Đạo diễn Bò Sữa Bay: Chuyện gắn mác 18+ là nằm ngoài ý muốn, không cố tỏ ra mình làm phim rất nghệ

Nguyễn Phạm Thành Đạt - đạo diễn Bò Sữa Bay đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình làm nghề, quan điểm nghệ thuật và cách đưa đứa con tinh thần của mình đến với khán giả.

Từ những phim ngắn như Tàn Sữa, Đàn Cá Gỗ,... Nguyễn Phạm Thành Đạt đã sớm gây chú ý với phong cách làm phim khác biệt, giàu dấu ấn cá nhân và không ngại thử nghiệm. Đến Bò Sữa Bay, đạo diễn trẻ tiếp tục mang màu sắc ấy lên màn ảnh rộng, tạo nên một tác phẩm khó xếp vào bất kỳ khuôn mẫu thể loại nào. Đáng chú ý, bộ phim đang nhận được những phản hồi tương đối tích cực từ khán giả sau các suất chiếu đầu tiên, dù đây mới là phim điện ảnh đầu tay của Thành Đạt, người được chú ý với tư cách đạo diễn trẻ nhất Việt Nam có phim dài ra rạp.

Thế nhưng, đằng sau một bộ phim mang đậm cá tính sáng tạo, Thành Đạt không đặt mục tiêu đơn thuần là thỏa mãn cái tôi nghệ thuật của người làm phim. Anh muốn tạo ra một tác phẩm khiến khán giả đại chúng yêu điện ảnh, có thể bước vào rạp, tận hưởng và tìm thấy niềm vui trong trải nghiệm xem phim. Từ lựa chọn giữa nghệ thuật và giải trí, tham vọng tạo ra một hướng đi mới cho điện ảnh Việt đến những đánh đổi trong hành trình đưa Bò Sữa Bay đến với khán giả, nam đạo diễn đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Tôi không làm Bò Sữa Bay để thể hiện ngôn ngữ điện ảnh hay tầm nhìn nghệ thuật của mình

Chào Thành Đạt!

Sau nhiều năm ấp ủ, cuối cùng cũng đã có thể đưa đứa con tinh thần của mình lên màn ảnh rộng và bước đầu nhận về khá nhiều phản ứng tích cực. Không biết cảm xúc lúc này của Đạt như thế nào?

Cảm giác chung của tôi khi nhận những phản hồi như vậy là rất mừng. Đây là thứ mà mình mong đợi từ rất lâu rồi, việc khán giả ra rạp xem phim và về nhà nói chuyện với nhau. Tôi quá xúc động với chuyện đó. Tôi cũng thấy mọi người phân tích rất nhiều điều sâu sắc về phim, nhiều thứ mà tôi cũng không nghĩ tới, thật sự. Thì đó là cái hay của điện ảnh.

Nhưng thực sự thì Bò Sữa Bay không phải một bộ phim dễ tiếp cận ngay từ tên gọi, bối cảnh bao cấp gắn với đặc thù của 1 vùng miền cho đến cách kể chuyện. Đạt có ý thức được việc mình đang làm một bộ phim tương đối kén khán giả không?

Khi đứng giữa mong muốn giữ nguyên ngôn ngữ điện ảnh cá nhân và nhu cầu tạo ra một tác phẩm có khả năng chinh phục số đông, Đạt đã lựa chọn như thế nào?

Tôi nghĩ sẽ hơi khó để có thể nói về chuyện cân bằng, bởi vì mình phải tham chiếu, khi nhìn vào phim phim Việt Nam và các phim khá thương mại của Hàn Quốc, Mỹ, các nước châu Âu. Tôi thấy về hình thức thể hiện thì phim này rất giống với những phim thương mại của những nước đó.

Còn với Việt Nam thì có thể tôi chưa từng thấy phim nào giống như vậy. Thật ra nó cũng là kiểu mà tôi rất mong chờ. Vì từ trước đến nay tôi xem phim Hàn, phim Mỹ rất nhiều và tôi rất thích những phim đó, thích Ký Sinh Trùng của Bong Joon Ho, rất thích Christopher Nolan. Những người làm phim họ làm phim cho số đông, nhưng cá tính của đạo diễn vẫn rất rõ ràng trong phim. Và đấy cũng là những phim khiến mình, khiến các khán giả thấy yêu điện ảnh.

Thật ra thứ mà tôi muốn làm là một bộ phim khiến cho khán giả đại chúng cảm thấy yêu điện ảnh, chứ không phải một phim để thể hiện ngôn ngữ điện ảnh hay tầm nhìn nghệ thuật của mình. Điều đấy đối với tôi không thực sự quan trọng lắm.

Có phải đó là lý do mà khi phát triển Bò Sữa Bay từ phim ngắn Tàn Sữa, bạn đã tiết chế và giảm khá nhiều những chi tiết siêu thực, bí ẩn, có phần kỳ dị và mang màu sắc dấu ấn cá nhân rất rõ nét của mình để phim có thể “thương mại” hơn?

Nói như thế cũng không sai, bởi vì phim ngắn và phim điện ảnh có 2 nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau. Với những phim ngắn, tôi làm ra với mục đích gửi đi các LHP phim, đối tượng khán giả đã khác. Lúc đó, tôi muốn người ta thấy khả năng làm đạo diễn của mình có thể ấn tượng đến mức nào.

Còn tôi không nghĩ một trải nghiệm xem phim khoảng hai tiếng mà cảnh nào cũng rất đặc biệt, cảnh nào cũng rất ấn tượng, cảnh nào cũng rất gắt về mặt ngôn ngữ thì sẽ dễ chịu. Tôi không nghĩ vậy. Với tôi, phim Bò Sữa Bay được làm ra với mục đích khác với Tàn Sữa, là làm cho khán giả xem phim dài và dễ chịu.

Có nghĩa là mình chấp nhận đánh đổi cá tính nghệ thuật của mình để làm được một bộ phim tiếp cận với khán giả?

Tôi không nghĩ đấy là một sự chấp nhận đánh đổi. Bởi vì đây cũng là câu hỏi mà tôi suy nghĩ rất nhiều từ khi bắt đầu làm phim, từ khi tôi học điện ảnh, là làm sao để cân bằng được giữa yếu tố nghệ thuật và yếu tố giải trí.

Thật ra tôi thấy sẽ khá sai khi lâm vào con đường cân bằng đấy. Bởi vì với tôi, bản chất chuyện nghệ thuật hay không là ở người đạo diễn. Nếu bạn là người cố làm một phim nghệ thuật mà trong khi bạn không có gì, nó cũng sẽ rất kỳ lạ.

Nên mình không thể nào cố tỏ ra là: “Ôi, tôi làm phim này nó rất nghệ”. Tôi nghĩ là mình cố gắng làm một bộ phim bằng thái độ chân thành để mang đến cho khán giả trải nghiệm có giá trị. Còn nếu mọi người thấy nó nghệ thuật thì bản chất nó đã là như thế.

Nếu nhìn vào những phản hồi của khán giả hiện tại, Đạt đang thấy khán giả yêu thích bộ phim của mình vì lý do gì? Có thể là kịch bản, cảm xúc, chất liệu văn hóa hay diễn viên?

Tôi cũng không biết yếu tố nào là lớn nhất. Phim này cũng tổng hợp đấy. Nhưng trộm vía là khán giả đang đánh giá cao rất nhiều yếu tố của phim, từ những idea độc đáo, bối cảnh, hình ảnh, quay phim, diễn viên. Tôi rất vui.

Nhưng mà rất lâu rồi tôi mới thấy khán giả nhận xét phim mà mọi người sẵn sàng phân tích ra những yếu tố trong phim như vậy, rằng những yếu tố này đã hoạt động như thế nào.

Có phân tích nào đúng với dụng ý ban đầu nhất của bạn, khiến bạn bất ngờ vì tìm thấy sự đồng điệu từ khán giả không?

Cũng có. Có những chi tiết rất nhỏ, thậm chí tôi đã cắt bỏ trong bản phim cuối cùng rồi, nhưng mọi người vẫn nhìn ra.

Khi mọi người thích phim, mọi người về tìm hiểu lịch sử của Mộc Châu, những thứ liên quan đến Cuba. Ví dụ có một chi tiết rất nhỏ, kể cả những người làm cùng, tôi cũng không bao giờ giải thích. Có một cảnh ba ông lãnh đạo ngồi trong phòng và hút xì gà. Mọi người nhìn ra xì gà là một đặc sản của Cuba. Mộc Châu cũng là một nơi có mối quan hệ rất chặt chẽ với Cuba. Cuba như một người bạn và xì gà thì như món quà mà Cuba gửi tặng cho vùng đất đó.

Thì chuyện hút xì gà cũng là hình ảnh đại diện cho nhiều thứ. Tại sao người Việt Nam lại hút xì gà? Tại sao những người công nhân lại hút thuốc lá? Tôi thấy những phân tích rất hay về những chi tiết nhỏ đó.

Đó là những phản hồi tích cực. Nhưng tất nhiên phim cũng có những tranh cãi trái chiều. Bạn có sẵn sàng chấp nhận việc khán giả có thể có những quan điểm trái ngược với mình, thậm chí hơi tiêu cực. Có điều gì mà Đạt nghĩ nhất định phải bảo vệ nếu bộ phim nhận phản hồi trái chiều không?

Thật ra tôi thấy bây giờ nó đã là con của người ta rồi. Nó đi ra rạp rồi, nó phải sống cuộc đời của nó thôi. Còn người ta đón nhận như thế nào thì tôi cũng tò mò.

Thực sự tôi không cố gắng bảo vệ hay định hướng gì ở đây cả. Bởi vì tôi làm Bò Sữa Bay để mong muốn được xem phản ứng của khán giả Việt Nam với kiểu phim như thế này, muốn nhìn rõ và chân thành nhất có thể. Đó là mong muốn của tôi để tôi có thể điều chỉnh, cân đối cho những phim lần sau.

Nhưng có lẽ từ Đàn Cá Gỗ được phát hành ngoài rạp, bạn đã được thấy những phản ứng tương tự rồi. Không biết sau hai phim thì mình đã rút ra được những bài học như thế nào?

Khác lớn nhất là phim này là phim dài, còn Đàn Cá Gỗ là phim ngắn. Và điều mà tôi rút kinh nghiệm là mình sẽ không tung những thứ hay nhất ra trong nhạc phim nữa.

Bởi vì thật ra ngay từ đầu Đàn Cá Gỗ tôi không định chiếu phim. Nên tôi cũng muốn khán giả xem được những thứ hay ho của phim đó, tôi đưa hết mọi thứ vào bản phim. Còn phim này thì tôi cần bảo vệ trải nghiệm trong phim của người xem, nên mình cũng rút kinh nghiệm trong chuyện truyền thông này.

Từ đầu khán giả xem trailer có thể thấy đây là phim tình cảm, tình anh em, một câu chuyện nông trường. Sau đó mọi người lại gắn mác 18+, rồi khi chiếu lại gọi tên nó là phim hài đen, phim viễn tưởng. Thật sự đang hơi gây khó dễ cho khán giả nhỉ?

Chuyện gắn mác 18+ là nằm ngoài ý muốn. Từ đầu tôi làm phim này khoảng 13+, cùng lắm là 16+ thôi. Nhưng chắc các bác thấy phim này cần 18+ thì tôi biết mình phải chấp nhận.

Nhưng công nhận đây là một phim về mặt bán vé để định hình được nó cũng rất khó. Thật ra bản thân tôi cũng phải tìm cách. Bây giờ khán giả đang thích gì thì tôi sẽ đẩy yếu tố đó. Sau những suất chiếu đầu tiên, ví dụ khán giả thích yếu tố tình cảm thì mình sẽ đẩy tình cảm. Tôi có tất cả các quân bài, bây giờ bạn thích cái đó đúng không, tôi ok.

Tiện nói về chuyện bán vé thì không biết bạn có đang kỳ vọng một con số nào đó không? Vì khoảng hai năm trở lại đây, có rất nhiều đạo diễn đầu tay ở Việt Nam ra mắt phim thành công và đạt doanh thu trăm tỷ.

Có kỳ vọng, mà chắc thôi tôi không nói, tại vì cái này nó quan trọng nên nếu nó không thành thì cũng rợn.

Tôi chọn một cái tên kỳ lạ, để khi khán giả đánh đổi và ra rạp, họ thấy trải nghiệm đó xứng đáng

Đàn Cá Gỗ nhận được giải thưởng ở Cánh Diều Vàng, còn Bò Sữa Bay lại nhận được giải thưởng quốc tế ở chợ dự án của LHP Busan. Những điều đó rất tuyệt vời đối với một đạo diễn trẻ. Nhưng mình có sợ khán giả sẽ nhìn nhận mình giống như một người chuyên làm phim độc lập, nghệ thuật, chuyên làm phim để đi dự liên hoan phim không?

Sợ hay không hả? Thật ra tôi cũng không sợ lắm. Tôi cứ làm việc của mình thôi. Còn chuyện khán giả, tôi cũng không muốn định hình tôi là người làm phim thương mại hay làm phim nghệ thuật gì cả.

Tôi chỉ muốn bản chất mình làm phim cho khán giả xem. Bản chất tôi muốn mang niềm vui cho mọi người, để có trải nghiệm thú vị và giải trí. Còn chuyện phim được giải thưởng thì cũng rất vui, chẳng có gì phải giấu.

Việc phim có giải thưởng thì khi mọi người thực sự đi xem phim, mọi người sẽ có cảm nhận, có thể có thêm góc nhìn về những phim khác có giải thưởng chẳng hạn. Vì tôi thấy đó là những sự thật không thể thay đổi, nên tôi cũng không có vấn đề gì với chuyện đấy cả.

Về việc Bò Sữa Bay mang bản sắc Tây Bắc, Mộc Châu khá rõ nét nhưng lại được khán giả, giới chuyên môn ở những nền văn hóa khác nhau đón nhận. Khoảnh khắc mình nhận giải tại Busan, bạn có thấy mình đang là một đại diện cho Việt Nam không?

Thật ra có một người bạn của tôi nói một câu rất hay là lúc mình đi nước ngoài, bất cứ người Việt Nam nào cũng là đại diện cho quốc gia đấy.

Ví dụ tưởng tượng mình đang ở một quán cà phê ở Hàn Quốc, tất cả các bạn đều là người Hàn Quốc, mình là người Việt Nam duy nhất. Cách mình nói chuyện, cách mình cư xử đều đại diện cho tất cả những người Việt Nam đang ở nhà.

Thì chuyện đấy là điều tôi luôn luôn phải nhận thức để mang cái tên Việt Nam đi nước ngoài. Phim này cũng là một phim đại diện Việt Nam năm vừa rồi, năm ngoái tôi đi sang với tư cách dự án duy nhất. Tôi cảm nhận được chuyện đấy và tôi phải có một thái độ phù hợp.

Còn chuyện Bò Sữa Bay nhận giải quốc tế, tôi không nghĩ đây là dự án hay nhất Việt Nam hay gì cả. Nó chỉ đơn giản là phù hợp với liên hoan phim đấy thôi. Tôi cũng đi khá nhiều liên hoan phim và biết mỗi liên hoan phim có các tiêu chí khác nhau. Nên giải thưởng chỉ là chuyện phù hợp với tiêu chí của họ, chứ không phải là thước đo cho chuyện đứng nhất hay gì.

Quê của Đạt ở Mộc Châu đúng không? Không biết bạn có mang một dấu ấn hay ký ức cá nhân nào đó vào trong bộ phim này không?

Tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có. Bởi vì phim là do người làm, có rất nhiều thứ trong phim này là ký ức của mình, như bối cảnh, không gian hoặc các tình huống.

Nhưng xem phim của Thành Đạt thì có vẻ bạn hướng tới việc chọn những bối cảnh xa rời thành thị, những nhân vật có cuộc sống khó khăn. Tại sao mình không thử tiếp cận những đề tài đô thị hay tình yêu giới trẻ, gần với khán giả hơn?

Thứ nhất là tôi không biết làm sao để quay phim ở thành phố cho đẹp, tôi cũng đang học hỏi điều đấy.

Có một nhà làm phim tôi rất thích là Park Chan Wook. Ông ấy có thể đưa những yếu tố như các thiết bị điện thử vào phim. Tôi không làm sao có thể đưa vào phim một cách tự nhiên và hay như thế. Tôi cũng đang học hỏi làm sao để có thể làm phim thành thị ở Việt Nam mà nó có thể hay và tạo ra một ngôn ngữ nghệ thuật thú vị nhất.

Ví dụ như bạn xem Bò Sữa Bay, bạn sẽ thấy nó rất thú vị về mặt kỹ thuật, về mặt sử dụng góc máy và nhiều thứ. Thật ra chuyện ở quê, tôi kiểm soát được cũng dễ hơn. Tôi có không gian, ví dụ về các con đường, tôi có thể khóa được trong thời gian quay phim, có thể xây dựng bối cảnh. Còn ở thành phố sẽ khó hơn rất nhiều. Tôi nghĩ điều kiện sản xuất là một thứ hạn chế cho chuyện quay phim ở thành phố.

Bạn có nhắc đến một đạo diễn người Hàn. Còn đạo diễn Việt Nam, không biết bạn còn ấn tượng đặc biệt với cái tên nào không?

Nếu nói phim thành thị nói chung thì tôi đang không có ấn tượng với ai cả. Nhưng có một người là đạo diễn Phạm Ngọc Lân. Tôi rất thích phim của anh Lân, gần đây có phim Cu Li Không Bao Giờ Khóc.

Tôi thích phim về Hà Nội. Phim đấy tôi nghĩ khán giả đại chúng xem thì không có xem đâu. Nhưng đấy là một phim mà với tôi, nó mang đến những giá trị văn hóa của Hà Nội rất hay. Nó cũng mang đến những thứ như một cuốn sổ tay ký ức. Có câu thoại nào người Hà Nội hay nói, có không gian nào người Hà Nội thích, rất thú vị.

Quay lại với phim của mình, Khu Rừng Của Páo, Đàn Cá Gỗ hay Bò Sữa Bay đều có cách đặt tên rất gợi ẩn dụ, liên tưởng, thậm chí có hình ảnh động vật rất ngộ nghĩnh. Phải chăng Đạt đang tham vọng xây dựng một vũ trụ điện ảnh cá nhân riêng?

Chắc tôi làm 12 con giáp xong rồi nghỉ.

Nói đùa thôi. Nó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Thường tôi không đặt tên phim trước. Tôi hay có kịch bản rồi mới đặt tên phim, tôi sẽ cố gắng tìm tên có thể đại diện cho phim đó.

Ví dụ như Bò Sữa Bay, nó vẫn có rất nhiều yếu tố về gia đình, về tình yêu. Phim này tôi để là Hẹn Em Nơi Nông Trường Tỏa Nắng chẳng hạn, khi mọi người đi xem, mọi người sẽ kỳ vọng là một phim tình cảm nông trường, các yếu tố còn lại mọi người sẽ không chấp nhận nó.

Thật ra xu hướng đặt tên phim là tôi phải tìm ra một chìa khóa cho khán giả để họ đón nhận phim này. Với Bò Sữa Bay, chỉ riêng cái tên cũng đã làm một điều gì đó đặc biệt rồi. Khi mọi người đi vào rạp ngồi xem, mọi người sẽ sẵn sàng đón nhận một bộ phim đặc biệt.

Nhưng bạn có sợ nó đặc biệt đến mức khán giả không hình dung được câu chuyện của mình như thế nào để họ ra rạp không?

Chắc chắn nó là con dao hai lưỡi, tôi phải đánh đổi thôi. Nếu tôi muốn, bây giờ tôi sẽ chọn người ta đọc tên phim và hiểu nội dung phim, họ ra rạp xem phim và thấy nó giống như họ tưởng tượng. Hay tôi sẽ chọn một cái tên có vẻ kỳ lạ, người ta có thể đánh đổi ra rạp hay không, nhưng khi người ta ra rạp, người ta thấy trải nghiệm đó xứng đáng. Thì tôi chọn vế thứ hai.

Bây giờ để gọi phim của mình thật sự thuộc thể loại gì thì đó sẽ là…

Tôi thấy Bò Sữa Bay là phim drama. Thật ra mọi người cứ gọi nó là phim đa thể loại, chứ với tôi cảm giác đa thể loại đến từ câu chuyện hơn là từ thể loại. Vì cách kể, cách dùng góc máy, cách xây dựng tình tiết thì nó là phim drama.

Ví dụ như mọi người xem các phim hành động thông thường, các cảnh hành động được cắt ghép rất nhiều. Phim này không làm được cảnh hành động kiểu đó.

Còn chuyện cảm giác nó nhiều thể loại thì thật ra đến từ câu chuyện. Câu chuyện có nhiều yếu tố được pha trộn vào.

Dù là thể loại gì thì làm phim cũng là một công việc rất khó đúng chứ? Thành Đạt có chia sẻ thêm một chút rằng đâu là khó khăn lớn nhất trong quá trình làm ra tác phẩm này không?

Cái khó nhất vẫn là chuyện biến ý tưởng thành hiện thực. Bởi vì phim này, ví dụ mọi người đã thấy nó ở trên rạp như thế rồi, nhưng lúc nó còn là kịch bản thì cả tôi và ekip không thể hình dung được thực sự sẽ làm nó như thế nào, nó trông ra sao, bởi vì tôi chưa từng thấy nó.

Nên đấy chắc là cái khó nhất. Nó cũng mất thời gian của tất cả các team để có thể tìm hiểu, thực hiện hóa nó. Những cảnh bay lên như thế nào, con bò bay lên ra sao. Có một vài tư liệu khá kỳ lạ về mấy con bò bay ở trên mạng. Nhưng nói thật là nó không giúp ích lắm cho chuyện tôi thực sự thấy con bò bay lên trông như thế nào. Nên tôi nghĩ cái khó nhất vẫn là hiện thực hóa ý tưởng, làm sao để nó có thể được dựng lên.

Nói tới cảnh bò bay thì không ít khán giả có một thắc mắc rằng tại sao trong cảnh bay, con người rất hoảng loạn, còn đàn bò thì trông khá bình thản? Bạn có gửi gắm một ý nghĩa đặc biệt nào không?

Không có ý nghĩa gì cả vì cái đấy là thực tế. Đội làm kỹ xảo cũng phải tìm hiểu rằng bây giờ nếu tôi cho con bò lơ lửng lên thì nó sẽ như thế nào?

Thật ra ban đầu chúng tôi ai cũng tưởng tượng như kiểu hoạt hình, là bay lên thì bọn nó sẽ hoảng loạn. Nhưng sau đó tôi xem mấy con bò bị cẩu lên bằng trực thăng, tụi nó khi hoảng sợ thì sẽ đứng đơ luôn. Và đấy là những thứ chúng tôi cố gắng dựa vào thực tế để làm.

Tôi phải cho gia đình thấy là mình thực sự nghiêm túc và làm phim là một công việc đàng hoàng

Thành Đạt được chú ý như một đạo diễn trẻ nhất Việt Nam có phim dài đầu tay ra rạp. Tuổi trẻ trong điện ảnh vừa là lợi thế, vừa là một định kiến khi người ta dễ hoài nghi về trải nghiệm sống và độ chín nghề nghiệp của bạn. Đạt từng phải đối diện với sự hoài nghi nào như vậy chưa?

Tôi không nhìn vào chuyện mọi người sẽ đánh giá như thế nào về mình. Tôi chỉ nhìn vào chuyện mọi người đánh giá như thế nào về tác phẩm thôi.

Còn chuyện tuổi tác thì nó cũng có thể vừa là lợi thế, vừa là bất lợi. Nó là chuyện tôi không thay đổi được, nên tôi cố gắng tận dụng những gì tôi đang có và những thứ tôi thấy rất tốt.

Có một trong những yếu tố ngay từ lúc tôi học điện ảnh, tôi đã rất muốn mọi người có thể nhìn vào phim của mình và thấy được đây là một phim trẻ. Bạn có nhớ thời điểm ở Việt Nam rất nổi cụm từ “nhạc trẻ” không? Khi có những bài hát có vẻ mới hơn, thú vị hơn, mọi người gọi đó là nhạc trẻ. Tôi cũng đang rất muốn có cảm giác mọi người gọi phim của tôi là phim trẻ.

Cảm giác như bạn có một tham vọng rất lớn rằng mình sẽ dẫn dắt xu hướng, tạo ra một xu hướng nào đấy của điện ảnh Việt?

Tôi nghĩ sự thật nó là như thế. Bởi vì khi sản phẩm mình làm ra đã trông như thế rồi, nó đã không giống một phim nào trước đây. Bản chất đã là mong muốn của người làm phim để tạo ra một hướng đi mới rồi. Tôi thừa nhận việc đó.

Nhưng từ trẻ trong âm nhạc thì nó sẽ dễ định hình hơn. Ví dụ như nhạc bây giờ có thể sôi động hơn nhạc xưa. Nhưng trong phim ảnh, một bộ phim gần hai tiếng, làm thế nào để định nghĩa từ trẻ này?

Thì ví dụ như từ bạn vừa nói là sôi động hơn.

Ồn hơn? Đạt có để ý phim mình vấp phải một số bình luận trái chiều rằng nó hơi ồn?

Tôi cũng thấy thế luôn. Nhưng với tôi, chuyện ồn là ví dụ tình huống đấy phải vậy rồi. Ở một bữa tiệc thì không thể nào yên ắng được hay cảnh đua xe, máy móc, động cơ thì phải vậy.

Nhưng cái trẻ ở đây, tôi nghĩ nó nằm ở tinh thần. Bởi vì khi mình quay một thể loại sáng tạo nào đó, mình không thể nào chỉ cóp nhặt vài cái vỏ bọc. Ví dụ nhạc trẻ sẽ trông sôi động hơn, giai điệu như này như kia, nhưng đấy chỉ là vỏ bọc thôi.

Còn tinh thần thực sự của người làm những cái đó mới là bản chất của những tác phẩm thành công, có thể đại diện cho từ này. Nó phải đến từ tác giả, những người có tư duy thực sự trẻ trung như vậy, họ thực sự muốn làm những tác phẩm này để mang lại năng lượng tươi mới.

Về câu chuyện trẻ tiếp đi, có khá nhiều tin đồn về việc tại sao một người trẻ lại có đủ tiềm lực tài chính để làm phim, có người nói rằng bạn có gia thế, là một thiếu gia. Không biết bạn đối diện với những tin đồn như thế nào, phủ nhận hay thừa nhận?

Tôi không phải kiểu có rất nhiều tiền để làm phim hay gì cả. Các phim ngắn tôi làm tôi cũng phải đi xin tài trợ, đi xin quỹ, khi quay cũng rất khổ. Phim này cũng là phim phải kêu gọi đầu tư. Tôi cũng không có tiền để tự làm một phim to như thế.

Nên chuyện có rất nhiều tiền rồi thoải mái làm phim thì không, tôi phủ nhận việc mình là một thiếu gia và làm phim bằng tài chính gia đình.

Được biết gia đình bạn làm ngành y đúng không? Không biết con đường mình theo đuổi nghệ thuật có gặp rào cản gì từ gia đình?

Cái này rất buồn cười. Hồi mà tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, mãi sau này tôi mới biết là hôm trước bố mẹ đã ngồi với nhau để tìm cách làm sao cho tôi thi trượt.

Sau đó bố tôi mới nghĩ nếu làm thế, sau này nó biết là nó sẽ rất giận mình. Bố tôi bảo là nó đã chọn thế thì có gì nó phải tự chịu.

Thì thật ra đấy cũng là tinh thần tôi muốn. Khi tôi đã xác định không theo nghề gia đình, mình làm công việc này thì mình phải có trách nhiệm. Tôi phải cho gia đình thấy là mình thực sự nghiêm túc và đây là một công việc đàng hoàng.

Đàng hoàng, tại sao bạn lại dùng từ này? Phải chăng bố mẹ có một thành kiến đặc biệt với nghề này?

Đàng hoàng ở đây là nghiêm túc thôi.

Hay giống như nhiều người nói nghệ thuật là nghề xướng ca vô loài, nên gia đình mình có thành kiến?

Thì cũng đúng. Nó là nghệ thuật mà. Rồi tôi cũng không biết cái này sẽ đi về đâu, nó có kiếm được nhiều tiền không. Cho đến khi bố tôi bắt đầu tìm hiểu về doanh thu của những phim Việt Nam thời điểm này thì bố tôi suy nghĩ lại.

Đến thời điểm hiện tại, sau một hành trình làm phim, không biết bạn muốn khán giả, nhất là gia đình thấy mình là một đạo diễn như thế nào?

Cái này tôi cũng có để trên bio của Mounter, trang của chúng tôi, “Chỉ phim tâm huyết”. Tôi nghĩ đấy cũng là thứ duy nhất tôi muốn mọi người nhìn về mình và thấy mình là một đạo diễn như thế, cách làm phim như thế. Nó cũng là thứ để tôi nhắc nhở mình cố gắng như thế về sau.

Còn với gia đình thì tôi là một đạo diễn “đàng hoàng”. Là một công việc tử tế.

Cảm ơn Thành Đạt vì những chia sẻ thú vị lần này!