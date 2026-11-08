Mỹ nam Vbiz đóng duy nhất 1 phim mà hot gấp đôi Steven Nguyễn

Mỹ nam này đã tạo được sự chú ý khổng lồ trên MXH.

Thị trường điện ảnh Việt vừa khép lại một mùa bận rộn với hàng loạt cột mốc doanh thu ấn tượng. Theo báo cáo thị trường điện ảnh Việt Quý III năm 2026 (số liệu tổng hợp từ ngày 01/07/2026 đến 30/09/2026 do Box Office Vietnam và Cinemark Social Listening cung cấp), thị trường ghi nhận quy mô khổng lồ với hơn 643.514 suất chiếu, 122 bộ phim phủ sóng tại 277 rạp thuộc 58 tỉnh thành trên cả nước.

Một trong những phần đáng chú ý là mục "Top 20 Diễn viên & Đạo diễn được nhắc tên nhiều nhất" trên mạng xã hội. Bảng xếp hạng chỉ ra sự bứt phá của một mỹ nam Vbiz khi anh vươn lên dẫn đầu vị trí số 1 với lượng thảo luận bỏ xa những tên tuổi đình đám khác. Đó là Cody Nam Võ.

Top 20 Diễn viên & Đạo diễn được nhắc tên nhiều nhất. (Nguồn: Cinemark)

Theo đó, Cody Nam Võ đứng ở vị trí số 1 với 10.114 lượt nhắc tên, bỏ xa nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Đáng chú ý hơn, con số này gần gấp đôi Steven Nguyễn - nam diễn viên đang có độ nhận diện rất cao sau loạt dự án gây chú ý - với 5.590 lượt nhắc tên, xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng. Vị trí thứ 2 thuộc về người đồng hành của anh - đạo diễn kiêm diễn viên Huỳnh Lập với 8.955 lượt nhắc

Cody Nam Võ đứng ở vị trí số 1 với 10.114 lượt nhắc tên (Ảnh: Tư liệu)

Tất nhiên, lượt nhắc tên trên mạng xã hội không phải thước đo duy nhất để đánh giá độ nổi tiếng của một nghệ sĩ. Ngay trong bảng thống kê này, Cody Nam Võ ghi nhận khoảng 196 triệu lượt xem TikTok, trong khi Steven Nguyễn có tới 269 triệu lượt xem. Tuy nhiên, xét riêng số lần được cộng đồng mạng gọi tên và thảo luận, Cody lại dẫn đầu với khoảng cách khá lớn so với những cái tên còn lại.

Bên cạnh đó, bảng xếp hạng cũng gọi tên nhiều gương mặt quen thuộc khác như Võ Tấn Phát, Quách Ngọc Ngoan, Khương Ngọc, Kiều Oanh...

Steven đứng thứ 3

Đây cũng là một tín hiệu cho thấy màn xuất hiện của Cody Nam Võ trên màn ảnh rộng đã tạo được hiệu ứng đáng kể dù anh chỉ mới đóng 1 phim điện ảnh đầu tiên là Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu. Bộ phim do Huỳnh Lập đạo diễn, khai thác câu chuyện gia đình qua mối quan hệ giữa Trí Bình - một chàng trai thuộc thế hệ Gen Z và ông nội là ông Thời (NSƯT Cao Minh), một cựu chiến binh sống với những ký ức chiến tranh chưa thể nguôi ngoai.

Trí Bình vốn là một người trẻ có suy nghĩ thực dụng, loay hoay với câu hỏi làm thế nào để cuộc đời mình trở nên rực rỡ. Trong kỳ nghỉ hè trở về quê sống cùng ông nội, cậu liên tục chứng kiến những biểu hiện kỳ lạ của ông và ban đầu còn nghi ngờ ông gặp phải vấn đề tâm linh. Thế nhưng, càng đi sâu vào câu chuyện, Trí Bình càng nhận ra phía sau những hành động bất thường ấy là nỗi đau, những ám ảnh chiến tranh và tình cảm dành cho những người đồng đội đã khuất. Từ đó, bộ phim mở ra hành trình hai thế hệ dần thấu hiểu, xích lại gần nhau hơn.

Đảm nhận nhân vật trung tâm, Cody Nam Võ mang đến hình ảnh một Trí Bình trẻ trung, bốc đồng và hoạt náo. Đây cũng là thử thách không nhỏ khi anh lần đầu tiên đảm nhận vai chính điện ảnh, lại có nhiều phân đoạn diễn xuất chung với một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như NSƯT Cao Minh. Dù vậy, màn thể hiện của Cody nhận được phản hồi tích cực. Anh có sự duyên dáng, năng lượng tươi mới và cũng có thể đảm đương những khoảnh khắc lắng đọng. Về thành tích phòng vé, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu về đích với 207 tỷ đồng, đưa vai diễn đầu tay trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của Cody.

Cody Nam Võ trong phim

Trong khi đó, Steven Nguyễn dù có lượng nhắc tên thấp hơn Cody Nam Võ nhưng lại là một trong những gương mặt nổi bật nhất của điện ảnh Việt hiện tại. Riêng trong quý III/2026, nam diễn viên có màn tái xuất đáng chú ý với Trại Buôn Người - bộ phim hành động, hình sự khai thác đề tài buôn người xuyên biên giới. Phim hiện đạt doanh thu hơn 495 tỷ đồng. Sau đó, anh liên tiếp góp mặt trong Chị Chị Em Em 3, Người Mẹ Xấu, Hoàng Hậu Cuối Cùng...

Quay trở lại với Cody Nam Võ, anh vốn không phải gương mặt xa lạ với khán giả trẻ. Tên thật là Võ Đình Nam, sinh năm 1996, nam nghệ sĩ từng được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên nhóm nhạc Uni5. Sau khi Uni5 ngừng hoạt động, anh chuyển hướng theo đuổi con đường solo. Nam diễn viên sau cũng từng một vài dự án web-drama như Liên Và Đạt, Em Là Chàng Trai Của Anh, Tiên Anh. Song, tên tuổi anh vẫn chưa quen thuộc với khán giả, cho đến Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu.

Em Là Chàng Trai Của Anh