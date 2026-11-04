Style của Khánh Vy

Khánh Vy lần nào "lên đồ" cũng ghi điểm tuyệt đối.

Khánh Vy (SN 1999) ngày càng gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp dẫn chương trình, là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của VTV. Cô luôn khiến công chúng ngưỡng mộ với profile chuẩn "con nhà người ta": vừa xinh đẹp, giỏi giang, sở hữu thành tích học tập đáng nể lại có sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Nhắc đến Khánh Vy, bên cạnh hình ảnh một nữ MC thông minh, hoạt ngôn, nhiều người còn ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang trẻ trung, thanh lịch. Theo thời gian, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng, dù xuất hiện chỉn chu trên sóng truyền hình hay trong những khoảnh khắc đời thường đều toát lên vẻ rạng rỡ, cuốn hút cùng nguồn năng lượng tích cực, tươi trẻ.

Bên cạnh nhan sắc, gu ăn vận của Khánh Vy cũng ngày càng được chú ý. Từ trang phục dạo phố đến những bộ cánh đi tiệc, cô đều biết cách lựa chọn và phối hợp khéo léo, mang đến nhiều gợi ý mặc đẹp vừa xinh xắn, vừa dễ ứng dụng để chị em học hỏi.

Mỗi lần Khánh Vy "lên đồ" đều dễ dàng ghi điểm tuyệt đối. Trong một outfit, nữ MC lựa chọn chiếc đầm trắng dáng dài, nổi bật với thiết kế không tay và họa tiết ren hoa tinh tế, tạo điểm nhấn duyên dáng cho tổng thể. Phom váy ôm nhẹ phần thân trên, kết hợp độ xòe vừa phải ở chân váy giúp tôn lên nét yêu kiều, nữ tính mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch, trang nhã. Đây là gợi ý đáng tham khảo cho chị em yêu thích phong cách nhẹ nhàng, tiểu thư hoặc đang tìm kiếm một thiết kế xinh xắn để diện đi tiệc, đi chơi.

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Style đi ăn cưới của Khánh Vy ghi điểm bởi sự đơn giản nhưng vẫn cuốn hút và đầy tinh tế. Cô lựa chọn một thiết kế đầm trơn bằng chất liệu lụa mềm mại, nổi bật với sắc tím thơ mộng, mang đến vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Điểm nhấn nằm ở phần cổ yếm kết hợp cổ đổ mềm mại, tạo hiệu ứng bay bổng, giúp chiếc váy dù không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ vẫn toát lên nét sang trọng và thời thượng. Có thể thấy, tủ váy vóc của Khánh Vy rất đáng để chị em tham khảo bởi phần lớn đều là những thiết kế đẹp mắt, thanh lịch, dễ ứng dụng và không kén dáng. Những ai yêu thích phong cách tối giản, trang nhã nhưng vẫn muốn có vẻ ngoài nổi bật khi dự tiệc hoàn toàn có thể học hỏi cách lựa chọn trang phục của nữ MC.

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Khánh Vy tiếp tục gợi ý cho chị em một thiết kế váy tuyệt xinh với sắc xanh mint mát mắt, có khả năng tôn da và tạo cảm giác dịu dàng, thanh thoát. Gam màu xanh nhẹ nhàng kết hợp cùng những đường ren được điểm xuyết tinh tế, mang đến vẻ ngoài yêu kiều, nữ tính mà không hề đơn điệu. Với thiết kế này, chị em chỉ cần phối thêm một đôi guốc hoặc giày cao gót đơn giản là đã có ngay outfit xinh xắn, thanh lịch, phù hợp để diện đi chơi, hẹn hò hay dự tiệc.

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Khánh Vy không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn mà còn có gu ăn mặc rất có mắt thẩm mỹ, cách phối đồ luôn mang đến cảm giác dễ chịu, nịnh mắt. Trong một outfit đời thường, nữ MC lựa chọn áo hai dây màu hồng với kiểu dáng cơ bản, kết hợp cùng chân váy dài họa tiết kẻ, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, ngọt ngào và đầy nữ tính. Có thể thấy, phong cách của Khánh Vy cũng là gu ăn mặc được nhiều chị em yêu thích: không cần quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng nhưng vẫn đủ xinh xắn, có điểm nhấn. Đặc biệt, cả áo hai dây lẫn chân váy kẻ đều là những item dễ phối, có thể kết hợp linh hoạt với nhiều kiểu trang phục và phụ kiện khác nhau, rất đáng để chị em tham khảo và bổ sung vào tủ đồ.

Gợi ý mua sắm: Áo - Váy

Khánh Vy gợi ý cho chị em một set đồ đón thu không thể hợp hơn, vừa nhẹ nhàng, nữ tính lại vô cùng dễ ứng dụng. Công thức phối đồ của cô là kết hợp cardigan mỏng nhẹ cùng áo hoa nhí mặc bên trong. Chị em có thể ưu tiên những thiết kế áo hai dây hoặc áo ngắn tay để tạo hiệu ứng layer xinh xắn mà không gây cảm giác bí bách. Hoàn thiện outfit bằng một chiếc quần suông trắng, tổng thể trang phục trở nên hài hòa với bảng màu tươi sáng, trẻ trung và đầy sức sống. Đây là công thức mặc đẹp rất đáng lưu lại để diện khi dạo phố, cà phê hay tận hưởng những ngày thu dịu mát.