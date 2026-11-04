MC Khánh Vy có nghề mới

Không ai ngờ Khánh Vy cũng có ngày này

Bộ phim điện ảnh Bò Sữa Bay dù chưa chính thức khởi chiếu nhưng đang là tâm điểm chú ý của khán giả nhờ cốt truyện độc lạ và những diễn biến thú vị. Ngay từ những phút đầu tiên, tác phẩm hài kỳ ảo này đã gây bất ngờ cho người xem khi có sự xuất hiện của một gương mặt vô cùng quen thuộc: MC Khánh Vy. Không còn là những video ngắn trên mạng xã hội hay sàn sân khấu quen thuộc, cô nàng đã chính thức có một "nghề mới" khi lần đầu tiên thử sức với vai diễn trên màn ảnh rộng.

Khánh Vy trong Bò Sữa Bay (Ảnh: NSX)

Cụ thể, ngay ở phần mở đầu bộ phim, Khánh Vy xuất hiện trong vai một nữ MC dẫn bản tin, tường thuật về việc phát minh ra công thức sữa mới tại nông trường Mộc Châu. Dù chỉ là một phân cảnh ngắn, màn xuất hiện của cô vẫn đủ khiến người xem thích thú khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc trong vai trò hoàn toàn khác lạ.

Trong khung hình, Khánh Vy diện trang phục chỉn chu, tác phong dẫn dắt chuyên nghiệp cùng phong thái tự tin trước ống kính. Cách cô thể hiện phần dẫn bản tin cũng tự nhiên như không hề diễn, không tạo cảm giác quá xa lạ so với hình ảnh MC vốn đã gắn liền với tên tuổi của mình. Đây là một màn cameo không quá dài, song cũng đủ để tạo thêm điểm nhấn cho những phút đầu tiên của tác phẩm.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Màn xuất hiện này càng thêm đặc biệt khi đây còn là lần đầu tiên Khánh Vy thử sức trong một bộ phim điện ảnh nói riêng và đóng phim nói chung. Nếu trước đây, khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh nữ MC hoạt ngôn, duyên dáng trên sóng truyền hình thì lần này, cô lại có dịp trải nghiệm một vai trò mới. Dẫu chưa phải một vai diễn có nhiều đất thể hiện, màn chào sân của Khánh Vy vẫn là chi tiết thú vị, đúng tinh thần "bất ngờ" mà Bò Sữa Bay mang lại.

Khánh Vy và nữ chính Ngọc Xuân (Ảnh: NSX)

Nhắc đến Khánh Vy, khán giả hẳn không còn xa lạ với cô gái từng gây sốt mạng xã hội nhờ đoạn clip nói 7 thứ tiếng. Sinh năm 1999 tại Nghệ An, Trần Khánh Vy bắt đầu được chú ý từ khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Sau hiện tượng mạng năm nào, cô dần khẳng định bản thân bằng con đường học vấn và sự nghiệp dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Khánh Vy từng đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình về tiếng Anh như IELTS Face-Off, IELTS On The Go, Follow Us... Đặc biệt, từ năm 2021, cô trở thành gương mặt đồng hành cùng MC Ngọc Huy tại chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, ghi dấu ấn với lối dẫn trẻ trung, thông minh và đầy năng lượng. Từ một hot girl mạng xã hội, Khánh Vy hiện đã trở thành một trong những MC trẻ quen mặt với khán giả truyền hình.

Ảnh: FBNV

Việc góp mặt trong Bò Sữa Bay vì thế cũng mở ra một trải nghiệm khá mới đối với nữ MC. Từ sân khấu truyền hình đến màn ảnh rộng, Khánh Vy tiếp tục cho thấy sự linh hoạt và tinh thần sẵn sàng thử nghiệm những điều mới mẻ. Biết đâu sau lần chạm ngõ điện ảnh này, khán giả sẽ còn có dịp gặp cô trong những vai trò thú vị hơn nữa?

Về Bò Sữa Bay, đây là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu vào những năm 1990. Phim xoay quanh một công thức sữa bí mật được nghiên cứu tại nông trường, được cho là có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa và mang lại giá trị kinh tế khổng lồ. Vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó, Trâu (Nguyễn Hùng) cùng ba người em trai quyết định tham gia phi vụ đánh cắp công thức sữa này theo sự xúi giục của phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh). Tuy nhiên, kế hoạch bắt đầu trở nên rắc rối khi Trâu tiếp cận San (Ngọc Xuân) - nữ nhà khoa học đứng sau phát minh đặc biệt và dần nảy sinh tình cảm với cô.

Ảnh: NSX

Bên cạnh câu chuyện tình cảm tréo ngoe của Trâu và San, bộ phim còn có sự góp mặt của Hoa hậu Tiểu Vy trong vai Mai - cô công nhân nông trường dành tình cảm thầm lặng cho Trâu. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy vào vai một giang hồ si tình, mê San như điếu đổ. Tác phẩm lựa chọn cách kể chuyện pha trộn giữa hài hước, tình cảm và hành động, đặt các nhân vật vào những tình huống vừa dở khóc dở cười vừa nhiều toan tính.

Với bối cảnh nông trường Mộc Châu mang màu sắc hoài niệm, ý tưởng công thức sữa kỳ lạ cùng dàn diễn viên trẻ, Bò Sữa Bay là một trong những dự án điện ảnh Việt đáng chú ý trong những ngày đầu tháng 11. Phim dự kiến khởi chiếu chính thức từ ngày 6/11 tới đây.

Ảnh: NSX



