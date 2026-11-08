Phim Hàn chiếu 3 ngày đã phá kỷ lục mọi thời đại: Dàn cast sang xịn như vàng ngọc, ăn gì mà đẹp thế

Thành tích ấn tượng này càng củng cố thêm sức hút khó cưỡng của bộ phim.

Mới lên sóng được vỏn vẹn 3 ngày, The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn) đã trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ trên các nền tảng trực tuyến quốc tế. Không chỉ gây tranh luận câu chuyện tình yêu hoàng gia đầy drama, bộ phim còn sở hữu dàn diễn viên khiến khán giả phải xuýt xoa vì nhan sắc quá đỗi nổi bật gồm Shin Min Ah, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Theo thông báo chính thức ngày 6/11, The Remarried Empress đã trở thành bộ phim Hàn Quốc do Disney+ sản xuất có màn ra mắt được xem nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng streaming này và Hulu trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt, tác phẩm còn đứng top 1 tại hơn 50 thị trường quốc tế, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Mexico, Úc, New Zealand, Canada...

Nhờ vậy The Remarried Empress đã vượt qua cả Moving (2023) - bộ phim siêu anh hùng Hàn Quốc từng tạo nên cú bứt phá lớn trên nền tảng này. Trước đó, chỉ sau một ngày phát hành, bộ phim đã đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Disney+ tại 12 quốc gia. Sức nóng của bộ phim thực tế đã được dự báo từ trước khi phát hành. Trailer chính thức thu về 13 triệu lượt xem trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội chỉ trong 48 giờ đầu tiên. Những suất chiếu giới thiệu tại Liên hoan phim Quốc tế Busan cũng ghi nhận tình trạng cháy vé, trong khi webtoon nguyên tác đã tích lũy gần 3 tỷ lượt xem trên toàn cầu. Disney thậm chí quyết định đẩy lịch phát hành sớm một ngày so với kế hoạch ban đầu như một món quà dành cho người hâm mộ.

Trung tâm The Remarried Empress là Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah), người phụ nữ được xem là hình mẫu hoàn hảo của hoàng gia. Cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn của cô với Hoàng đế Sovieshu bất ngờ đổ vỡ khi nhà vua đem lòng say mê Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn. Thay vì đau khổ níu kéo hay chấp nhận bị ruồng bỏ, Navier bình thản đồng ý ly hôn với một điều kiện: cô phải được phép tái hôn với Thái tử Heinrey (Lee Jong Suk), người thừa kế của vương quốc láng giềng.

Từ đây, cuộc chiến tình cảm và quyền lực chốn cung đình chính thức bắt đầu. Một vị hoàng hậu bị phản bội quyết tâm giành lại vị thế, một thái tử điển trai đầy bí ẩn và một cô gái xuất thân nô lệ bất ngờ bước chân vào cuộc sống xa hoa của hoàng tộc. Câu chuyện có đủ yếu tố để khiến khán giả mê mẩn, từ những màn đấu trí căng thẳng đến các mối quan hệ tình cảm rối ren.

Một trong những bảo chứng sức hút của The Remarried Empress chính là dàn diễn viên chính chất lượng. Đầu tiên phải kể đến Shin Min Ah trong vai Hoàng hậu Navier. Nữ diễn viên từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hàn Quốc, sở hữu vẻ đẹp thanh lịchvà khí chất sang trọng khó trộn lẫn. Sau thành công của Hometown Cha-Cha-Cha, Our Blues và No Gain No Love, Shin Min Ah trở lại với một hình tượng hoàn toàn khác: một vị hoàng hậu quyền quý, điềm tĩnh, sắc sảo và luôn giữ được phẩm giá ngay cả khi bị người mình yêu phản bội.

Tạo hình hoàng gia trong The Remarried Empress dường như sinh ra để dành cho Shin Min Ah. Những bộ váy cầu kỳ, trang sức lộng lẫy cùng thần thái đài các giúp nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ sinh ra để ngồi trên ngai vàng. Ở cô có sự mềm mại, nữ tính nhưng cũng không thiếu nét lạnh lùng, kiêu hãnh của một người đứng đầu đế quốc.

Trong khi đó, Lee Jong Suk đảm nhận vai Thái tử Heinrey, người đàn ông được định sẵn sẽ trở thành vị hôn phu mới của Navier. Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt điển trai và đôi mắt có sức hút riêng, nam diễn viên từ lâu đã là một trong những nam thần được yêu thích của màn ảnh Hàn. Với Heinrey, Lee Jong Suk tiếp tục phát huy lợi thế ngoại hình nổi bật khi khoác lên mình những bộ trang phục hoàng gia cầu kỳ. Nhân vật không chỉ có vẻ ngoài cuốn hút mà còn sở hữu sự thông minh, tinh quái và nét lãng tử khó đoán.

Không kém cạnh hai đồng nghiệp, Lee Se Young cũng là cái tên khiến khán giả phải dành nhiều lời khen về nhan sắc lẫn diễn xuất. Nữ diễn viên vào vai Rashta, cô gái xuất thân nô lệ nhưng bất ngờ lọt vào mắt xanh của hoàng đế, từ đó bước chân vào cuộc sống xa hoa chốn cung đình. Khác với hình tượng hoàng hậu quyền quý của Shin Min Ah, Rashta mang vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh và có phần ngây thơ. Tuy nhiên, đằng sau diện mạo ấy là một nhân vật nhiều tham vọng, có những toan tính và lựa chọn gây tranh cãi. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng nét đẹp trong trẻo, nhưng cũng có khả năng biến hóa linh hoạt giữa những vai diễn dịu dàng và nhân vật có nội tâm phức tạp.