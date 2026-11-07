Vbiz có mỹ nhân 17 tuổi thành hiện tượng cả nước, 19 tuổi tự sắm xế hộp, mua nhà từ Bắc vào Nam

Mỹ nhân này là ai mà đỉnh quá vậy?

Bộ phim Bò Sữa Bay vừa ra rạp đã trở thành chủ đề được quan tâm rầm rộ trên MXH. Bên cạnh nội dung độc đáo và dàn diễn viên trẻ tài năng, người xem không khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện của một gương mặt vô cùng quen thuộc: Khánh Vy. Vốn được biết đến là một nữ MC chuyên nghiệp, một nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ, màn lấn sân sang nghệ thuật thứ bảy lần này của Khánh Vy càng được chú ý.

Khánh Vy trong Bò Sữa Bay

Trong Bò Sữa Bay, Khánh Vy đảm nhận vai MC dẫn bản tin truyền hình, tường thuật về việc phát minh ra công thức sữa mới tại nông trường Mộc Châu. Với trang phục chỉn chu, phong thái tự tin cùng cách dẫn dắt tự nhiên, cô gần như không gặp khó khăn khi hóa thân vào nhân vật. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi công việc MC vốn đã là thế mạnh của Khánh Vy ngoài đời thực.

Dù đây chỉ là một vai diễn khách mời với thời lượng xuất hiện ngắn ngủi, phần mở màn Bò Sữa Bay vẫn mang đến bất ngờ nho nhỏ cho những khán giả xem phim và yêu mến cô. Đáng nói, đây cũng là lần đầu tiên Khánh Vy xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh, cũng như là lần đầu tiên đóng phim.

Ngoài đời, Khánh Vy vốn chẳng phải cái tên xa lạ. Trước khi trở thành nữ MC quen mặt trên sóng truyền hình, cô từng là một trong những hiện tượng mạng đình đám nhất năm 2016. Khi mới 17 tuổi, nữ sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) bất ngờ nổi tiếng khắp cả nước nhờ đoạn clip nhại lại 7 thứ tiếng gồm Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý và Việt. Biểu cảm hài hước, khả năng bắt chước ngữ điệu cùng sự tự tin trước ống kính giúp đoạn video nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Từ đó, biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" gắn liền với tên tuổi Khánh Vy.

Tuy nhiên, Khánh Vy không chỉ là một hiện tượng nổi lên rồi thôi. Cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập ấn tượng. Trong kỳ thi THPT Quốc gia, Khánh Vy đạt 28,13 điểm, quyết định theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Trong thời gian này, Khánh Vy cũng liên tục thử sức với nhiều hoạt động, dự án liên quan đến ngoại ngữ và truyền thông.

Sau đó, Khánh Vy từng bước xây dựng sự nghiệp MC chuyên nghiệp. Cô góp mặt trong nhiều chương trình về tiếng Anh như IELTS Face-Off, IELTS On The Go, Follow Us... Năm 2021, Khánh Vy chính thức trở thành người dẫn chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, đồng hành cùng MC Ngọc Huy.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp rực rỡ, Khánh Vy còn khiến nhiều người trầm trồ bởi khối tài sản đáng nể tự tích lũy khi còn rất trẻ. Năm 2018, khi mới là sinh viên 19 tuổi, Khánh Vy đã tự tậu chiếc ô tô đầu tiên (một chiếc Honda Civic cũ) để thuận tiện cho công việc đi lại và ghi hình. Chỉ một năm sau đó, ở tuổi 20, cô tiếp tục mua tặng bố mẹ một mảnh đất riêng tại quê nhà. Bộ sưu tập xế hộp của cô liên tục được nâng cấp khi tháng 10/2023, cô tậu thêm chiếc Mercedes E200 Exclusive trị giá hơn 2,5 tỷ đồng, và gần đây nhất người ta thấy cô xuất hiện cùng chiếc Mercedes-AMG C43 có giá gần 4 tỷ đồng.



Ở tuổi 24, Khánh Vy đã hoàn thành mục tiêu sở hữu cơ ngơi riêng ở cả hai miền. Năm 2022, cô sở hữu căn hộ rộng 100m² tại Hà Nội để đón bố mẹ về ở cùng. Đầu năm 2023, do đặc thù công việc thường xuyên phải di chuyển, cô tiếp tục chốt mua nhanh chóng một căn hộ thứ hai tại TP.HCM. Đây cũng là nơi gia đình nữ MC có thể nghỉ ngơi mỗi khi vào miền Nam.

Về nguồn thu nhập, Khánh Vy từng chia sẻ bản thân kiếm tiền từ nhiều công việc khác nhau, bao gồm dẫn chương trình truyền hình, MC sự kiện, sáng tạo nội dung trên YouTube, hợp tác quảng cáo với các nhãn hàng và đầu tư vào bất động sản, chứng khoán.

Căn nhà ở Hà Nội của Khánh Vy có 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh

1 góc nhà ở TP.HCM

Hiện tại, Khánh Vy đã còn đơn thuần được nhắc đến với danh xưng "hot girl 7 thứ tiếng" năm nào. Ở tuổi 27, cô xây dựng được chỗ đứng riêng trong lĩnh vực dẫn chương trình, sáng tạo nội dung và thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện lớn. Song song với công việc, nữ MC vẫn duy trì các nội dung truyền cảm hứng học tập, trau dồi ngoại ngữ và phát triển bản thân trên mạng xã hội. Cô cũng tiếp tục hành trình học tập ở bậc cao học tại Học viện Ngoại giao.

Việc góp mặt trong Bò Sữa Bay vì thế có thể xem là một trải nghiệm mới mẻ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Khánh Vy. Từ cô nữ sinh từng gây bão mạng xã hội năm 17 tuổi đến một MC trẻ xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, cô đã cho thấy sự phát triển đáng ngưỡng mộ sau một thập kỷ. Và biết đâu, màn chạm ngõ điện ảnh lần này sẽ mở ra thêm những bất ngờ trong chặng đường tiếp theo của Khánh Vy.