghị, Tùng Yuki đặc biệt phù hợp với những nhân vật thuộc tầng lớp trí thức, doanh nhân hoặc những người đàn ông trưởng thành, từng trải. Ông từng góp mặt ở loạt phim truyền hình như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Vừa Đi Vừa Khóc, Thiên Đường Vắng Em, Bí Mật Người Thừa Kế... Mỗi lần xuất hiện, nam diễn viên thường mang đến cảm giác đáng tin cậy, chững chạc cho nhân vật. Đặc biệt, vai bố của Nam (Lương Mạnh Hải) trong Bỗng Dưng Muốn Khóc cũng giúp Tùng Yuki tạo dấu ấn sâu đậm đến khán giả, khiến mỗi lần nhìn thấy ông là ký ức về những thước phim xưa lại ùa về.

Bỗng Dưng Muốn Khóc là một phần tuổi thơ giới trẻ thế hệ 8X, 9X (Ảnh: NSX)

Qua màn ảnh nhỏ, Tùng Yuki còn được khán giả nhớ đến với danh xưng "ông bố quốc dân" của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, ông không chỉ đóng khung bản thân trong những hình tượng chính diện. Có thể nói đến một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của ông là Chiến "Lão Phật Gia" trong Bí Mật Tam Giác Vàng.

Ngoài phim truyền hình, Tùng Yuki còn tham gia đóng phim điện ảnh, trong đó có Chị Trợ Lý Của Anh do Mỹ Tâm sản xuất và đóng chính. Trước đó, hai người cũng từng đóng chung phim từ 2010, trong dự án phim đầu tiên của Mỹ Tâm - Cho Một Tình Yêu. Cơ duyên nghệ thuật tạo nên mối quan hệ thân thiết giữa hai người đến hiện tại. Ngoài ra, nam diễn viên còn xuất hiện trong Tháng Năm Rực Rỡ, Chị Chị Em Em, Lật Mặt 7: Một Điều Ước...

Bí Mật Tam Giác Vàng (Ảnh: NSX)

Chị Trợ Lý Của Anh (Ảnh: NSX)

Nếu diễn xuất là cái duyên thì vệ sĩ là công việc gắn bó với Tùng Yuki từ những ngày đầu lập nghiệp. Sau khi chuyển đến TP.HCM, ông từng theo học ngành kỹ thuật cơ khí và làm thêm tại một công ty bảo vệ để trang trải cuộc sống, học phí. Công việc ban đầu chỉ mang tính chất kiếm thêm thu nhập nhưng dần trở thành sự nghiệp lâu dài nhờ nền tảng võ thuật Vịnh Xuân Quyền, khả năng xử lý tình huống và phong thái điềm tĩnh của ông.

Tùng Yuki từng tham gia công tác bảo vệ cho hàng loạt ngôi sao quốc tế khi họ đến Việt Nam. Danh sách những tên tuổi ông từng tham gia bảo vệ, hộ tống có thể kể đến Cổ Thiên Lạc, Jang Dong Gun, Bi Rain, So Ji Sub, SNSD, CL (2NE1), Ronaldo De Lima (Ronaldo "béo"), BLACKPINK... khi họ đến Việt Nam. Đây đều là những cái tên có sức ảnh hưởng lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng mỗi khi xuất hiện.

Hình ảnh Tùng Yuki hộ tống Bi Rain... (Ảnh: Tư liệu)

So Ji Sub (Ảnh: Tư liệu)

CL (2NE1) (Ảnh: Tư liệu)

Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua, Tùng Yuki cũng tham gia công tác đón và bảo vệ các thành viên BIGBANG trong chuyến đến Việt Nam biểu diễn. Khoảnh khắc người vệ sĩ tóc bạc quen thuộc xuất hiện bên cạnh G-Dragon và Daesung nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ. Đây cũng là dịp để công chúng một lần nữa nhận ra gương mặt đã quá quen thuộc trong những sự kiện có sự góp mặt của các ngôi sao quốc tế.

Ảnh: FBNV

Bên cạnh các ngôi sao quốc tế, Tùng Yuki còn là gương mặt thân quen với nhiều nghệ sĩ Vbiz. Ông từng đảm nhận công việc bảo vệ cho Mỹ Tâm, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Trường Giang, Nhã Phương... Đặc biệt, mối quan hệ giữa ông và Mỹ Tâm vô cùng thân thiết. Nữ ca sĩ thường gọi Tùng Yuki bằng danh xưng "bố Tùng". Mỹ Tâm từng chia sẻ cảm giác an tâm khi có ông đồng hành tại những nơi đông người.

Ảnh: FBNV

Hơn nữa, Tùng Yuki không đơn thuần làm công việc vệ sĩ mà còn điều hành một công ty bảo vệ quy mô lớn có hơn 2.500 nhân viên hoạt động trên cả nước. Dù giữ vị trí quản lý, ông vẫn thường xuyên có mặt tại hiện trường, trực tiếp tham gia chỉ huy và đảm bảo an ninh cho những sự kiện quan trọng. Với Tùng Yuki, ông ví cách làm nghề của mình như một "quả đấm bọc nhung": bên ngoài có thể cứng rắn, nhưng bên trong luôn ưu tiên sự điềm tĩnh, lý lẽ và hạn chế va chạm không cần thiết.

Ông có công ty riêng. (Ảnh: Tư liệu)

Có sự nghiệp đáng nể, thường xuyên tiếp xúc với những ngôi sao hàng đầu nhưng Tùng Yuki lại là người cực kín tiếng về đời tư. Nam diễn viên từng cho biết muốn giữ sự riêng tư cho vợ con, không để những người thân phải chịu sự chú ý hay áp lực từ công việc của mình.

Trái ngược với hình ảnh một người đàn ông thường xuyên xuất hiện giữa những sự kiện đông đúc, cuộc sống mà Tùng Yuki hướng đến lại khá nhẹ nhàng. Khi không bận công việc công ty hay lịch trình đóng phim, ông dành thời gian cho gia đình, đọc sách, tập luyện, thiền định. Ở tuổi ngoài 60, Tùng Yuki vẫn duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, giữ tinh thần tích cực và lựa chọn nhịp sống chậm rãi hơn. Ông không quá đặt nặng danh tiếng hay những hào quang bên ngoài.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV



