Bò Sữa Bay: Phim Việt nhẹ nhàng, hài hước nhưng vẫn có những nút thắt bất ngờ

Kết hợp hài, tình cảm và yếu tố kỳ ảo, Bò Sữa Bay mang đến câu chuyện giải trí nhẹ nhàng, có những tình huống bất ngờ nhưng không sa vào lối kể sướt mướt.

Lấy bối cảnh nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990, Bò Sữa Bay bắt đầu bằng một kế hoạch tưởng dễ dàng nhưng nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Trâu (Nguyễn Hùng) cùng ba người em nuôi ý định đổi đời bằng cách đánh cắp công thức sữa đặc biệt của nông trường. Để thực hiện phi vụ, Trâu tìm cách tiếp cận San (Ngọc Xuân), cô gái nắm giữ bí mật này. Thế nhưng, mọi chuyện trở nên rắc rối khi anh không chỉ quan tâm đến công thức sữa mà còn dần có tình cảm với cô.

San vốn đã có hôn ước với Quân (Võ Điền Gia Huy), chàng trai mang vẻ ngoài dữ dằn, tính khí nóng nảy và không dễ nhường nhịn. Sự xuất hiện của Mai (Tiểu Vy) tiếp tục đẩy các mối quan hệ vào những tình huống khó lường. Từ một phi vụ trộm cắp, bộ phim mở rộng thành câu chuyện với những màn đối đầu, rượt đuổi và các mối quan hệ tình cảm đan xen. Những toan tính ban đầu liên tục bị xáo trộn, tạo ra nhiều tình huống tréo ngoe, đôi khi phi lý nhưng có chủ đích gây cười.

Đằng sau câu chuyện tưởng chừng đơn giản, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt thử sức với cách kể pha trộn nhiều thể loại. Chất hài không chỉ đến từ lời thoại hay tính cách nhân vật mà còn nằm trong những tình huống bất ngờ. Phim đan xen yếu tố kỳ ảo, viễn tưởng và châm biếm, tạo nên thế giới có phần khác thường so với những câu chuyện tình cảm quen thuộc trên màn ảnh Việt. Dù có những màn đối đầu và rượt đuổi, tác phẩm vẫn giữ được không khí nhẹ nhàng. Các phân đoạn tình cảm cũng được xử lý vừa phải, không sa vào những lời thoại sến súa hay kéo dài cảm xúc một cách khiên cưỡng.

Diễn xuất của dàn diễn viên giúp các nhân vật có thêm nét riêng. Nguyễn Hùng mang đến hình ảnh Trâu chân chất, đôi lúc ngô nghê khi cố xoay xở với kế hoạch vượt quá khả năng. Ngọc Xuân thể hiện San thông minh, cá tính, không chỉ là cô gái đứng giữa những mối quan hệ tình cảm mà còn nắm giữ mắt xích quan trọng của câu chuyện. Đáng chú ý, Võ Điền Gia Huy tạo được màu sắc riêng cho Quân. Vẻ ngoài dữ dằn đối lập với sự si tình, cùng những phản ứng nóng nảy có phần thái quá, khiến nhân vật trở thành nguồn tạo tiếng cười trong nhiều tình huống.

Các diễn viên cũng phải chuẩn bị khá nhiều cho vai diễn. Võ Điền Gia Huy học lái xe số sàn và xe tải để phục vụ những cảnh quay trên đường. Chia sẻ với Tuổi Trẻ, nam diễn viên cho biết một phân đoạn rượt đuổi phải kéo dài thêm ba đêm quay trên cung đường có nhiều khúc cua phức tạp. Trong khi đó, Ngọc Xuân dành vài tháng tập luyện phần hát, học giọng Bắc và lái xe tải. Những yêu cầu này cho thấy bộ phim không chỉ đặt diễn viên vào các tình huống hài hước mà còn đòi hỏi họ thích nghi với nhiều kỹ năng khác nhau.

Tuy nhiên, cách pha trộn nhiều thể loại cũng là thử thách của Bò sữa bay. Một số tình huống được đẩy theo hướng bất ngờ, thậm chí có phần phi lý, khiến mạch truyện đôi lúc thiếu liền mạch. Khán giả quen với cách kể chuyện chặt chẽ, diễn biến rõ ràng có thể cần thời gian để bắt nhịp với thế giới mà đạo diễn xây dựng. Dù vậy, lựa chọn này cũng giúp tác phẩm tránh đi theo lối mòn của những bộ phim hài tình cảm thông thường.

Bò sữa bay không phải bộ phim đặt nặng thông điệp hay cố tạo ra những khoảnh khắc lấy nước mắt. Tác phẩm chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, dùng tiếng cười, những mối quan hệ tréo ngoe và các nút thắt bất ngờ để giữ chân người xem. Sự kết hợp giữa hài kịch, tình cảm và yếu tố kỳ ảo tạo nên một món ăn tinh thần khá lạ trên màn ảnh Việt, phù hợp với khán giả muốn tìm một bộ phim giải trí mà không cần quá căng thẳng theo dõi.