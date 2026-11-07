Lý do Thượng Công Chúa hụt hơi so với kỳ vọng

Được kỳ vọng tạo sức hút nhờ màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ, Thượng Công Chúa lại chưa bứt phá đúng tầm.

Sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi trước giờ lên sóng, từ sức hút của hai diễn viên chính đến lợi thế chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Thượng Công Chúa chưa tạo được sức bật rõ rệt trong cuộc cạnh tranh với các phim phát sóng cùng thời điểm.

Bộ phim có kinh phí sản xuất 320 triệu Nhân dân tệ. Bối cảnh phim được tái hiện chân thực không khí thời nhà Đường, trang điểm và phục trang của diễn viên được chăm chút tỉ mỉ. Điều đáng chú ý hơn là khoảng cách giữa kỳ vọng trước phát sóng và khả năng giữ chân khán giả sau khi phim lên sóng. Đây cũng là điểm cần xem xét khi phân tích những nguyên nhân khiến Thượng Công Chúa chưa tạo được hiệu ứng tương xứng với lợi thế ban đầu. Theo Sohu, bộ phim chưa có được mức tăng trưởng tỷ trọng lượt xem như mong đợi trên bảng thống kê Vân Hợp. Tỷ lệ người xem vốn đã bấp bênh của phim lại càng bị ảnh hưởng bởi cốt truyện quá phức tạp, dẫn đến lượng người xem và đánh giá của giới phê bình thấp hơn dự kiến, một tình huống thực sự đáng tiếc.

Một trong những vấn đề nổi cộm của Thượng Công Chúa nằm ở cách chuyển thể nguyên tác. Bộ phim giữ lại hệ thống nhân vật và khung truyện chính từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Y Nhân Khuê Khuê, nhưng điều chỉnh đáng kể động cơ nhân vật và các tình tiết quan trọng. Những thay đổi này không đơn thuần nằm ở cách kể chuyện mà còn tác động trực tiếp đến tính cách và chiều sâu của hai nhân vật trung tâm.

Lý Quân Nhuệ trong vai Ngôn Thượng. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý nhất là nhân vật Ngôn Thượng do Lý Quân Nhuệ thể hiện. Trong nguyên tác, anh là một thư sinh có xuất thân vùng quê, nuôi tham vọng bước chân vào chính trường bằng tri thức và năng lực. Anh chủ động tiếp cận công chúa Mộ Vãn Dao vì nhìn thấy cơ hội thay đổi vận mệnh, đồng thời thể hiện khả năng tính toán và thao lược khá phức tạp.

Trong khi đó, bản phim bổ sung tuyến thù hận gia tộc, biến quá khứ của Ngôn Thượng thành động lực quan trọng thúc đẩy hành trình đến kinh thành. Sự điều chỉnh này giúp nhân vật có thêm một lớp bi kịch, tạo chất liệu cho những xung đột kịch tính. Tuy nhiên, nó cũng làm thay đổi trọng tâm xây dựng nhân vật: từ một trí thức tìm đường vượt qua giới hạn xuất thân thành người mang theo món nợ quá khứ.

Sự khác biệt còn thể hiện trong những tình tiết tưởng như nhỏ nhưng có ý nghĩa đối với quan hệ giữa hai nhân vật. Cảnh công chúa đến ở nhà họ Ngôn, chuyện thử rượu, việc làm lại hộp phấn kỷ niệm của người mẹ quá cố hay màn giải cứu trong rừng đều được thay đổi so với nguyên tác.

Một thay đổi khác liên quan đến cảnh xử lý kẻ ác. Trong nguyên tác, Ngôn Thượng trực tiếp ra tay với gia chủ họ Trịnh vì hành vi chiếm đoạt đất đai, áp bức dân chúng. Bản phim chuyển hành động này sang Mộ Vãn Dao, còn Ngôn Thượng đứng ra nhận tội thay nàng. Cách viết mới nhấn mạnh sự bảo vệ và gắn kết giữa hai nhân vật, nhưng đồng thời cũng làm thay đổi cách thể hiện bản lĩnh chính trị của nam chính. Những điều chỉnh nhằm tăng tính lãng mạn và kịch tính có thực sự giúp câu chuyện hấp dẫn hơn hay đang khiến phần đấu trí vốn là thế mạnh của nguyên tác bị phân tán?

Phần tương tác của cặp diễn viên chính chưa tạo bứt phá. (Ảnh chụp màn hình)

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ từng tạo được dấu ấn khi hợp tác trong Cửu trùng tử. Việc hai diễn viên tiếp tục đóng cặp khiến khán giả kỳ vọng họ có thể tái hiện sức hút trên màn ảnh. Tuy nhiên, hiệu ứng từ một tác phẩm trước đó không đồng nghĩa với bảo chứng thành công cho dự án tiếp theo. Khán giả có thể đến với bộ phim vì diễn viên, nhưng để tiếp tục theo dõi, họ cần một câu chuyện đủ hấp dẫn, nhân vật có chiều sâu và những diễn biến khiến người xem muốn chờ đợi tập tiếp theo. Các đoạn trích quảng bá trong phim chưa thể hiện được nét riêng, lợi thế từ lượng người hâm mộ sẵn có sẽ khó chuyển hóa thành lượng khán giả mới. Vì thế, việc quảng bá yếu kém của bộ phim đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích phát sóng.

Thượng Công Chúa vẫn còn cơ hội cải thiện sức hút khi câu chuyện tiến sâu hơn vào những xung đột triều đình. Khán giả không chỉ chờ đợi những khoảnh khắc ngọt ngào giữa công chúa Mộ Vãn Dao và thư sinh Ngôn Thượng, mà còn muốn chứng kiến hai nhân vật thực sự thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khả năng xoay chuyển cục diện chính trị. Nếu những thay đổi trong chuyển thể giúp câu chuyện trở nên cô đọng, giàu cảm xúc và có nhịp điệu hơn, đó sẽ là lựa chọn hợp lý. Nhưng nếu việc gia tăng tình tiết lãng mạn, bi kịch và những màn cứu nguy khiến tuyến quyền mưu thiếu chiều sâu, bộ phim sẽ khó tạo ra bản sắc riêng giữa thị trường cổ trang vốn đã có nhiều tác phẩm cạnh tranh.