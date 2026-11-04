Sau tuổi 50, phụ nữ nên tránh mặc 4 gam màu này

Chọn sai màu trang phục có thể khiến diện mạo kém tươi tắn, dù kiểu dáng rất đẹp.

Sau tuổi 50, phụ nữ không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc. Tuy nhiên, việc lựa chọn màu sắc trang phục đáng được quan tâm hơn, bởi cùng một kiểu áo, có gam màu giúp gương mặt sáng bừng, nhưng cũng có màu dễ làm lộ quầng thâm, khiến làn da trông nhợt nhạt hoặc thiếu sức sống. Đặc biệt, 4 nhóm màu dưới đây thường khá kén người mặc. Nếu yêu thích, chị em vẫn có thể sử dụng, nhưng nên cân nhắc sắc độ và cách phối để tổng thể hài hòa, trẻ trung hơn.

1. Màu vàng chanh quá chói

Vàng chanh là gam màu nổi bật, mang đến cảm giác trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, sắc vàng có độ bão hòa cao, đặc biệt là những tông ngả xanh neon, không phải lựa chọn dễ mặc với tất cả mọi người. Khi đặt sát gương mặt, màu vàng chanh quá chói có thể làm nổi bật sắc vàng trên da hoặc khiến những vùng da không đều màu dễ nhận thấy hơn. Nếu kết hợp thêm chất liệu bóng và phụ kiện nhiều màu, bộ trang phục cũng dễ trở nên rối mắt, thiếu sự thanh lịch mà nhiều phụ nữ trưởng thành yêu thích.

Thay vì vàng chanh neon, chị em có thể chuyển sang vàng bơ, vàng kem hoặc vàng nhạt dịu mắt. Những sắc độ này vẫn giữ được nét tươi sáng nhưng dễ kết hợp với quần trắng, chân váy be hoặc trang phục màu nâu. Một chiếc áo vàng bơ cùng quần ống suông màu trắng ngà chẳng hạn, vừa nhẹ nhàng vừa có điểm nhấn mà không cần phối đồ cầu kỳ.

2. Màu nâu xám xỉn

Nâu và xám vốn là hai gam màu kinh điển, xuất hiện thường xuyên trong tủ đồ của phụ nữ trung niên. Vấn đề không nằm ở bản thân hai màu này mà ở những sắc độ pha trộn quá đục, thiếu độ sáng, đặc biệt khi chúng gần với sắc da nhưng không tạo được sự tương phản cần thiết. Một chiếc áo nâu xám xỉn mặc sát mặt đôi khi khiến tổng thể trông thiếu điểm nhấn, nhất là khi kết hợp cùng quần tối màu, giày tối màu và không có phụ kiện bổ sung. Trang phục tuy kín đáo nhưng dễ tạo cảm giác nặng nề, khiến người mặc trông già dặn hơn mong muốn. Nếu thích phong cách nhã nhặn, phụ nữ sau tuổi 50 nên thử màu nâu chocolate, nâu cà phê, xám sáng hoặc be có sắc độ phù hợp với da. Chẳng hạn, áo len nâu chocolate phối cùng quần kem sẽ tạo sự tương phản rõ ràng và sang trọng hơn một bộ đồ toàn những sắc nâu xám nhạt nhòa. Với người yêu thích màu xám, chỉ cần thêm áo sơ mi trắng hoặc khăn lụa sáng màu gần gương mặt cũng có thể giúp diện mạo tươi tắn hơn.

3. Màu hồng neon quá rực

Không ít phụ nữ ngại mặc màu hồng sau tuổi 50 vì sợ bị nhận xét là cố trẻ. Thực tế, màu hồng không hề có giới hạn tuổi tác. Điều cần cân nhắc là những sắc hồng neon quá rực, nhất là khi được sử dụng trên cả bộ trang phục. Hồng neon có khả năng thu hút ánh nhìn rất mạnh. Nếu không khéo kết hợp, màu sắc dễ lấn át gương mặt, khiến người đối diện chú ý đến bộ quần áo trước khi nhìn thấy thần thái của người mặc. Những thiết kế nhiều bèo nhún, đính đá hoặc có chất liệu quá bóng càng khiến tổng thể trở nên cầu kỳ.

Muốn mặc hồng đẹp ở tuổi trung niên, chị em có thể ưu tiên hồng phấn, hồng đất, hồng trà hoặc hồng bụi. Đây là những lựa chọn dễ ứng dụng với trang phục hằng ngày. Một chiếc áo hồng trà phối cùng quần âu màu ghi sáng, hoặc váy hồng đất kết hợp túi xách nâu, đều có thể tạo nên vẻ ngoài mềm mại mà không bị quá điệu đà. Nếu vẫn thích hồng rực, hãy thử dùng làm điểm nhấn qua túi xách hoặc khăn choàng thay vì mặc nguyên một bộ.

4. Màu xanh lá neon

Xanh lá cây là gam màu có nhiều sắc độ đẹp, từ xanh rêu, xanh olive đến xanh ngọc. Thế nhưng, xanh lá neon lại thuộc nhóm khó phối hơn cả. Sắc xanh quá sáng và chói có thể tạo sự tương phản mạnh với màu da, đồng thời khiến trang phục trở nên nổi bật quá mức trong những hoàn cảnh cần vẻ ngoài trang nhã. Đặc biệt, khi xanh lá neon đi cùng những màu cũng có độ bão hòa cao như cam rực, vàng chói hoặc hồng neon, tổng thể rất dễ mất cân bằng. Người mặc phải có chủ đích phối màu rõ ràng mới tạo được hiệu ứng thời trang như mong muốn.

Giải pháp đơn giản hơn là chọn xanh olive, xanh rêu, xanh sage hoặc xanh ngọc trầm tùy sắc da. Những gam màu này vẫn mang lại cảm giác mới mẻ, không nhàm chán như việc chỉ mặc đen, trắng, xám. Áo xanh olive đi cùng quần be, hoặc đầm xanh rêu kết hợp giày màu kem, là những công thức dễ áp dụng cho cả đi làm, gặp gỡ bạn bè lẫn những buổi dạo phố cuối tuần.

Sau tuổi 50, mặc màu gì để trông trẻ trung và thanh lịch hơn?

Thay vì cố gắng tránh tuyệt đối một màu sắc nào đó, phụ nữ nên chú ý đến độ sáng, độ đậm và khả năng hài hòa với làn da. Cùng là màu hồng nhưng hồng phấn và hồng neon tạo ra hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tương tự, một chiếc áo xanh rêu có thể đem lại vẻ sang trọng, trong khi xanh lá quá chói lại đòi hỏi cách phối cầu kỳ hơn.

Khi mua sắm, chị em có thể áp dụng một vài nguyên tắc đơn giản:

Thử màu áo dưới ánh sáng tự nhiên: Quan sát xem gương mặt có tươi tắn hơn hay các vùng da không đều màu trở nên rõ hơn.

Ưu tiên màu sắc hài hòa ở gần mặt: Áo, khăn choàng và cổ áo thường ảnh hưởng đến cảm nhận về sắc da nhiều hơn quần hoặc chân váy.

Kết hợp một màu nổi với màu trung tính: Trắng ngà, be, xanh navy hoặc nâu có thể giúp cân bằng những gam màu rực rỡ.

Không mặc toàn màu tối chỉ vì tuổi tác: Những sắc độ sáng phù hợp vẫn có thể mang lại vẻ ngoài thanh lịch và đầy sức sống.

Chọn màu theo bản thân thay vì theo tuổi: Màu tóc, sắc da, độ tương phản tự nhiên và sở thích cá nhân đều đáng được cân nhắc.

Sau cùng, tuổi 50 không phải cột mốc buộc phụ nữ phải từ bỏ những màu sắc mình yêu thích. Điều quan trọng là biết lựa chọn sắc độ và cách phối phù hợp. Một bộ trang phục đẹp không nhất thiết phải thật nổi bật, nhưng nên giúp người mặc cảm thấy tự tin, thoải mái và thể hiện được phong cách riêng.