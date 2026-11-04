Nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam sống như "bà hoàng": Ngủ dậy có hầu gái gấp chăn, ở trong cơ ngơi sang chảnh đến từng centimet

Không gian sống của nữ diễn viên Việt khiến nhiều người trầm trồ.

Trương Phương (SN 1987) là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từng được gọi là "nữ diễn viên lùn nhất showbiz Việt" bởi chiều cao khiêm tốn 1m50. Sở hữu ngoại hình mũm mĩm cùng lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Giấc mơ hạnh phúc, Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai... Dù không sở hữu vóc dáng nổi bật, nữ diễn viên vẫn tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Ở tuổi 39, cuộc sống hiện tại của Trương Phương khiến nhiều người không khỏi tò mò, đặc biệt sau khi cô tái hôn với ông xã người nước ngoài giàu có và chuyển đến New Zealand sinh sống. Cặp đôi hiện tận hưởng cuộc sống sung túc trong một cơ ngơi rộng lớn, với không gian sống chẳng khác nào khu nghỉ dưỡng cao cấp. Thời điểm còn hẹn hò, cả hai từng gây chú ý khi thường xuyên di chuyển bằng máy bay trực thăng, khiến nhiều người đồn đoán chồng nữ diễn viên là tỷ phú. Trước những lời bàn tán này, Trương Phương từng hài hước thừa nhận ông xã đúng là "tỷ phú", nhưng là "tỷ phú tình cảm".

Trên tài khoản TikTok có hơn 1 triệu lượt theo dõi, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại New Zealand. Qua các video, cuộc sống xa hoa của vợ chồng cô dần được hé lộ, từ cơ ngơi rộng rãi, thiết kế hiện đại đến nhịp sống đầy đủ tiện nghi. Đáng chú ý, Trương Phương còn khiến người xem trầm trồ khi mỗi sáng thức dậy đều có đội ngũ hầu gái chăm sóc, phục vụ từ những việc nhỏ nhất, mang đến cuộc sống chẳng khác nào "bà hoàng".

Trương Phương (SN 1987)

Trương Phương và chồng Tây trong cơ ngơi sang xịn tại New Zealand

Toàn cảnh không gian sống của Trương Phương

Tổ ấm của vợ chồng Trương Phương gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại, ưu tiên ánh sáng tự nhiên và sự thoáng đãng. Căn nhà được lắp đặt hệ cửa kính lớn chạy dọc nhiều mảng tường, giúp nắng sớm và gió trời tràn vào từng góc, tạo cảm giác rộng mở, gần gũi với thiên nhiên. Khu vực bên ngoài nổi bật với hồ bơi riêng cùng khoảng sân vườn xanh mát, mang đến không gian nghỉ dưỡng thư thái ngay tại nhà. Đặc biệt, từ phòng khách, gia chủ có thể phóng tầm mắt nhìn thẳng ra bể bơi, tạo sự kết nối liền mạch giữa không gian sinh hoạt bên trong và cảnh quan bên ngoài.

Phòng khách được thiết kế liên thông với khu bếp và bàn ăn, vừa tạo sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày, vừa tăng tính kết nối giữa các thành viên trong gia đình. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, nổi bật với bộ sofa kích thước lớn cùng những món đồ decor được lựa chọn tinh tế. Đáng chú ý, khu vực trần nhà còn được bố trí cửa sổ kính, cho phép ánh nắng tự nhiên chiếu thẳng xuống không gian sinh hoạt, mang đến cảm giác sáng sủa, thoáng đãng và tràn đầy sức sống.

Khu vực bếp nấu tiếp tục được thiết kế rộng rãi, chú trọng sự tiện nghi để phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Điểm cộng của không gian này là hệ cửa kính lớn bao quanh khu vực nấu nướng, mở ra tầm nhìn thoáng đãng hướng ra bên ngoài, giúp việc vào bếp cũng trở thành khoảng thời gian thư thái. Góc bếp và bàn đảo đều có diện tích rộng, được bố trí khoa học, tạo sự thuận tiện khi chuẩn bị các bữa ăn.

Phòng ngủ của Trương Phương nổi bật với thiết kế sang trọng, đề cao sự thư giãn và sở hữu diện tích rộng rãi. Hệ cửa kính lớn tiếp tục được duy trì trong không gian riêng tư này, giúp căn phòng luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra tầm nhìn thoáng đãng ra cảnh quan bên ngoài. Cuộc sống thường ngày của nữ diễn viên có thể ví von như "bà hoàng" khi mỗi buổi sáng, cô đều được hầu gái đánh thức và chuẩn bị mọi thứ cần thiết, tận hưởng nhịp sống tiện nghi, đủ đầy trong cơ ngơi rộng rãi của hai vợ chồng.